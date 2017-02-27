Додано: Вів 22 чер, 2021 11:27

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

22.06.2021.....................27,2597

Доллар прибавил 6 копеек.



МКГ*............7.0584............7.0448...........-0.19%



Открылись на 4 копейки ниже закрытия пятницы. Отказавшись от утреннего кофе и ограничившись перекуром, двинулись вниз и опустились на 3 копейки чуть больше, чем за полчаса. После этого резко развернулись, за те же полчаса выросли на 3 копейки и ненадолго остановились. После привала продолжили восхождение и к полудню преодолели еще 4 копейки.

В мире доллар вчера откатился до дообеденного уровня пятницы, а этой ночью снова пошел в рост.

Справочный курс встретили котировками 27.2800 - 27.3000, что на 4 копейки выше открытия.



НБУ в пятницу на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах уменьшились. Ликвидность перетекала в тенедерные сертификаты, казначейство и наличные. В плюс работали только сокращение объема суточных сертификатов и очень скромный тендерный рефинанс.



В четверг объем МБ вырос с 520.4 до 617 млн. Чистое предложение составило 597 млн. Клиентские обороты также выросли, спрос превышал предложение. Обороты неожиданно высоки для весьма динамичной сессии.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.