Додано: Вів 22 чер, 2021 00:47

zРадио написав: ... Чисто спекулятивные рынки (валюты, коммоды) отреагировали существенно, если учесть, что FOMC ни о чем новом не объявил, ограничившись пока лишь изменением коннотации в определенных месседжах, касающихся инфляции



... И в дополнение ко всему Китай объявил о начале расследования в отношении крупнейших производителей и трейдеров ЖРС, обвинив их в спекулятивном разгоне цен (детали ниже в статье FT). В противовес же цены на углеводороды безудержно летят вверх.



Я неоднократно предупреждал о том, что т.н. сырьевые ножницы не всегда будут нам благоволить... ... Чисто спекулятивные рынки (валюты, коммоды) отреагировали существенно, если учесть, что FOMC ни о чем новом не объявил, ограничившись пока лишь изменением коннотации в определенных месседжах, касающихся инфляции... И в дополнение ко всему Китай объявил о начале расследования в отношении крупнейших производителей и трейдеров ЖРС, обвинив их в спекулятивном разгоне цен (детали ниже в статье FT). В противовес же цены на углеводороды безудержно летят вверх.Я неоднократно предупреждал о том, что т.н. сырьевые ножницы не всегда будут нам благоволить...

В мае 2020 года член Совета НБУ Шапран в своем блоге высказал мысль, что поскольку цены на нефть в 2021-2022 году могут подняться до 100 долларов и задержаться там, то неплохо было бы сформировать государственный резерв нефти и газа на ценовых минимумах 2020 года:Возможно, что падение гривны с июля 2020 года объясняется не только сменой руководства НБУ, но и закупками нефти и газа в государственный резерв. Если это так, то влияние сырьевых ножниц из-за импорта нефти и газа на краткосрок было минимизировано.Что касается расследований в Китае по поводу цен на сырье, то там тоже идет борьба с инфляцией не только ревальвацией юаня, поскольку это может отрицательно повлиять на китайский экспорт.Следует отметить, что вслед за Китаем, как локомотивом роста цен на сырье из-за его потребления для своего экономического роста, вступает США с принятием бюджета на новый финансовый год с 1 октября 2021 года. В нем закладываются массированные вложения в инфраструктуру, по уровню развития которой США отстали и находятся на 13-м месте в мире, что повлечет импорт сырья и рост цен на него в мире:При этом, финансирование экономической программы демократов планируется как за счет увеличения налогов, так и за счет увеличения госдолга США, что может затруднить планы ФРС по ужесточению монетарной политики, так как у Минфина могут возникнуть трудности с обслуживанием растущего госдолга в случае его удорожания при росте реальных процентных ставок.Наконец, судя по восстановлению на моменте фондовых и товарных рынков, а также балансу ФРС за май-июнь 2021 года, это, похоже, была вербальная интервенция ФРС для борьбы с инфляцией: