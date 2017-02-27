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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 чер, 2021 22:49
flyman написав:
не в Москву їздити ж, правда?
чи хто в нас тепер основний торгівельний партнер?
https://news.finance.ua/ua/news/-/48774 ... y-ukrayiny
Найбільше Україна торгувала 2020 року з такими країнами:
Китай. Сумарна частка експорту та імпорту становить 13,1%. Це $ 15 731,3 млн. У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя — 12,5%, за дев’ять місяців — 12,9%.
Росія — $ 10 034 млн і 8,4%.
Німеччина — $ 8 411,4 млн і 7%.
Польща — $ 7 970,1 млн і 6,7%.
США — $ 5 782,8 млн і 4,8%.
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