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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7867786878697870
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:43

[quote="5248215:sergikkc007"

як показує історія, окремі збірні якось так прошкандибали до самого фіналу. Про фінал не мрію, буду щасливим, якщо наша збірна проведе 90 "позорних хвилин" в півфіналі :)[/quote]
ЧМ - 1982. Чемпіон Італія - 3 очки в підгрупі ))
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:43

  antey1969 написав:
  sergikkc007 написав:
  Василь-Рівне написав:Шкода, але ми не вміємо грати в футбол :(


Не переживайте! За певних обставин ми можемо вийти з групи. Будемо вболівати за збірні Швеції та Іспанії :)

А какой смысл выходить? Чисто чтобы тупо из мазохизма постоять на поле еще 90 позорных минут?

Наконец-то отправить чудо тренера с италоштабом на новую работу. Взять Маркевича, который хотел хлопнуть дверью и думаю сварит с этой биомассы без нападающих настоящий борщ, до сих пор не могу понять, почему этот клоун не взял лучшего нападающего УПЛ Кулача?(
По курсу. Думаю будем в районе 27.25 и на межбанке и на наличке, которая немного подтянется к старшему брату.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:вкрадуть, мінімум 40% вкрадуть

Сторож складів з Рівного добре знається на цьому ;)
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:50

  alex10 написав:ЧМ - 1982. Чемпіон Італія - 3 очки в підгрупі ))

Не надо путать стратегию сильнейших тренеров по сохранению сил в плейоф, со сборищем инвалидов.
Им вчера на 3-ю игру не хватило сил по мнению их менеджера, за 8 дней, надо видимо группу сделать из одной игры, может тогда ничего не будет мешать танцорам. Только они забыли, что и первую игру они бездарно отдали((.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:ЧМ - 1982


3 очка-это 3 ничьи, т.е. Италия никому в своей группе не проиграла,
а у нас 2 поразки...разницу чувствуете?
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