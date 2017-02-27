Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 чер, 2021 15:58
резидент ЄС або США, скоріше за все
flyman
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Додано: Пон 21 чер, 2021 16:16
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
В общем надо тратить, тратить и тратить, чтобы не было мучительно больно.
Вот не хотел, к примеру, новую машину, а придется купить.
типа машины не воруют
Сигналка, КАСКА, стоянка, медвежий капкан на педаль газа.
А если украдут с концами, прекрасно, есть повод еще часть денег истратить.
kluychkooleg
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Додано: Пон 21 чер, 2021 16:18
Investor_K написав:
Оформите пенсию и будете никому ничего не должны
только себе, если ты не судья с пенсией в 100 тысяч.
kluychkooleg
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Додано: Пон 21 чер, 2021 16:22
clash написав:
вот недавно несколько ячеек в укрсибе почистили при странных обстоятельствах
там собственно договор аренды, а не хранения и банк ответственности за содержимое не несёт
А пруф есть или ОБС? Мне кажется, что это страшилки, запускаемые банками для того, чтобы несли на депо. Ну и надо в центральном крупном отделении хранить, убедившись, что там все в порядке с режимом.
kluychkooleg
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Додано: Пон 21 чер, 2021 16:26
Investor_K написав:
Я все больше на Троещине скупаюсь. Здесь в ларьках публика поинтеллигентнее. Все бывшая профессура
ПрофеССура или проФФесура? В Украине это существенно. На Троещине, скорее, второе.
kluychkooleg
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Додано: Пон 21 чер, 2021 16:27
Investor_K написав:
Сегодня прикупил немного наличного по 27.25. Дешевле межбанка за пяьницу. Завтра межбанк вниз?
Предположу, что таки вниз (на уровни четверга).
Впрочем, посмотрим, насколько успешно удалось перестроить "академическое" восприятие рынков на спекулятивное.
17.06.21 был дан хороший урок.
oleg49
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Додано: Пон 21 чер, 2021 16:33
kluychkooleg написав: clash написав:
вот недавно несколько ячеек в укрсибе почистили при странных обстоятельствах
там собственно договор аренды, а не хранения и банк ответственности за содержимое не несёт
А пруф есть или ОБС? Мне кажется, что это страшилки, запускаемые банками для того, чтобы несли на депо. Ну и надо в центральном крупном отделении хранить, убедившись, что там все в порядке с режимом.
Банки предоставляют ячейки, как просто аренда - храните что хотите, банк не вникает
что вы там храните. Кроме, взрывопасных предметов и всё такое прочее
Ответственность банк за содержимое ячейки не несёт
И ячейки, когда банк несёт ответственность за содержимое, но это гораздо дороже и каждый визит клиента в ячейку сопровождается контролем и кучей документации
При этом всём, рассказы, что могли почистить ячейки - это сказки
Потому как, никто в банке не подпишется впускать в хранилище ячеек каких-то левых людей.
Как вариант, сами сотрудники банка, вступив в преступный сговор с охраной банка, почистили ячейки. Но тогда должен быть крупный куш, чтобы на всех хватило
Востаннє редагувалось
pesikot
в Пон 21 чер, 2021 16:37, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Додано: Пон 21 чер, 2021 16:34
kluychkooleg написав: clash написав:
вот недавно несколько ячеек в укрсибе почистили при странных обстоятельствах
там собственно договор аренды, а не хранения и банк ответственности за содержимое не несёт
А пруф есть или ОБС?
Мне кажется, что это страшилки, запускаемые банками для того, чтобы несли на депо
. Ну и надо в центральном крупном отделении хранить, убедившись, что там все в порядке с режимом.
https://plus.obozrevatel.com/crime/grab ... leniya.htm https://minfin.com.ua/company/ukrsibbank/review/159947/ https://minfin.com.ua/2020/07/07/48085983/ https://antikor.com.ua/articles/385212- ... krsibbanka
выделенное жирным вообще бред
clash
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Додано: Пон 21 чер, 2021 16:42
pesikot написав:
Как вариант, сами сотрудники банка, вступив в преступный сговор с охраной банка, почистили ячейки. Но тогда должен быть крупный куш, чтобы на всех хватило
Или вариант ДНР.
kluychkooleg
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