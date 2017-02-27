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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7868786978707871
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:22

27.18-27.21/27.25-27.27
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:24

  kluychkooleg написав:
  clash написав:kluychkooleg
короче - амнистия (даже, если честно заработал), державе деньги подарил, остальное в ОВГЗ и спи спокойно. Других вариантов не осталось.

абсолютно все варианты остались, все варианты приемлемы :lol:
какова вероятность, что именно Вашу ячейку ограбят? думаю три ноля после запятой как минимум :lol: вероятность умереть от рака гораздо выше


По хорошему, у нас уже давно нужно было подымать фонд хотя бы до 500 тыс. гривень.


Так фонд же касается только средств на банковских счетах и то не всех, содержимое ячеек гарантируется честным словом.)
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:44

  Grey001 написав:
  yama написав:
  flyman написав:не в Москву їздити ж, правда?
чи хто в нас тепер основний торгівельний партнер?

Найбільше Україна торгувала 2020 року з такими країнами:

Китай. Сумарна частка експорту та імпорту становить 13,1%. Це $ 15 731,3 млн. У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя — 12,5%, за дев’ять місяців — 12,9%.

Росія — $ 10 034 млн і 8,4%.

Німеччина — $ 8 411,4 млн і 7%.

Польща — $ 7 970,1 млн і 6,7%.

США — $ 5 782,8 млн і 4,8%.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48774 ... y-ukrayiny


ЕС. Только Польша с Германией перекрывают и Китай и Россию...

Дик Німеччина і Польща в ЄС.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:11

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
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