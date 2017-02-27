RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7865786678677868
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:00

  clash написав:
  kluychkooleg написав:
  clash написав:вот недавно несколько ячеек в укрсибе почистили при странных обстоятельствах
там собственно договор аренды, а не хранения и банк ответственности за содержимое не несёт :D


А пруф есть или ОБС? Мне кажется, что это страшилки, запускаемые банками для того, чтобы несли на депо. Ну и надо в центральном крупном отделении хранить, убедившись, что там все в порядке с режимом.

https://plus.obozrevatel.com/crime/grab ... leniya.htm
https://minfin.com.ua/company/ukrsibbank/review/159947/
https://minfin.com.ua/2020/07/07/48085983/
https://antikor.com.ua/articles/385212- ... krsibbanka
выделенное жирным вообще бред :oops:


короче - амнистия (даже, если честно заработал), державе деньги подарил, остальное в ОВГЗ и спи спокойно. Других вариантов не осталось.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 980
З нами з: 30.12.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:05

  clash написав:
  kluychkooleg написав:
  pesikot написав:
Как вариант, сами сотрудники банка, вступив в преступный сговор с охраной банка, почистили ячейки. Но тогда должен быть крупный куш, чтобы на всех хватило


Или вариант ДНР.

там без сотрудников(ка) не обошлось точно. офигенно дорогущая широченная дверь в хранилище просто была открыта. да и вообще очень мутная история...


То, что мутная - на 100%. Как бы там без сговора с охранной фирмой не обошлось.
И что еще смутило в прочитанных статьях - доказать можно, что там лежал золотой слиток, если стребовать видеозапись, как ты его туда клал (хранится 60 дней).
Как-то не думал, что в индивидуальной комнате, где клиент складывает что-то в ячейку, есть камера. Если есть, то это же бред, нарушение банковской тайны. И сотрудники тогда, просмотрев видео, могли выбрать те 17 ячеек, которые вскрывать.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 980
З нами з: 30.12.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:06

kluychkooleg
короче - амнистия (даже, если честно заработал), державе деньги подарил, остальное в ОВГЗ и спи спокойно. Других вариантов не осталось.

абсолютно все варианты остались, все варианты приемлемы :lol:
какова вероятность, что именно Вашу ячейку ограбят? думаю три ноля после запятой как минимум :lol: вероятность умереть от рака гораздо выше
clash
 
Повідомлень: 564
З нами з: 30.01.21
Подякував: 214 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:13

Индекс доллара в миру припал, Евро частично отыгралось. Так что возможно этот фактор уже не будет играть в поддержку доллара завтра на МБ.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 980
З нами з: 30.12.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:48

  clash написав:kluychkooleg
короче - амнистия (даже, если честно заработал), державе деньги подарил, остальное в ОВГЗ и спи спокойно. Других вариантов не осталось.

абсолютно все варианты остались, все варианты приемлемы :lol:
какова вероятность, что именно Вашу ячейку ограбят? думаю три ноля после запятой как минимум :lol: вероятность умереть от рака гораздо выше


По хорошему, у нас уже давно нужно было подымать фонд хотя бы до 500 тыс. гривень.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 980
З нами з: 30.12.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 18:02

  kluychkooleg написав:Индекс доллара в миру припал, Евро частично отыгралось. Так что возможно этот фактор уже не будет играть в поддержку доллара завтра на МБ.

Вербальная интервенция FOMC перестает действовать. :)
Поэтому, и предположил, что вернемся на уровни четверга.
oleg49
 
Повідомлень: 282
З нами з: 22.10.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7865786678677868
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2623, 2624, 2625
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26243 3605952
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 17:42
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 752, 753, 754
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7539 1822150
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 13:44
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 238579
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2823)
21.06.2021 18:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.