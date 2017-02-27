Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 08:52
Успіх написав:
Так і тут, на форумі, бачу тренерів розвелось - дуууууже багато
Аналитики. С одинаковым успехом в экономике и спорте.
Investor_K
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Додано: Вів 22 чер, 2021 09:20
Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за неделю
Striker
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Додано: Вів 22 чер, 2021 09:21
Investor_K написав: vitaliian написав:
сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...
Главное, чтобы хорваты сегодня вничью сыграли с шотландцами.
выходные прошли, пора дальше на укрепление.
vitaliian
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Додано: Вів 22 чер, 2021 09:23
Успіх
Ну то я їм трохи підкину
такие подкидыши подмачивают репутацию
clash
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Додано: Вів 22 чер, 2021 09:38
Аналитик полагает, что на текущей неделе доллар США к гривне продолжит укрепление до уровня 27,45. Единая европейская валюта, скорее всего, достигнет отметки 32,55.
Источник: Минфин Хтось тут писав, що ростиме гепами мін. по 50 коп. в день
alex10
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Додано: Вів 22 чер, 2021 09:47
alex10 написав:
Аналитик полагает, что на текущей неделе доллар США к гривне продолжит укрепление до уровня 27,45. Единая европейская валюта, скорее всего, достигнет отметки 32,55.
Источник: Минфин
Хтось тут писав, що ростиме гепами мін. по 50 коп. в день
Как зовут аналитика?
oleg49
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Додано: Вів 22 чер, 2021 09:54
oleg49 написав: alex10 написав:
Аналитик полагает, что на текущей неделе доллар США к гривне продолжит укрепление до уровня 27,45. Единая европейская валюта, скорее всего, достигнет отметки 32,55.
Источник: Минфин
Хтось тут писав, що ростиме гепами мін. по 50 коп. в день
Как зовут аналитика?
ХЗ, кругломордый КЭН с бородой и с косичкой
antey1969
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Додано: Вів 22 чер, 2021 10:08
antey1969 написав: oleg49 написав: alex10 написав:
Аналитик полагает, что на текущей неделе доллар США к гривне продолжит укрепление до уровня 27,45. Единая европейская валюта, скорее всего, достигнет отметки 32,55.
Источник: Минфин
Хтось тут писав, що ростиме гепами мін. по 50 коп. в день
Как зовут аналитика?
ХЗ, кругломордый КЭН с бородой и с косичкой
ХЗ, не пишуть хто. Якщо пан Охмуренко - треба очікувати ситуацію навпаки.
Невже він у туди проліз ?
alex10
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Додано: Вів 22 чер, 2021 10:12
yama написав: flyman написав:
не в Москву їздити ж, правда?
чи хто в нас тепер основний торгівельний партнер?
Найбільше Україна торгувала 2020 року з такими країнами:
Китай. Сумарна частка експорту та імпорту становить 13,1%. Це $ 15 731,3 млн. У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя — 12,5%, за дев’ять місяців — 12,9%. Росія — $ 10 034 млн і 8,4%. Німеччина — $ 8 411,4 млн і 7%. Польща — $ 7 970,1 млн і 6,7%. США — $ 5 782,8 млн і 4,8%. https://news.finance.ua/ua/news/-/48774 ... y-ukrayiny
ЕС. Только Польша с Германией перекрывают и Китай и Россию...
Grey001
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