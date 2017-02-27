Додано: Вів 22 чер, 2021 15:05

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............22.06.2021.........23.06.2021

дата розрахунку..............18.06.2021..........22.06.2021

Євро.................................32,2882...............32,467...+0.55%

Долар США......................27,1935...............27,305...+0.41%

После полудня доллар прибавил еще 5 копеек.

Открылись на 4 копейки ниже закрытия пятницы. Отказавшись от утреннего кофе и ограничившись перекуром, двинулись вниз и опустились на 3 копейки чуть больше, чем за полчаса. После этого резко развернулись, за те же полчаса выросли на 3 копейки и ненадолго остановились. После привала продолжили восхождение и к полудню преодолели еще 4 копейки.

В мире доллар вчера откатился до дообеденного уровня пятницы, а этой ночью снова пошел в рост.

Справочный курс встретили котировками 27.2800 - 27.3000, что на 4 копейки выше открытия.

До обеда выросли еще на 4 копейки. После не очень продолжительного обеда рост продолжился. Выросли на 3 копейки и остановились. С "полей" донеслась весть, что остановку спровоцировал регулятор, выйдя с продажей. Пока не известно, продал ли он что-то, поскольку его офер выглядел высоковатым, но напугал точно. После короткой паузы котировки откатились на 1.5 копейки.

Индекс доллара совершает разнонаправленные колебания, сейчас его уровень чуть выше, чем в полдень.

Официальный курс встретили котировками 27.3350 - 27.3550. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 5.5 копеек относительно закрытия пятницы.



Природа сегодняшнего роста пока не понятна. С одной стороны, высокие обороты четверга при росте курса могут говорить о появлении дополнительного спроса. С другой стороны, после длинных выходных рынок всегда еще менее предсказуем, чем обычно, а следующие такие же длинные выходные могут усиливать этот эффект. К сожалению, информация "с полей" сегодня крайне скудна, нет возможности оценить ни активность торгов, ни присутствие крупных игроков. Даже информация о котировках поступает несколько противоречивая. Беспрецедентная разница между справочным и официальным курсами только добавляет интриги.



Этот день в истории:

2020 - 26.6695 (-6) +64

2019 - 26.2664 (-11) +104



2018 - 26.2389 (-7)

2017 - 26.0257 (+0)



Список банков, получивших в пятницу рефинанс сроком до 84 дней:

АТ "АЛЬТБАНК" 60 000,0

АТ "БТА Банк" 50 000,0

АТ "ЮНЕКС БАНК" 166 000,0

АТ "КІБ" 130 000,0