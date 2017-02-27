Сохранил, проверим
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:49
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:15
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:21
Это понятно, но так люди могли бы разложить крупные суммы на депо и карточные счета, а не хранить в ячейке. И деньги не лежали бы мертвым грузом, а работали бы.
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:27
kluychkooleg
ну так и затаривают Рафиков Сибасов всяких
в ячейках--то кому быстрый доступ к налу часто нужен+параноики. наверное
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:31
Вариант годен исключительно для гривны, а если крупные суммы то могут возникнуть вопросы по происхождению.
Люди сбережения хранят в основном в валюте и ложить на депозит под 0.5% чтобы "работало", а потом слушать про то что самолеты не летают врядли кто будет.
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:35
vladimir07 большие деньги или пристроены и работают, или/и имеют происхождение
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:43
НБУ опять вышел, по 27.41, и затормозил рост и даже чуть развернул тренд.
Неужели все? Спекулянты испугались выхода НБУ? ну ставьте на продажу 27,39-27,40.
Так нет, уже на 27,32 провалились.
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:04
а если надо продать, а не просто поставить?
они же там не в карты играют, как иногда может показаться
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:05
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............22.06.2021.........23.06.2021
дата розрахунку..............18.06.2021..........22.06.2021
Євро.................................32,2882...............32,467...+0.55%
Долар США......................27,1935...............27,305...+0.41%
После полудня доллар прибавил еще 5 копеек.
Открылись на 4 копейки ниже закрытия пятницы. Отказавшись от утреннего кофе и ограничившись перекуром, двинулись вниз и опустились на 3 копейки чуть больше, чем за полчаса. После этого резко развернулись, за те же полчаса выросли на 3 копейки и ненадолго остановились. После привала продолжили восхождение и к полудню преодолели еще 4 копейки.
В мире доллар вчера откатился до дообеденного уровня пятницы, а этой ночью снова пошел в рост.
Справочный курс встретили котировками 27.2800 - 27.3000, что на 4 копейки выше открытия.
До обеда выросли еще на 4 копейки. После не очень продолжительного обеда рост продолжился. Выросли на 3 копейки и остановились. С "полей" донеслась весть, что остановку спровоцировал регулятор, выйдя с продажей. Пока не известно, продал ли он что-то, поскольку его офер выглядел высоковатым, но напугал точно. После короткой паузы котировки откатились на 1.5 копейки.
Индекс доллара совершает разнонаправленные колебания, сейчас его уровень чуть выше, чем в полдень.
Официальный курс встретили котировками 27.3350 - 27.3550. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 5.5 копеек относительно закрытия пятницы.
Природа сегодняшнего роста пока не понятна. С одной стороны, высокие обороты четверга при росте курса могут говорить о появлении дополнительного спроса. С другой стороны, после длинных выходных рынок всегда еще менее предсказуем, чем обычно, а следующие такие же длинные выходные могут усиливать этот эффект. К сожалению, информация "с полей" сегодня крайне скудна, нет возможности оценить ни активность торгов, ни присутствие крупных игроков. Даже информация о котировках поступает несколько противоречивая. Беспрецедентная разница между справочным и официальным курсами только добавляет интриги.
Этот день в истории:
2020 - 26.6695 (-6) +64
2019 - 26.2664 (-11) +104
2018 - 26.2389 (-7)
2017 - 26.0257 (+0)
Список банков, получивших в пятницу рефинанс сроком до 84 дней:
АТ "АЛЬТБАНК" 60 000,0
АТ "БТА Банк" 50 000,0
АТ "ЮНЕКС БАНК" 166 000,0
АТ "КІБ" 130 000,0
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:10
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg, oleg49 і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|