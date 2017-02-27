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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 07:43
[quote="5248215:sergikkc007"
як показує історія, окремі збірні якось так прошкандибали до самого фіналу. Про фінал не мрію, буду щасливим, якщо наша збірна проведе 90 "позорних хвилин" в півфіналі
[/quote]
ЧМ - 1982. Чемпіон Італія - 3 очки в підгрупі ))
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alex10
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Додано: Вів 22 чер, 2021 07:43
antey1969 написав:
А какой смысл выходить? Чисто чтобы тупо из мазохизма постоять на поле еще 90 позорных минут?
Наконец-то отправить чудо тренера с италоштабом на новую работу. Взять Маркевича, который хотел хлопнуть дверью и думаю сварит с этой биомассы без нападающих настоящий борщ, до сих пор не могу понять, почему этот клоун не взял лучшего нападающего УПЛ Кулача?(
По курсу. Думаю будем в районе 27.25 и на межбанке и на наличке, которая немного подтянется к старшему брату.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 07:50
Василь-Рівне написав:
вкрадуть, мінімум 40% вкрадуть
Сторож складів з Рівного добре знається на цьому
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Успіх
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Додано: Вів 22 чер, 2021 07:50
alex10 написав:
ЧМ - 1982. Чемпіон Італія - 3 очки в підгрупі ))
Не надо путать стратегию сильнейших тренеров по сохранению сил в плейоф, со сборищем инвалидов.
Им вчера на 3-ю игру не хватило сил по мнению их менеджера, за 8 дней, надо видимо группу сделать из одной игры, может тогда ничего не будет мешать танцорам. Только они забыли, что и первую игру они бездарно отдали((.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 08:03
alex10 написав:
ЧМ - 1982
3 очка-это 3 ничьи, т.е. Италия никому в своей группе не проиграла,
а у нас 2 поразки...разницу чувствуете?
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Додано: Вів 22 чер, 2021 08:35
сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...
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vitaliian
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Додано: Вів 22 чер, 2021 08:41
vitaliian написав:
сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...
Главное, чтобы хорваты сегодня вничью сыграли с шотландцами.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 08:42
alex10 написав:
[quote="5248215:sergikkc007"
як показує історія, окремі збірні якось так прошкандибали до самого фіналу. Про фінал не мрію, буду щасливим, якщо наша збірна проведе 90 "позорних хвилин" в півфіналі
ЧМ - 1982. Чемпіон Італія - 3 очки в підгрупі ))[/quote]
То нема що порівнювати.
Такої ганебної гри не пригадую. Начебто грав основний склад Шахтаря проти команди з 2-3 ліги. Ні техніки, ні пасу, ні швидкості. Іноді не дивлюсь ігри наших, щоб не нервуватись (наприклад, пощастило не подивитись ігри Шахтаря з Боруссією
).
Вчора, на жаль, все склалось так, що дивився
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Додано: Вів 22 чер, 2021 08:52
Успіх написав:
Так і тут, на форумі, бачу тренерів розвелось - дуууууже багато
Аналитики. С одинаковым успехом в экономике и спорте.
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