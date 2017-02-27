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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7869787078717872>
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:49

  fin написав:Согласен с первым вариантом, но через 2-3 недели увидем 26,5-26,8. Далее будем болтаться до сентября на 26,8-27,2. А с середины сентября постоянно только вверх.


Сохранил, проверим :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:15

  flyman написав:
  clash написав:flyman
нє, і там і там б.у. з ЄС /US

цепочка может быть длинной, но кто-то в ней таки купил тойоту из салона :lol: :lol: :lol: :lol:

резидент ЄС або США, скоріше за все


Вы явно недооцениваете пересичного украинца
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:21

  vladimir07 написав:
  kluychkooleg написав:По хорошему, у нас уже давно нужно было подымать фонд хотя бы до 500 тыс. гривень.


Так фонд же касается только средств на банковских счетах и то не всех, содержимое ячеек гарантируется честным словом.)


Это понятно, но так люди могли бы разложить крупные суммы на депо и карточные счета, а не хранить в ячейке. И деньги не лежали бы мертвым грузом, а работали бы.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:27

kluychkooleg
Это понятно, но так люди могли бы разложить крупные суммы на депо и карточные счета, а не хранить в ячейке. И деньги не лежали бы мертвым грузом, а работали бы

ну так и затаривают Рафиков Сибасов всяких :lol:
в ячейках--то кому быстрый доступ к налу часто нужен+параноики. наверное :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:31

  kluychkooleg написав:
  vladimir07 написав:
  kluychkooleg написав:По хорошему, у нас уже давно нужно было подымать фонд хотя бы до 500 тыс. гривень.


Так фонд же касается только средств на банковских счетах и то не всех, содержимое ячеек гарантируется честным словом.)


Это понятно, но так люди могли бы разложить крупные суммы на депо и карточные счета, а не хранить в ячейке. И деньги не лежали бы мертвым грузом, а работали бы.


Вариант годен исключительно для гривны, а если крупные суммы то могут возникнуть вопросы по происхождению.
Люди сбережения хранят в основном в валюте и ложить на депозит под 0.5% чтобы "работало", а потом слушать про то что самолеты не летают врядли кто будет.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:35

vladimir07 большие деньги или пристроены и работают, или/и имеют происхождение :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:43

НБУ опять вышел, по 27.41, и затормозил рост и даже чуть развернул тренд.
Неужели все? Спекулянты испугались выхода НБУ? ну ставьте на продажу 27,39-27,40.
Так нет, уже на 27,32 провалились.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:04

  kluychkooleg написав:НБУ опять вышел, по 27.41, и затормозил рост и даже чуть развернул тренд.
Неужели все? Спекулянты испугались выхода НБУ? ну ставьте на продажу 27,39-27,40.
Так нет, уже на 27,32 провалились.

а если надо продать, а не просто поставить? :lol:
они же там не в карты играют, как иногда может показаться :lol: :lol: :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:05

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............22.06.2021.........23.06.2021
дата розрахунку..............18.06.2021..........22.06.2021
Євро.................................32,2882...............32,467...+0.55%
Долар США......................27,1935...............27,305...+0.41%
После полудня доллар прибавил еще 5 копеек.
Открылись на 4 копейки ниже закрытия пятницы. Отказавшись от утреннего кофе и ограничившись перекуром, двинулись вниз и опустились на 3 копейки чуть больше, чем за полчаса. После этого резко развернулись, за те же полчаса выросли на 3 копейки и ненадолго остановились. После привала продолжили восхождение и к полудню преодолели еще 4 копейки.
В мире доллар вчера откатился до дообеденного уровня пятницы, а этой ночью снова пошел в рост.
Справочный курс встретили котировками 27.2800 - 27.3000, что на 4 копейки выше открытия.
До обеда выросли еще на 4 копейки. После не очень продолжительного обеда рост продолжился. Выросли на 3 копейки и остановились. С "полей" донеслась весть, что остановку спровоцировал регулятор, выйдя с продажей. Пока не известно, продал ли он что-то, поскольку его офер выглядел высоковатым, но напугал точно. После короткой паузы котировки откатились на 1.5 копейки.
Индекс доллара совершает разнонаправленные колебания, сейчас его уровень чуть выше, чем в полдень.
Официальный курс встретили котировками 27.3350 - 27.3550. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 5.5 копеек относительно закрытия пятницы.

Природа сегодняшнего роста пока не понятна. С одной стороны, высокие обороты четверга при росте курса могут говорить о появлении дополнительного спроса. С другой стороны, после длинных выходных рынок всегда еще менее предсказуем, чем обычно, а следующие такие же длинные выходные могут усиливать этот эффект. К сожалению, информация "с полей" сегодня крайне скудна, нет возможности оценить ни активность торгов, ни присутствие крупных игроков. Даже информация о котировках поступает несколько противоречивая. Беспрецедентная разница между справочным и официальным курсами только добавляет интриги.

Этот день в истории:
2020 - 26.6695 (-6) +64
2019 - 26.2664 (-11) +104

2018 - 26.2389 (-7)
2017 - 26.0257 (+0)

Список банков, получивших в пятницу рефинанс сроком до 84 дней:
АТ "АЛЬТБАНК" 60 000,0
АТ "БТА Банк" 50 000,0
АТ "ЮНЕКС БАНК" 166 000,0
АТ "КІБ" 130 000,0
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:10

  Сибарит написав: С одной стороны, высокие обороты четверга при росте курса могут говорить о появлении дополнительного спроса.

? Вроде вторник у нас.
И сегодня же вроде аукцион должен был быть?
kluychkooleg
 
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