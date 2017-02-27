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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7866786778687869
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 22:48

  Василь-Рівне написав:Шкода, але ми не вміємо грати в футбол :(

в теннис тоже.Остается бокс
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 22:49

  flyman написав:не в Москву їздити ж, правда?
чи хто в нас тепер основний торгівельний партнер?

Найбільше Україна торгувала 2020 року з такими країнами:

Китай. Сумарна частка експорту та імпорту становить 13,1%. Це $ 15 731,3 млн. У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя — 12,5%, за дев’ять місяців — 12,9%.

Росія — $ 10 034 млн і 8,4%.

Німеччина — $ 8 411,4 млн і 7%.

Польща — $ 7 970,1 млн і 6,7%.

США — $ 5 782,8 млн і 4,8%.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48774 ... y-ukrayiny
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 22:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:При этом нужно понимать, что приоритетным объектом для воров являются небедные хозяева.
приритетным для воров является простота доступа , если за 3-5 минут можно открыть зайти взять и уйти то $200 и пара новых кроссовок- не плохой улов. Именно 3 минуты уходит на взлом большинства массовых ( конвеерных, фабричных) дверей и еще 2 минуты схватить что лежит сверху итого укладываемся в 5 минут до гипотетического приезда охраны.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 23:00

  kluychkooleg написав:Ну я не думаю, чтобы вот так - ездил, ездил на трамвае, а тут вдруг короновирус, пошел в салон, купил себе Тойоту. Те, что на трамвае ездили, на нем ездить и продолжили.
до короны таврия\славута б\у $500-600 после $1200
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 23:05

  Василь-Рівне написав:Шкода, але ми не вміємо грати в футбол :(


Не переживайте! За певних обставин ми можемо вийти з групи. Будемо вболівати за збірні Швеції та Іспанії :)
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