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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 12:36
prodigy написав: fin написав: vitaliian написав:
сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...
Странно,что вообще пошли вверх, а не дальше на юг. Уверен, что через пару недель опустимся ниже 27. Причин для роста вообще нет.
причины для роста две:
-проснувшийся спрос на валюту
-отсутствие избытка в предложении на МБ
вывод: пока будем расти по малу, пока не вырастим
прогноз на неделю 27.25/32-27.30/48
Кому это так сейчас валюта понадобилась?
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Додано: Вів 22 чер, 2021 12:38
fin написав: prodigy написав: fin написав:
Странно,что вообще пошли вверх, а не дальше на юг. Уверен, что через пару недель опустимся ниже 27. Причин для роста вообще нет.
причины для роста две:
-проснувшийся спрос на валюту
-отсутствие избытка в предложении на МБ
вывод: пока будем расти по малу, пока не вырастим
прогноз на неделю 27.25/32-27.30/48
Кому это так сейчас валюта понадобилась?
тем, кто на мешках с гривной сидел - решили перестраховаться!
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Додано: Вів 22 чер, 2021 12:41
Они по 27 мешки обменяли.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 12:44
prodigy написав:
причины для роста две:
-проснувшийся спрос на валюту
-отсутствие избытка в предложении на МБ
вывод: пока будем расти по малу, пока не вырастим
прогноз на неделю 27.25/32-27.30/48
Очікую на два варіанти розвитку подій.
Перший описав коли відкуповувався (ріст до 27,30-27,50 і повернення до 27,00)
Другий, це зміна тренду. Тобто далі тільки в гору (плавно! і з боями за рівні) із невеликими корекціями.
Віддаю перевагу першому варіанту. По часу - цей і наступні тижні плавний ріст а потім боковик. Якщо і повернемось до 27, то аж в середині липня. Всі думки виключно ІМХО. Навіть якщо справдиться, можете рахувати це як "пальцем в небо". Якщо ні - то тим більше
Ф. 27,10/27,26-28
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