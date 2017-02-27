Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 чер, 2021 17:00
короче - амнистия (даже, если честно заработал), державе деньги подарил, остальное в ОВГЗ и спи спокойно. Других вариантов не осталось.
kluychkooleg
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Додано: Пон 21 чер, 2021 17:05
clash написав: kluychkooleg написав: pesikot написав:
Как вариант, сами сотрудники банка, вступив в преступный сговор с охраной банка, почистили ячейки. Но тогда должен быть крупный куш, чтобы на всех хватило
Или вариант ДНР.
там без сотрудников(ка) не обошлось точно. офигенно дорогущая широченная дверь в хранилище просто была открыта. да и вообще очень мутная история...
То, что мутная - на 100%. Как бы там без сговора с охранной фирмой не обошлось.
И что еще смутило в прочитанных статьях - доказать можно, что там лежал золотой слиток, если стребовать видеозапись, как ты его туда клал (хранится 60 дней).
Как-то не думал, что в индивидуальной комнате, где клиент складывает что-то в ячейку, есть камера. Если есть, то это же бред, нарушение банковской тайны. И сотрудники тогда, просмотрев видео, могли выбрать те 17 ячеек, которые вскрывать.
kluychkooleg
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Додано: Пон 21 чер, 2021 17:06
kluychkooleg
короче - амнистия (даже, если честно заработал), державе деньги подарил, остальное в ОВГЗ и спи спокойно. Других вариантов не осталось.
абсолютно все варианты остались, все варианты приемлемы
какова вероятность, что именно Вашу ячейку ограбят? думаю три ноля после запятой как минимум
вероятность умереть от рака гораздо выше
clash
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Додано: Пон 21 чер, 2021 17:13
Индекс доллара в миру припал, Евро частично отыгралось. Так что возможно этот фактор уже не будет играть в поддержку доллара завтра на МБ.
kluychkooleg
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Додано: Пон 21 чер, 2021 17:48
clash написав: kluychkooleg
короче - амнистия (даже, если честно заработал), державе деньги подарил, остальное в ОВГЗ и спи спокойно. Других вариантов не осталось.
абсолютно все варианты остались, все варианты приемлемы
какова вероятность, что именно Вашу ячейку ограбят? думаю три ноля после запятой как минимум
вероятность умереть от рака гораздо выше
По хорошему, у нас уже давно нужно было подымать фонд хотя бы до 500 тыс. гривень.
kluychkooleg
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Додано: Пон 21 чер, 2021 18:02
kluychkooleg написав:
Индекс доллара в миру припал, Евро частично отыгралось. Так что возможно этот фактор уже не будет играть в поддержку доллара завтра на МБ.
Вербальная интервенция FOMC перестает действовать.
Поэтому, и предположил, что вернемся на уровни четверга.
oleg49
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