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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7868786978707871
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Аналитики. С одинаковым успехом в экономике и спорте

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ну то я їм трохи підкину інфи для роздумів :D
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:20

Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за неделю
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:21

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...


Главное, чтобы хорваты сегодня вничью сыграли с шотландцами.

выходные прошли, пора дальше на укрепление.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:23

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Ну то я їм трохи підкину

такие подкидыши подмачивают репутацию
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Аналитик полагает, что на текущей неделе доллар США к гривне продолжит укрепление до уровня 27,45. Единая европейская валюта, скорее всего, достигнет отметки 32,55.

Источник: Минфин
Хтось тут писав, що ростиме гепами мін. по 50 коп. в день
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:40

  clash написав:Успіх
Ну то я їм трохи підкину

такие подкидыши подмачивают репутацию

Так ви послухайте той роли к і взагалі, їх.
Вони досить цікаві теми піднімають, де можна заробити 15-18-24%річних і НЕ дуже ризикуючи!

А то тут крім крипти/депо/ОВДП/і купити доляр влітку, а взимку скинути - більш нікуя не знають, так як інші теми не обговорюють 8)
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:47

  alex10 написав:Аналитик полагает, что на текущей неделе доллар США к гривне продолжит укрепление до уровня 27,45. Единая европейская валюта, скорее всего, достигнет отметки 32,55.

Источник: Минфин
Хтось тут писав, що ростиме гепами мін. по 50 коп. в день

Как зовут аналитика?
oleg49
 
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  #<1 ... 7868786978707871
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