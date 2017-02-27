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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7868786978707871
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:49

  fin написав:Согласен с первым вариантом, но через 2-3 недели увидем 26,5-26,8. Далее будем болтаться до сентября на 26,8-27,2. А с середины сентября постоянно только вверх.


Сохранил, проверим :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:15

  flyman написав:
  clash написав:flyman
нє, і там і там б.у. з ЄС /US

цепочка может быть длинной, но кто-то в ней таки купил тойоту из салона :lol: :lol: :lol: :lol:

резидент ЄС або США, скоріше за все


Вы явно недооцениваете пересичного украинца
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:21

  vladimir07 написав:
  kluychkooleg написав:По хорошему, у нас уже давно нужно было подымать фонд хотя бы до 500 тыс. гривень.


Так фонд же касается только средств на банковских счетах и то не всех, содержимое ячеек гарантируется честным словом.)


Это понятно, но так люди могли бы разложить крупные суммы на депо и карточные счета, а не хранить в ячейке. И деньги не лежали бы мертвым грузом, а работали бы.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:27

kluychkooleg
Это понятно, но так люди могли бы разложить крупные суммы на депо и карточные счета, а не хранить в ячейке. И деньги не лежали бы мертвым грузом, а работали бы

ну так и затаривают Рафиков Сибасов всяких :lol:
в ячейках--то кому быстрый доступ к налу часто нужен+параноики. наверное :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:31

  kluychkooleg написав:
  vladimir07 написав:
  kluychkooleg написав:По хорошему, у нас уже давно нужно было подымать фонд хотя бы до 500 тыс. гривень.


Так фонд же касается только средств на банковских счетах и то не всех, содержимое ячеек гарантируется честным словом.)


Это понятно, но так люди могли бы разложить крупные суммы на депо и карточные счета, а не хранить в ячейке. И деньги не лежали бы мертвым грузом, а работали бы.


Вариант годен исключительно для гривны, а если крупные суммы то могут возникнуть вопросы по происхождению.
Люди сбережения хранят в основном в валюте и ложить на депозит под 0.5% чтобы "работало", а потом слушать про то что самолеты не летают врядли кто будет.
vladimir07
 
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