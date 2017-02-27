Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 10:12
yama написав: flyman написав:
не в Москву їздити ж, правда?
чи хто в нас тепер основний торгівельний партнер?
Найбільше Україна торгувала 2020 року з такими країнами:
Китай. Сумарна частка експорту та імпорту становить 13,1%. Це $ 15 731,3 млн. У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя — 12,5%, за дев’ять місяців — 12,9%. Росія — $ 10 034 млн і 8,4%. Німеччина — $ 8 411,4 млн і 7%. Польща — $ 7 970,1 млн і 6,7%. США — $ 5 782,8 млн і 4,8%. https://news.finance.ua/ua/news/-/48774 ... y-ukrayiny
ЕС. Только Польша с Германией перекрывают и Китай и Россию...
Grey001
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Додано: Вів 22 чер, 2021 10:16
vitaliian написав:
сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...
Странно,что вообще пошли вверх, а не дальше на юг. Уверен, что через пару недель опустимся ниже 27. Причин для роста вообще нет.
fin
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Додано: Вів 22 чер, 2021 10:22
27.18-27.21/27.25-27.27
odessit2007
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Додано: Вів 22 чер, 2021 10:24
kluychkooleg написав: clash написав: kluychkooleg
короче - амнистия (даже, если честно заработал), державе деньги подарил, остальное в ОВГЗ и спи спокойно. Других вариантов не осталось.
абсолютно все варианты остались, все варианты приемлемы
какова вероятность, что именно Вашу ячейку ограбят? думаю три ноля после запятой как минимум
вероятность умереть от рака гораздо выше
По хорошему, у нас уже давно нужно было подымать фонд хотя бы до 500 тыс. гривень.
Так фонд же касается только средств на банковских счетах и то не всех, содержимое ячеек гарантируется честным словом.)
vladimir07
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Додано: Вів 22 чер, 2021 10:44
Grey001 написав: yama написав: flyman написав:
не в Москву їздити ж, правда?
чи хто в нас тепер основний торгівельний партнер?
Найбільше Україна торгувала 2020 року з такими країнами:
Китай. Сумарна частка експорту та імпорту становить 13,1%. Це $ 15 731,3 млн. У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя — 12,5%, за дев’ять місяців — 12,9%. Росія — $ 10 034 млн і 8,4%. Німеччина — $ 8 411,4 млн і 7%. Польща — $ 7 970,1 млн і 6,7%. США — $ 5 782,8 млн і 4,8%. https://news.finance.ua/ua/news/-/48774 ... y-ukrayiny
ЕС. Только Польша с Германией перекрывают и Китай и Россию...
Дик Німеччина і Польща в ЄС.
flyman
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Додано: Вів 22 чер, 2021 11:11
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Striker
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Додано: Вів 22 чер, 2021 11:27
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.06.2021..................... 27,2597 Доллар прибавил 6 копеек. МКГ*............7.0584............7.0448........... -0.19% Открылись на 4 копейки ниже закрытия пятницы. Отказавшись от утреннего кофе и ограничившись перекуром, двинулись вниз и опустились на 3 копейки чуть больше, чем за полчаса. После этого резко развернулись, за те же полчаса выросли на 3 копейки и ненадолго остановились. После привала продолжили восхождение и к полудню преодолели еще 4 копейки. В мире доллар вчера откатился до дообеденного уровня пятницы, а этой ночью снова пошел в рост. Справочный курс встретили котировками 27.2800 - 27.3000, что на 4 копейки выше открытия. НБУ в пятницу на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах уменьшились. Ликвидность перетекала в тенедерные сертификаты, казначейство и наличные. В плюс работали только сокращение объема суточных сертификатов и очень скромный тендерный рефинанс. В четверг объем МБ вырос с 520.4 до 617 млн. Чистое предложение составило 597 млн. Клиентские обороты также выросли, спрос превышал предложение. Обороты неожиданно высоки для весьма динамичной сессии. * кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Додано: Вів 22 чер, 2021 11:27
fin написав: vitaliian написав:
сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...
Странно,что вообще пошли вверх, а не дальше на юг. Уверен, что через пару недель опустимся ниже 27. Причин для роста вообще нет.
Cтранно, не то слово. СР500 потихоньку возвращается на прежние уровни, ДХУ тоже просел (скорректировался). У нас вроде новых данных по статистике не было. Может ОВГЗ чудят?
oleg49
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Додано: Вів 22 чер, 2021 12:08
oleg49 написав: fin написав: vitaliian написав:
сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...
Странно,что вообще пошли вверх, а не дальше на юг. Уверен, что через пару недель опустимся ниже 27. Причин для роста вообще нет.
Cтранно, не то слово. СР500 потихоньку возвращается на прежние уровни, ДХУ тоже просел (скорректировался). У нас вроде новых данных по статистике не было. Может ОВГЗ чудят?
Думаю это яростные потуги спекулянтов. Как всегда.
fin
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Додано: Вів 22 чер, 2021 12:32
fin написав: vitaliian написав:
сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...
Странно,что вообще пошли вверх, а не дальше на юг. Уверен, что через пару недель опустимся ниже 27. Причин для роста вообще нет.
причины для роста две:
-проснувшийся спрос на валюту
-отсутствие избытка в предложении на МБ
вывод: пока будем расти по малу, пока не вырастим
прогноз на неделю 27.25/32-27.30/48
prodigy
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