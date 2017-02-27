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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:19
kluychkooleg написав:
НБУ опять вышел, по 27.41, и затормозил рост и даже чуть развернул тренд.
Неужели все? Спекулянты испугались выхода НБУ? ну ставьте на продажу 27,39-27,40.
Так нет, уже на 27,32 провалились.
Политэкономия(экономическая теория) 1-й курс Вуза, спрос-предложение. Все просто. Никому сейчас валюта не нужна! Ее избыток. Тем более по такому курсу.
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fin
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:41
fin написав: kluychkooleg написав:
НБУ опять вышел, по 27.41, и затормозил рост и даже чуть развернул тренд.
Неужели все? Спекулянты испугались выхода НБУ? ну ставьте на продажу 27,39-27,40.
Так нет, уже на 27,32 провалились.
Политэкономия(экономическая теория) 1-й курс Вуза, спрос-предложение. Все просто. Никому сейчас валюта не нужна! Ее избыток. Тем более по такому курсу.
До выхода НБУ очень даже была нужна.
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kluychkooleg
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:46
fin написав: kluychkooleg написав:
НБУ опять вышел, по 27.41, и затормозил рост и даже чуть развернул тренд.
Неужели все? Спекулянты испугались выхода НБУ? ну ставьте на продажу 27,39-27,40.
Так нет, уже на 27,32 провалились.
Политэкономия(экономическая теория) 1-й курс Вуза, спрос-предложение. Все просто. Никому сейчас валюта не нужна! Ее избыток. Тем более по такому курсу.
Может мы видим повторение истории которая была ровно 3 года назад? И завтра будет разворот?
12.06.2018 26.09 26.105
13.06.2018 26.14 26.16
14.06.2018 26.23 26.26
15.06.2018 26.33 26.36
18.06.2018 26.39 26.42
19.06.2018 26.43 26.46 Вторник
20.06.2018 26.36 26.4
21.06.2018 26.25 26.285
22.06.2018 26.2 26.22
25.06.2018 26.175 26.2
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:50
kluychkooleg написав: fin написав: kluychkooleg написав:
НБУ опять вышел, по 27.41, и затормозил рост и даже чуть развернул тренд.
Неужели все? Спекулянты испугались выхода НБУ? ну ставьте на продажу 27,39-27,40.
Так нет, уже на 27,32 провалились.
Политэкономия(экономическая теория) 1-й курс Вуза, спрос-предложение. Все просто. Никому сейчас валюта не нужна! Ее избыток. Тем более по такому курсу.
До выхода НБУ очень даже была нужна.
Спекулянтам. Я в глобальном экономически смысле имею ввиду, а не в ситуативном.
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fin
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