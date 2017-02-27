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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7866786778687869
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 22:48

  Василь-Рівне написав:Шкода, але ми не вміємо грати в футбол :(

в теннис тоже.Остается бокс
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 22:49

  flyman написав:не в Москву їздити ж, правда?
чи хто в нас тепер основний торгівельний партнер?

Найбільше Україна торгувала 2020 року з такими країнами:

Китай. Сумарна частка експорту та імпорту становить 13,1%. Це $ 15 731,3 млн. У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя — 12,5%, за дев’ять місяців — 12,9%.

Росія — $ 10 034 млн і 8,4%.

Німеччина — $ 8 411,4 млн і 7%.

Польща — $ 7 970,1 млн і 6,7%.

США — $ 5 782,8 млн і 4,8%.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48774 ... y-ukrayiny
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 22:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:При этом нужно понимать, что приоритетным объектом для воров являются небедные хозяева.
приритетным для воров является простота доступа , если за 3-5 минут можно открыть зайти взять и уйти то $200 и пара новых кроссовок- не плохой улов. Именно 3 минуты уходит на взлом большинства массовых ( конвеерных, фабричных) дверей и еще 2 минуты схватить что лежит сверху итого укладываемся в 5 минут до гипотетического приезда охраны.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 23:00

  kluychkooleg написав:Ну я не думаю, чтобы вот так - ездил, ездил на трамвае, а тут вдруг короновирус, пошел в салон, купил себе Тойоту. Те, что на трамвае ездили, на нем ездить и продолжили.
до короны таврия\славута б\у $500-600 после $1200
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 23:05

  Василь-Рівне написав:Шкода, але ми не вміємо грати в футбол :(


Не переживайте! За певних обставин ми можемо вийти з групи. Будемо вболівати за збірні Швеції та Іспанії :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:47

  zРадио написав:... Чисто спекулятивные рынки (валюты, коммоды) отреагировали существенно, если учесть, что FOMC ни о чем новом не объявил, ограничившись пока лишь изменением коннотации в определенных месседжах, касающихся инфляции

... И в дополнение ко всему Китай объявил о начале расследования в отношении крупнейших производителей и трейдеров ЖРС, обвинив их в спекулятивном разгоне цен (детали ниже в статье FT). В противовес же цены на углеводороды безудержно летят вверх.

Я неоднократно предупреждал о том, что т.н. сырьевые ножницы не всегда будут нам благоволить...

В мае 2020 года член Совета НБУ Шапран в своем блоге высказал мысль, что поскольку цены на нефть в 2021-2022 году могут подняться до 100 долларов и задержаться там, то неплохо было бы сформировать государственный резерв нефти и газа на ценовых минимумах 2020 года:
https://minfin.com.ua/blogs/vshapran/141262/

Возможно, что падение гривны с июля 2020 года объясняется не только сменой руководства НБУ, но и закупками нефти и газа в государственный резерв. Если это так, то влияние сырьевых ножниц из-за импорта нефти и газа на краткосрок было минимизировано.

Что касается расследований в Китае по поводу цен на сырье, то там тоже идет борьба с инфляцией не только ревальвацией юаня, поскольку это может отрицательно повлиять на китайский экспорт.
Следует отметить, что вслед за Китаем, как локомотивом роста цен на сырье из-за его потребления для своего экономического роста, вступает США с принятием бюджета на новый финансовый год с 1 октября 2021 года. В нем закладываются массированные вложения в инфраструктуру, по уровню развития которой США отстали и находятся на 13-м месте в мире, что повлечет импорт сырья и рост цен на него в мире:
https://ru.investing.com/analysis/article-200281845

При этом, финансирование экономической программы демократов планируется как за счет увеличения налогов, так и за счет увеличения госдолга США, что может затруднить планы ФРС по ужесточению монетарной политики, так как у Минфина могут возникнуть трудности с обслуживанием растущего госдолга в случае его удорожания при росте реальных процентных ставок.

Наконец, судя по восстановлению на моменте фондовых и товарных рынков, а также балансу ФРС за май-июнь 2021 года, это, похоже, была вербальная интервенция ФРС для борьбы с инфляцией:
https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL
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