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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:49
fin написав:
Согласен с первым вариантом, но через 2-3 недели увидем 26,5-26,8. Далее будем болтаться до сентября на 26,8-27,2. А с середины сентября постоянно только вверх.
Сохранил, проверим
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:15
flyman написав:
резидент ЄС або США, скоріше за все
Вы явно недооцениваете пересичного украинца
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kluychkooleg
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:21
vladimir07 написав: kluychkooleg написав:
По хорошему, у нас уже давно нужно было подымать фонд хотя бы до 500 тыс. гривень.
Так фонд же касается только средств на банковских счетах и то не всех, содержимое ячеек гарантируется честным словом.)
Это понятно, но так люди могли бы разложить крупные суммы на депо и карточные счета, а не хранить в ячейке. И деньги не лежали бы мертвым грузом, а работали бы.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:27
kluychkooleg
Это понятно, но так люди могли бы разложить крупные суммы на депо и карточные счета, а не хранить в ячейке. И деньги не лежали бы мертвым грузом, а работали бы
ну так и затаривают Рафиков Сибасов всяких
в ячейках--то кому быстрый доступ к налу часто нужен+параноики. наверное
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:31
kluychkooleg написав: vladimir07 написав: kluychkooleg написав:
По хорошему, у нас уже давно нужно было подымать фонд хотя бы до 500 тыс. гривень.
Так фонд же касается только средств на банковских счетах и то не всех, содержимое ячеек гарантируется честным словом.)
Это понятно, но так люди могли бы разложить крупные суммы на депо и карточные счета, а не хранить в ячейке. И деньги не лежали бы мертвым грузом, а работали бы.
Вариант годен исключительно для гривны, а если крупные суммы то могут возникнуть вопросы по происхождению.
Люди сбережения хранят в основном в валюте и ложить на депозит под 0.5% чтобы "работало", а потом слушать про то что самолеты не летают врядли кто будет.
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