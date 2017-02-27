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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7867786878697870>
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 22:48

  Василь-Рівне написав:Шкода, але ми не вміємо грати в футбол :(

в теннис тоже.Остается бокс
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 22:49

  flyman написав:не в Москву їздити ж, правда?
чи хто в нас тепер основний торгівельний партнер?

Найбільше Україна торгувала 2020 року з такими країнами:

Китай. Сумарна частка експорту та імпорту становить 13,1%. Це $ 15 731,3 млн. У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя — 12,5%, за дев’ять місяців — 12,9%.

Росія — $ 10 034 млн і 8,4%.

Німеччина — $ 8 411,4 млн і 7%.

Польща — $ 7 970,1 млн і 6,7%.

США — $ 5 782,8 млн і 4,8%.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48774 ... y-ukrayiny
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 22:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:При этом нужно понимать, что приоритетным объектом для воров являются небедные хозяева.
приритетным для воров является простота доступа , если за 3-5 минут можно открыть зайти взять и уйти то $200 и пара новых кроссовок- не плохой улов. Именно 3 минуты уходит на взлом большинства массовых ( конвеерных, фабричных) дверей и еще 2 минуты схватить что лежит сверху итого укладываемся в 5 минут до гипотетического приезда охраны.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 23:00

  kluychkooleg написав:Ну я не думаю, чтобы вот так - ездил, ездил на трамвае, а тут вдруг короновирус, пошел в салон, купил себе Тойоту. Те, что на трамвае ездили, на нем ездить и продолжили.
до короны таврия\славута б\у $500-600 после $1200
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 23:05

  Василь-Рівне написав:Шкода, але ми не вміємо грати в футбол :(


Не переживайте! За певних обставин ми можемо вийти з групи. Будемо вболівати за збірні Швеції та Іспанії :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:47

  zРадио написав:... Чисто спекулятивные рынки (валюты, коммоды) отреагировали существенно, если учесть, что FOMC ни о чем новом не объявил, ограничившись пока лишь изменением коннотации в определенных месседжах, касающихся инфляции

... И в дополнение ко всему Китай объявил о начале расследования в отношении крупнейших производителей и трейдеров ЖРС, обвинив их в спекулятивном разгоне цен (детали ниже в статье FT). В противовес же цены на углеводороды безудержно летят вверх.

Я неоднократно предупреждал о том, что т.н. сырьевые ножницы не всегда будут нам благоволить...

В мае 2020 года член Совета НБУ Шапран в своем блоге высказал мысль, что поскольку цены на нефть в 2021-2022 году могут подняться до 100 долларов и задержаться там, то неплохо было бы сформировать государственный резерв нефти и газа на ценовых минимумах 2020 года:
https://minfin.com.ua/blogs/vshapran/141262/

Возможно, что падение гривны с июля 2020 года объясняется не только сменой руководства НБУ, но и закупками нефти и газа в государственный резерв. Если это так, то влияние сырьевых ножниц из-за импорта нефти и газа на краткосрок было минимизировано.

Что касается расследований в Китае по поводу цен на сырье, то там тоже идет борьба с инфляцией не только ревальвацией юаня, поскольку это может отрицательно повлиять на китайский экспорт.
Следует отметить, что вслед за Китаем, как локомотивом роста цен на сырье из-за его потребления для своего экономического роста, вступает США с принятием бюджета на новый финансовый год с 1 октября 2021 года. В нем закладываются массированные вложения в инфраструктуру, по уровню развития которой США отстали и находятся на 13-м месте в мире, что повлечет импорт сырья и рост цен на него в мире:
https://ru.investing.com/analysis/article-200281845

При этом, финансирование экономической программы демократов планируется как за счет увеличения налогов, так и за счет увеличения госдолга США, что может затруднить планы ФРС по ужесточению монетарной политики, так как у Минфина могут возникнуть трудности с обслуживанием растущего госдолга в случае его удорожания при росте реальных процентных ставок.

Наконец, судя по восстановлению на моменте фондовых и товарных рынков, а также балансу ФРС за май-июнь 2021 года, это, похоже, была вербальная интервенция ФРС для борьбы с инфляцией:
https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 06:52

  sergikkc007 написав:
  Василь-Рівне написав:Шкода, але ми не вміємо грати в футбол :(


Не переживайте! За певних обставин ми можемо вийти з групи. Будемо вболівати за збірні Швеції та Іспанії :)

А какой смысл выходить? Чисто чтобы тупо из мазохизма постоять на поле еще 90 позорных минут?
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:11

  antey1969 написав:
  sergikkc007 написав:
  Василь-Рівне написав:Шкода, але ми не вміємо грати в футбол :(


Не переживайте! За певних обставин ми можемо вийти з групи. Будемо вболівати за збірні Швеції та Іспанії :)

А какой смысл выходить? Чисто чтобы тупо из мазохизма постоять на поле еще 90 позорных минут?


як показує історія, окремі збірні якось так прошкандибали до самого фіналу. Про фінал не мрію, буду щасливим, якщо наша збірна проведе 90 "позорних хвилин" в півфіналі :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:17

  Василь-Рівне написав:Шкода, але ми не вміємо грати в футбол :(
Мы еще сыграем в четвертьфинале
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:А какой смысл выходить?

Скажу коротко: патріотизм, престиж країни, позитивні емоції, вища трансферна вартість українських футболістів і ... гроші. Вони там не малі, читав, що не менше 10 млн євро які підуть на розбудову дитячого футболу, стадіонів, футбольної інфраструктури і т.і.. Так, вкрадуть, мінімум 40% вкрадуть, але решта 60% піде на футбол і це великий позитив.
Василь-Рівне
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