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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7863786478657866
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:55

Сегодня прикупил немного наличного по 27.25. Дешевле межбанка за пяьницу. Завтра межбанк вниз?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:59

Мизантрóп

Просмотрел историю .
С Орестом общался
Я помню что я отвечал долларовому успеху , но чтобы с другими , вроде нет .

Потом все Удалено модератором .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:00

  Investor_K написав:Сегодня прикупил немного наличного по 27.25. Дешевле межбанка за пяьницу. Завтра межбанк вниз?

в столице наличный продают по 20-22
не думаю что завтра "упадём", но и не знаю :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По 20-22 дубль пусто.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:09

  Investor_K написав:По 20-22 дубль пусто.

не знаю где так пусто, но рили на затяжных выходных это ещё надо постараться найти "пустую" будку. в голосеевском районе дубль валом :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:11

  холява написав:change_pm

Здравствуйте .
Вы кто ?
Мы знакомы ?
Разве я с вами общался ?

Просто не помню ...... напомните

Ви самі вже побачили, шо напомінати немає чим - все підчистили...

Так що будемо вважати, шо старість не радість... :cry:
І проїхали...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:14

  clash написав:
  Investor_K написав:По 20-22 дубль пусто.

не знаю где так пусто, но рили на затяжных выходных это ещё надо постараться найти "пустую" будку. в голосеевском районе дубль валом :lol:

Я все больше на Троещине скупаюсь. Здесь в ларьках публика поинтеллигентнее. Все бывшая профессура
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:15

  clash написав:
  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:Ну я не думаю, чтобы вот так - ездил, ездил на трамвае, а тут вдруг короновирус, пошел в салон, купил себе Тойоту. Те, что на трамвае ездили, на нем ездить и продолжили.


Це не так.
Хто їздив автобусом, по довколішних селах, наприклад, той купив машину. Не тойоту з салону, звісно, але купив.

а тот кто ему продал купил тойоту из салона :D

нє, і там і там б.у. з ЄС /US
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:17

flyman
нє, і там і там б.у. з ЄС /US

цепочка может быть длинной, но кто-то в ней таки купил тойоту из салона :lol: :lol: :lol: :lol:
clash
 
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