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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7868786978707871>
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:49

  vitaliian написав:сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...

Оце тут "про футбол" нагадує мені про -"кожен таксист знає, як керувати державою, але сам керувати не буде, так як немає часу, бо крутить баранку" :mrgreen:
Так і тут, на форумі, бачу тренерів розвелось - дуууууже багато :D
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Так і тут, на форумі, бачу тренерів розвелось - дуууууже багато


Аналитики. С одинаковым успехом в экономике и спорте.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:20

Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за неделю
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:21

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...


Главное, чтобы хорваты сегодня вничью сыграли с шотландцами.

выходные прошли, пора дальше на укрепление.
vitaliian
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Успіх
Ну то я їм трохи підкину

такие подкидыши подмачивают репутацию
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Аналитик полагает, что на текущей неделе доллар США к гривне продолжит укрепление до уровня 27,45. Единая европейская валюта, скорее всего, достигнет отметки 32,55.

Источник: Минфин
Хтось тут писав, що ростиме гепами мін. по 50 коп. в день
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:47

  alex10 написав:Аналитик полагает, что на текущей неделе доллар США к гривне продолжит укрепление до уровня 27,45. Единая европейская валюта, скорее всего, достигнет отметки 32,55.

Источник: Минфин
Хтось тут писав, що ростиме гепами мін. по 50 коп. в день

Как зовут аналитика?
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:54

  oleg49 написав:
  alex10 написав:Аналитик полагает, что на текущей неделе доллар США к гривне продолжит укрепление до уровня 27,45. Единая европейская валюта, скорее всего, достигнет отметки 32,55.

Источник: Минфин
Хтось тут писав, що ростиме гепами мін. по 50 коп. в день

Как зовут аналитика?

ХЗ, кругломордый КЭН с бородой и с косичкой :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:08

  antey1969 написав:
  oleg49 написав:
  alex10 написав:Аналитик полагает, что на текущей неделе доллар США к гривне продолжит укрепление до уровня 27,45. Единая европейская валюта, скорее всего, достигнет отметки 32,55.

Источник: Минфин
Хтось тут писав, що ростиме гепами мін. по 50 коп. в день

Как зовут аналитика?

ХЗ, кругломордый КЭН с бородой и с косичкой :D

ХЗ, не пишуть хто. Якщо пан Охмуренко - треба очікувати ситуацію навпаки. :) Невже він у туди проліз ?
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:12

  yama написав:
  flyman написав:не в Москву їздити ж, правда?
чи хто в нас тепер основний торгівельний партнер?

Найбільше Україна торгувала 2020 року з такими країнами:

Китай. Сумарна частка експорту та імпорту становить 13,1%. Це $ 15 731,3 млн. У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя — 12,5%, за дев’ять місяців — 12,9%.

Росія — $ 10 034 млн і 8,4%.

Німеччина — $ 8 411,4 млн і 7%.

Польща — $ 7 970,1 млн і 6,7%.

США — $ 5 782,8 млн і 4,8%.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48774 ... y-ukrayiny


ЕС. Только Польша с Германией перекрывают и Китай и Россию...
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