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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78707871787278737874>
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:19

  kluychkooleg написав:НБУ опять вышел, по 27.41, и затормозил рост и даже чуть развернул тренд.
Неужели все? Спекулянты испугались выхода НБУ? ну ставьте на продажу 27,39-27,40.
Так нет, уже на 27,32 провалились.
Политэкономия(экономическая теория) 1-й курс Вуза, спрос-предложение. Все просто. Никому сейчас валюта не нужна! Ее избыток. Тем более по такому курсу.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:41

  fin написав:
  kluychkooleg написав:НБУ опять вышел, по 27.41, и затормозил рост и даже чуть развернул тренд.
Неужели все? Спекулянты испугались выхода НБУ? ну ставьте на продажу 27,39-27,40.
Так нет, уже на 27,32 провалились.
Политэкономия(экономическая теория) 1-й курс Вуза, спрос-предложение. Все просто. Никому сейчас валюта не нужна! Ее избыток. Тем более по такому курсу.


До выхода НБУ очень даже была нужна.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:46

  fin написав:
  kluychkooleg написав:НБУ опять вышел, по 27.41, и затормозил рост и даже чуть развернул тренд.
Неужели все? Спекулянты испугались выхода НБУ? ну ставьте на продажу 27,39-27,40.
Так нет, уже на 27,32 провалились.
Политэкономия(экономическая теория) 1-й курс Вуза, спрос-предложение. Все просто. Никому сейчас валюта не нужна! Ее избыток. Тем более по такому курсу.

Может мы видим повторение истории которая была ровно 3 года назад? И завтра будет разворот? :)
12.06.2018 26.09 26.105
13.06.2018 26.14 26.16
14.06.2018 26.23 26.26
15.06.2018 26.33 26.36
18.06.2018 26.39 26.42
19.06.2018 26.43 26.46 Вторник
20.06.2018 26.36 26.4
21.06.2018 26.25 26.285
22.06.2018 26.2 26.22
25.06.2018 26.175 26.2
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:50

  kluychkooleg написав:
  fin написав:
  kluychkooleg написав:НБУ опять вышел, по 27.41, и затормозил рост и даже чуть развернул тренд.
Неужели все? Спекулянты испугались выхода НБУ? ну ставьте на продажу 27,39-27,40.
Так нет, уже на 27,32 провалились.
Политэкономия(экономическая теория) 1-й курс Вуза, спрос-предложение. Все просто. Никому сейчас валюта не нужна! Ее избыток. Тем более по такому курсу.


До выхода НБУ очень даже была нужна.
Спекулянтам. Я в глобальном экономически смысле имею ввиду, а не в ситуативном.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:06

  somilitark написав:По-моему это уже можно назвать ракетой.
С учётом того, что сегодня двойное предложение.
Завтра сможем легко взять на мб 27.50 с такой динамикой...
Кому там было дорого 27.09?
Теперь нормально?((
Растём намного бодрее чем дрейфуем вниз.
Грустная классика😰


не вижу причин для паники
8 июня курс доллара в банках был майже такой как сегодня +/-

тогда все думали, зашибись...гуру на сайте сказали, что будет 27,30 после 27,60
и они правы (27,30 есть), потом еще лучше , впрочем вы сами все прекрасно помните
я не поймал дно 26,95...т.к деньги поступили 16/06 (откупил по 27,0)

будет ли снова 27,0 и ниже? по идее нет, но все что дешевле 27,40 тоже профит
конечно никто не против заработать лишнюю сотку долл,
но Грустная классика😰 это не валюту

может про футбол? в исполнении наших крутых парней (которых "хочет" Милан и тд)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:07

quote="5248502:kluychkooleg"
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  flyman написав:
  clash написав:flyman
нє, і там і там б.у. з ЄС /US

цепочка может быть длинной, но кто-то в ней таки купил тойоту из салона :lol: :lol: :lol: :lol:

резидент ЄС або США, скоріше за все


Вы явно недооцениваете пересичного украинца
---

скоро нова хвиля буде дешевих корит з гайками, так як перехід на електромобілі уже
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:18

  clash написав:vladimir07 большие деньги или пристроены и работают, или/и имеют происхождение :D


имеют происхождение незаконно нажитых средств?
90% у тех, у кого 1млн долл и выше :mrgreen:

„Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, кроме первого.“ — Джон Рокфеллер (с)

лет 15 назад американцы считали, что заработать больше 10-15млн невозможно (не имея собственного бизнеса)...спортсмены/звезды Голливуда не учитываются

