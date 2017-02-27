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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7867786878697870>
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:12

  yama написав:
  flyman написав:не в Москву їздити ж, правда?
чи хто в нас тепер основний торгівельний партнер?

Найбільше Україна торгувала 2020 року з такими країнами:

Китай. Сумарна частка експорту та імпорту становить 13,1%. Це $ 15 731,3 млн. У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя — 12,5%, за дев’ять місяців — 12,9%.

Росія — $ 10 034 млн і 8,4%.

Німеччина — $ 8 411,4 млн і 7%.

Польща — $ 7 970,1 млн і 6,7%.

США — $ 5 782,8 млн і 4,8%.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48774 ... y-ukrayiny


ЕС. Только Польша с Германией перекрывают и Китай и Россию...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:16

  vitaliian написав:сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...
Странно,что вообще пошли вверх, а не дальше на юг. Уверен, что через пару недель опустимся ниже 27. Причин для роста вообще нет.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:22

27.18-27.21/27.25-27.27
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:24

  kluychkooleg написав:
  clash написав:kluychkooleg
короче - амнистия (даже, если честно заработал), державе деньги подарил, остальное в ОВГЗ и спи спокойно. Других вариантов не осталось.

абсолютно все варианты остались, все варианты приемлемы :lol:
какова вероятность, что именно Вашу ячейку ограбят? думаю три ноля после запятой как минимум :lol: вероятность умереть от рака гораздо выше


По хорошему, у нас уже давно нужно было подымать фонд хотя бы до 500 тыс. гривень.


Так фонд же касается только средств на банковских счетах и то не всех, содержимое ячеек гарантируется честным словом.)
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:44

  Grey001 написав:
  yama написав:
  flyman написав:не в Москву їздити ж, правда?
чи хто в нас тепер основний торгівельний партнер?

Найбільше Україна торгувала 2020 року з такими країнами:

Китай. Сумарна частка експорту та імпорту становить 13,1%. Це $ 15 731,3 млн. У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя — 12,5%, за дев’ять місяців — 12,9%.

Росія — $ 10 034 млн і 8,4%.

Німеччина — $ 8 411,4 млн і 7%.

Польща — $ 7 970,1 млн і 6,7%.

США — $ 5 782,8 млн і 4,8%.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48774 ... y-ukrayiny


ЕС. Только Польша с Германией перекрывают и Китай и Россию...

Дик Німеччина і Польща в ЄС.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:11

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.06.2021.....................27,2597
Доллар прибавил 6 копеек.

МКГ*............7.0584............7.0448...........-0.19%

Открылись на 4 копейки ниже закрытия пятницы. Отказавшись от утреннего кофе и ограничившись перекуром, двинулись вниз и опустились на 3 копейки чуть больше, чем за полчаса. После этого резко развернулись, за те же полчаса выросли на 3 копейки и ненадолго остановились. После привала продолжили восхождение и к полудню преодолели еще 4 копейки.
В мире доллар вчера откатился до дообеденного уровня пятницы, а этой ночью снова пошел в рост.
Справочный курс встретили котировками 27.2800 - 27.3000, что на 4 копейки выше открытия.

НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Ликвидность перетекала в тенедерные сертификаты, казначейство и наличные. В плюс работали только сокращение объема суточных сертификатов и очень скромный тендерный рефинанс.

В четверг объем МБ вырос с 520.4 до 617 млн. Чистое предложение составило 597 млн. Клиентские обороты также выросли, спрос превышал предложение. Обороты неожиданно высоки для весьма динамичной сессии.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:27

  fin написав:
  vitaliian написав:сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...
Странно,что вообще пошли вверх, а не дальше на юг. Уверен, что через пару недель опустимся ниже 27. Причин для роста вообще нет.

Cтранно, не то слово. СР500 потихоньку возвращается на прежние уровни, ДХУ тоже просел (скорректировался). У нас вроде новых данных по статистике не было. Может ОВГЗ чудят?
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:08

  oleg49 написав:
  fin написав:
  vitaliian написав:сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...
Странно,что вообще пошли вверх, а не дальше на юг. Уверен, что через пару недель опустимся ниже 27. Причин для роста вообще нет.

Cтранно, не то слово. СР500 потихоньку возвращается на прежние уровни, ДХУ тоже просел (скорректировался). У нас вроде новых данных по статистике не было. Может ОВГЗ чудят?
Думаю это яростные потуги спекулянтов. Как всегда.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:32

  fin написав:
  vitaliian написав:сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...
Странно,что вообще пошли вверх, а не дальше на юг. Уверен, что через пару недель опустимся ниже 27. Причин для роста вообще нет.


причины для роста две:

-проснувшийся спрос на валюту
-отсутствие избытка в предложении на МБ

вывод: пока будем расти по малу, пока не вырастим

прогноз на неделю 27.25/32-27.30/48
prodigy
 
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