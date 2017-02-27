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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 10:22
27.18-27.21/27.25-27.27
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odessit2007
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Додано: Вів 22 чер, 2021 10:24
kluychkooleg написав: clash написав:kluychkooleg
короче - амнистия (даже, если честно заработал), державе деньги подарил, остальное в ОВГЗ и спи спокойно. Других вариантов не осталось.
абсолютно все варианты остались, все варианты приемлемы
какова вероятность, что именно Вашу ячейку ограбят? думаю три ноля после запятой как минимум
вероятность умереть от рака гораздо выше
По хорошему, у нас уже давно нужно было подымать фонд хотя бы до 500 тыс. гривень.
Так фонд же касается только средств на банковских счетах и то не всех, содержимое ячеек гарантируется честным словом.)
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Додано: Вів 22 чер, 2021 10:44
Grey001 написав: yama написав:
flyman написав:
не в Москву їздити ж, правда?
чи хто в нас тепер основний торгівельний партнер?
https://news.finance.ua/ua/news/-/48774 ... y-ukrayiny
Найбільше Україна торгувала 2020 року з такими країнами:
Китай. Сумарна частка експорту та імпорту становить 13,1%. Це $ 15 731,3 млн. У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя — 12,5%, за дев’ять місяців — 12,9%.
Росія — $ 10 034 млн і 8,4%.
Німеччина — $ 8 411,4 млн і 7%.
Польща — $ 7 970,1 млн і 6,7%.
США — $ 5 782,8 млн і 4,8%.
ЕС. Только Польша с Германией перекрывают и Китай и Россию...
Дик Німеччина і Польща в ЄС.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 11:11
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грнОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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