теперь для кого-то это 10-15 постов на finance.ua, сорри нет конечно
instagram

Самые высокооплачиваемые знаменитости в Instagram в 2021
Дуэйн «‎Скала» Джонсон - 1 015 000 долларов за пост (226,8 миллионов подписчиков)
Кайли Дженнер - 986 000 долларов за пост (224 миллиона подписчиков)
Криштиану Роналду - 889 000 долларов за пост (274 миллиона подписчиков)
Ким Кардашян - 858 000 долларов за пост (213 миллионов подписчиков)
Ариана Гранде - 853 000 долларов за пост (229 миллионов подписчиков).
Селена Гомес - 848 000 долларов за пост (220 миллионов подписчиков)
Бейонсе Ноулз - 770 000 долларов за пост (171 миллион подписчиков).
Джастин Бибер - 747 000 долларов за пост (169 миллионов подписчиков)
Тейлор Свифт - 722 000 долларов за пост (152 миллиона подписчиков)
Неймар да Силва Сантос Жуниор - 704 000 долларов за пост (148 миллионов подписчиков)
Лионель Месси - 695 000 долларов за пост (194 миллиона подписчиков)
Дженнифер Лопес - 663 000 долларов за пост (148 миллионов подписчиков)
Ники Минаж - 625 000 долларов за пост (132 миллиона подписчиков)
Кендалл Дженнер - 608 000 долларов за пост (157,9 миллионов подписчиков)
Хлои Кардашян - 608 000 долларов за пост (135 миллионов подписчиков)
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:29

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 червня 2021 року до державного бюджету
залучено 11.383 млрд грн (за курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.06.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:32

  prodigy написав:Самые высокооплачиваемые знаменитости в Instagram в 2021
Дуэйн «‎Скала» Джонсон - 1 015 000 долларов за пост (226,8 миллионов подписчиков)
Кайли Дженнер - 986 000 долларов за пост (224 миллиона подписчиков)
Криштиану Роналду - 889 000 долларов за пост (274 миллиона подписчиков)
Ким Кардашян - 858 000 долларов за пост (213 миллионов подписчиков)
Ариана Гранде - 853 000 долларов за пост (229 миллионов подписчиков).
Селена Гомес - 848 000 долларов за пост (220 миллионов подписчиков)
Бейонсе Ноулз - 770 000 долларов за пост (171 миллион подписчиков).
Джастин Бибер - 747 000 долларов за пост (169 миллионов подписчиков)
Тейлор Свифт - 722 000 долларов за пост (152 миллиона подписчиков)
Неймар да Силва Сантос Жуниор - 704 000 долларов за пост (148 миллионов подписчиков)
Лионель Месси - 695 000 долларов за пост (194 миллиона подписчиков)
Дженнифер Лопес - 663 000 долларов за пост (148 миллионов подписчиков)
Ники Минаж - 625 000 долларов за пост (132 миллиона подписчиков)
Кендалл Дженнер - 608 000 долларов за пост (157,9 миллионов подписчиков)
Хлои Кардашян - 608 000 долларов за пост (135 миллионов подписчиков)


Пугающая реальность. Современная экономика поощряет медийных фриков, а когда залетает черный лебедь, оказывается, что нам не хватает микробиологов, анестезиологов и клиницистов...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:35

  zРадио написав:
  prodigy написав:Самые высокооплачиваемые знаменитости в Instagram в 2021
Дуэйн «‎Скала» Джонсон - 1 015 000 долларов за пост (226,8 миллионов подписчиков)
Кайли Дженнер - 986 000 долларов за пост (224 миллиона подписчиков)
Криштиану Роналду - 889 000 долларов за пост (274 миллиона подписчиков)
Ким Кардашян - 858 000 долларов за пост (213 миллионов подписчиков)
Ариана Гранде - 853 000 долларов за пост (229 миллионов подписчиков).
Селена Гомес - 848 000 долларов за пост (220 миллионов подписчиков)
Бейонсе Ноулз - 770 000 долларов за пост (171 миллион подписчиков).
Джастин Бибер - 747 000 долларов за пост (169 миллионов подписчиков)
Тейлор Свифт - 722 000 долларов за пост (152 миллиона подписчиков)
Неймар да Силва Сантос Жуниор - 704 000 долларов за пост (148 миллионов подписчиков)
Лионель Месси - 695 000 долларов за пост (194 миллиона подписчиков)
Дженнифер Лопес - 663 000 долларов за пост (148 миллионов подписчиков)
Ники Минаж - 625 000 долларов за пост (132 миллиона подписчиков)
Кендалл Дженнер - 608 000 долларов за пост (157,9 миллионов подписчиков)
Хлои Кардашян - 608 000 долларов за пост (135 миллионов подписчиков)


Пугающая реальность. Современная экономика поощряет медийных фриков, а когда залетает черный лебедь, оказывается, что нам не хватает микробиологов, анестезиологов и клиницистов...



ага...всю жизнь работал, что заработать *млн, а тут БАЦ (1 пост)
попробуй объяснить детям, что надо работать :mrgreen:
prodigy
 
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