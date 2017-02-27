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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7868786978707871>
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:36

  prodigy написав:
  fin написав:
  vitaliian написав:сколько очков сегодня отыграет доллар? какие прогнозы...
Странно,что вообще пошли вверх, а не дальше на юг. Уверен, что через пару недель опустимся ниже 27. Причин для роста вообще нет.


причины для роста две:

-проснувшийся спрос на валюту
-отсутствие избытка в предложении на МБ

вывод: пока будем расти по малу, пока не вырастим

прогноз на неделю 27.25/32-27.30/48
Кому это так сейчас валюта понадобилась?
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:38

  fin написав:
  prodigy написав:
  fin написав:Странно,что вообще пошли вверх, а не дальше на юг. Уверен, что через пару недель опустимся ниже 27. Причин для роста вообще нет.


причины для роста две:

-проснувшийся спрос на валюту
-отсутствие избытка в предложении на МБ

вывод: пока будем расти по малу, пока не вырастим

прогноз на неделю 27.25/32-27.30/48
Кому это так сейчас валюта понадобилась?


тем, кто на мешках с гривной сидел - решили перестраховаться!
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:41

Они по 27 мешки обменяли.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:44

  prodigy написав:причины для роста две:

-проснувшийся спрос на валюту
-отсутствие избытка в предложении на МБ

вывод: пока будем расти по малу, пока не вырастим

прогноз на неделю 27.25/32-27.30/48

Очікую на два варіанти розвитку подій.
Перший описав коли відкуповувався (ріст до 27,30-27,50 і повернення до 27,00)
Другий, це зміна тренду. Тобто далі тільки в гору (плавно! і з боями за рівні) із невеликими корекціями.

Віддаю перевагу першому варіанту. По часу - цей і наступні тижні плавний ріст а потім боковик. Якщо і повернемось до 27, то аж в середині липня. Всі думки виключно ІМХО. Навіть якщо справдиться, можете рахувати це як "пальцем в небо". Якщо ні - то тим більше :-)
Ф. 27,10/27,26-28
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По-моему это уже можно назвать ракетой.
С учётом того, что сегодня двойное предложение.
Завтра сможем легко взять на мб 27.50 с такой динамикой...
Кому там было дорого 27.09?
Теперь нормально?((
Растём намного бодрее чем дрейфуем вниз.
Грустная классика😰
somilitark
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4
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:01

  fin написав:Они по 27 мешки обменяли.

ну не все ж такие умные как Вы ))))
а кто-то еще и более жадный!
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:07

  Realist написав:
  prodigy написав:причины для роста две:

-проснувшийся спрос на валюту
-отсутствие избытка в предложении на МБ

вывод: пока будем расти по малу, пока не вырастим

прогноз на неделю 27.25/32-27.30/48

Очікую на два варіанти розвитку подій.
Перший описав коли відкуповувався (ріст до 27,30-27,50 і повернення до 27,00)
Другий, це зміна тренду. Тобто далі тільки в гору (плавно! і з боями за рівні) із невеликими корекціями.

Віддаю перевагу першому варіанту. По часу - цей і наступні тижні плавний ріст а потім боковик. Якщо і повернемось до 27, то аж в середині липня. Всі думки виключно ІМХО. Навіть якщо справдиться, можете рахувати це як "пальцем в небо". Якщо ні - то тим більше :-)
Ф. 27,10/27,26-28
Согласен с первым вариантом, но через 2-3 недели увидем 26,5-26,8. Далее будем болтаться до сентября на 26,8-27,2. А с середины сентября постоянно только вверх.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:08

  Realist написав:
  prodigy написав:причины для роста две:

-проснувшийся спрос на валюту
-отсутствие избытка в предложении на МБ

вывод: пока будем расти по малу, пока не вырастим

прогноз на неделю 27.25/32-27.30/48

Очікую на два варіанти розвитку подій.
Перший описав коли відкуповувався (ріст до 27,30-27,50 і повернення до 27,00)
Другий, це зміна тренду. Тобто далі тільки в гору (плавно! і з боями за рівні) із невеликими корекціями.

Віддаю перевагу першому варіанту. По часу - цей і наступні тижні плавний ріст а потім боковик. Якщо і повернемось до 27, то аж в середині липня. Всі думки виключно ІМХО. Навіть якщо справдиться, можете рахувати це як "пальцем в небо". Якщо ні - то тим більше :-)
Ф. 27,10/27,26-28

імхо, для гривні літо закінчиться в липні
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:10

  rasmus написав:
  fin написав:Они по 27 мешки обменяли.

ну не все ж такие умные как Вы ))))
а кто-то еще и более жадный!
Самые жадные сейчас в засаде. Будьте уверены, они откупятся по 26,8-27.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:10

  fin написав:Согласен с первым вариантом, но через 2-3 недели увидем 26,5-26,8. Далее будем болтаться до сентября на 26,8-27,2. А с середины сентября постоянно только вверх.

імхо, бовтатись будемо до липня, а в серпні вже вгору
vovakwasov
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