в теннис тоже.Остается бокс
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 чер, 2021 22:48
Додано: Пон 21 чер, 2021 22:49
https://news.finance.ua/ua/news/-/48774 ... y-ukrayiny
Додано: Пон 21 чер, 2021 22:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
приритетным для воров является простота доступа , если за 3-5 минут можно открыть зайти взять и уйти то $200 и пара новых кроссовок- не плохой улов. Именно 3 минуты уходит на взлом большинства массовых ( конвеерных, фабричных) дверей и еще 2 минуты схватить что лежит сверху итого укладываемся в 5 минут до гипотетического приезда охраны.
Додано: Пон 21 чер, 2021 23:00
Додано: Пон 21 чер, 2021 23:05
Додано: Вів 22 чер, 2021 00:47
В мае 2020 года член Совета НБУ Шапран в своем блоге высказал мысль, что поскольку цены на нефть в 2021-2022 году могут подняться до 100 долларов и задержаться там, то неплохо было бы сформировать государственный резерв нефти и газа на ценовых минимумах 2020 года:
Возможно, что падение гривны с июля 2020 года объясняется не только сменой руководства НБУ, но и закупками нефти и газа в государственный резерв. Если это так, то влияние сырьевых ножниц из-за импорта нефти и газа на краткосрок было минимизировано.
Что касается расследований в Китае по поводу цен на сырье, то там тоже идет борьба с инфляцией не только ревальвацией юаня, поскольку это может отрицательно повлиять на китайский экспорт.
Следует отметить, что вслед за Китаем, как локомотивом роста цен на сырье из-за его потребления для своего экономического роста, вступает США с принятием бюджета на новый финансовый год с 1 октября 2021 года. В нем закладываются массированные вложения в инфраструктуру, по уровню развития которой США отстали и находятся на 13-м месте в мире, что повлечет импорт сырья и рост цен на него в мире:
При этом, финансирование экономической программы демократов планируется как за счет увеличения налогов, так и за счет увеличения госдолга США, что может затруднить планы ФРС по ужесточению монетарной политики, так как у Минфина могут возникнуть трудности с обслуживанием растущего госдолга в случае его удорожания при росте реальных процентных ставок.
Наконец, судя по восстановлению на моменте фондовых и товарных рынков, а также балансу ФРС за май-июнь 2021 года, это, похоже, была вербальная интервенция ФРС для борьбы с инфляцией:
Додано: Вів 22 чер, 2021 06:52
Додано: Вів 22 чер, 2021 07:11
як показує історія, окремі збірні якось так прошкандибали до самого фіналу. Про фінал не мрію, буду щасливим, якщо наша збірна проведе 90 "позорних хвилин" в півфіналі
Додано: Вів 22 чер, 2021 07:17
Додано: Вів 22 чер, 2021 07:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скажу коротко: патріотизм, престиж країни, позитивні емоції, вища трансферна вартість українських футболістів і ... гроші. Вони там не малі, читав, що не менше 10 млн євро які підуть на розбудову дитячого футболу, стадіонів, футбольної інфраструктури і т.і.. Так, вкрадуть, мінімум 40% вкрадуть, але решта 60% піде на футбол і це великий позитив.
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