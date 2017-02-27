|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:07
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 799
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:20
Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за неделю
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2014
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1082 раз.
- Подякували: 2032 раз.
-
- Профіль
-
14
8
10
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:21
Investor_K написав: vitaliian написав:
сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...
Главное, чтобы хорваты сегодня вничью сыграли с шотландцами.
выходные прошли, пора дальше на укрепление.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7559
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1404 раз.
- Подякували: 2013 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:23
Успіх
Ну то я їм трохи підкину
такие подкидыши подмачивают репутацию
-
clash
-
-
- Повідомлень: 565
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:38
Аналитик полагает, что на текущей неделе доллар США к гривне продолжит укрепление до уровня 27,45. Единая европейская валюта, скорее всего, достигнет отметки 32,55.
Источник: Минфин
Хтось тут писав, що ростиме гепами мін. по 50 коп. в день
-
alex10
-
2
-
- Повідомлень: 10003
- З нами з: 05.10.10
- Подякував: 2624 раз.
- Подякували: 2029 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:40
clash написав:Успіх
Ну то я їм трохи підкину
такие подкидыши подмачивают репутацию
Так ви послухайте той роли к і взагалі, їх.
Вони досить цікаві теми піднімають, де можна заробити 15-18-24%річних і НЕ дуже ризикуючи!
А то тут крім крипти/депо/ОВДП/і купити доляр влітку, а взимку скинути - більш нікуя не знають, так як інші теми не обговорюють
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 799
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:47
alex10 написав:
Аналитик полагает, что на текущей неделе доллар США к гривне продолжит укрепление до уровня 27,45. Единая европейская валюта, скорее всего, достигнет отметки 32,55.
Источник: Минфин
Хтось тут писав, що ростиме гепами мін. по 50 коп. в день
Как зовут аналитика?
-
oleg49
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 22.10.10
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26285
|3610090
|
|
|7539
|1822452
|
Пон 21 чер, 2021 13:44
ЛОБ
|
|942
|238646
|
|