мир сошел с ума. Овцам нужны пастухи-лидеры мнений.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:36
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:45
А ведь лидеры мнений тоже могут быть разными. Популяризаторы науки (Докинз, Грин, покойные уже Саган и Хокинг), или, например, гуру менеджмента (Портер, Каплан, Минцберг)... Ладно, не буду флудить Маємо шо маємо
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:49
Можете зробити це зараз і подути в ус! Час самий найкращий і лікар і порадник! Лише трішки витримки!
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:50
Аукціон Мінфіна. Економічно обгрунтовані ставки.
Вітаюсь совсіма.
Піврічні відсотки 9% еквівалент діпазиту 9/0,805=11,18% Це згідно результатів першої бумаги.
Річні 10,99% еквівалент діпазиту 10,99/0,805=13,65%
Друга бумага.
І позор НБУ облікова ставка 7,5% на рік.
ВО
Хай щастить!
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:53
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:01
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:02
Если в дополнение к Вашей таблице привлечений-выплат (которая демонстрирует, что Минфин с планом справляется), глянуть на ставки по 4 последним аукционам, можно увидеть, что в июне гривня определенно НЕ подешевела.
"Бульбашка" какая-то сегодня на МБ всплыла - похоже на игру шпекулей с целью слиться под аук (тем более, что сегодня было на чем поиграть, календарно). Ну или на совсем неуклюжую закупку на общую сумму 100+ под долларовые овгз (во что верится меньше).
Думаю, уже завтра покатимся к 27,20 - до конца июня это похоже на "уровень".
За даними Міністерства фінансів, 22 червня за результатами аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 11,38 млрд грн, у т.ч.
- 111,9 млн дол - під 3,7% з погашенням 23.06.2022;
- 642,8 млн грн - під 12,59% з погашенням 13.05.2026;
- 134,5 млн грн - під 12,3% з погашенням 22.05.2024;
- 3,55 млрд грн - під 12,0% з погашенням 24.05.2023;
- 1,46 млрд грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;
- 2,07 млрд грн - під 10,97% з погашенням 20.07.2022;
- 480,9 млн грн - під 9,0% з погашенням 01.12.2021.
Нагадаємо, 15 червня Мінфін розмістив ОВДП на 7,97 млрд грн, у т.ч.
- 60,8 млн євро - під 2,5% з погашенням 09.06.2022;
- 1,62 млрд грн - під 12,59% з погашенням 13.05.2026;
- 701,7 млн грн - під 12,3% з погашенням 22.05.2024;
- 1,5 млрд грн - під 12,0% з погашенням 24.05.2023;
- 61 млн грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;
- 2,1 млрд грн - під 10,97% з погашенням 20.07.022.
8 червня Мінфін розмістив ОВДП на 19,1 млрд грн, у т.ч.
- 182,2 млн дол - під 3,7% з погашенням 14.07.2022;
- 2 млрд грн - під 12,52% з погашенням 13.05.2026;
- 2,56 млрд грн - під 12,3% з погашенням 22.05.2024;
- 4,39 млрд грн - під 12,05% з погашенням 24.05.2023;
- 1,69 млрд грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;
- 3,4 млрд грн - під 11,19% з погашенням 20.07.2022;
- 106,3 млн грн - під 8,99% з погашенням 01.12.2021.
1 червня Мінфін розмістив ОВДП на 15,86 млрд грн, у т.ч.
- 14,7 млн дол - під 3,9% з погашенням 02.02.2023;
- 343,9 млн дол - під 3,7% з погашенням 14.07.2022;
- 1,1 млрд грн - під 12,3% з погашенням 22.05.2024;
- 767,7 млн грн - під 12,04% з погашенням 24.05.2023;
- 988,1 млн грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;
- 2,63 млрд грн - під 11,2% з погашенням 20.07.2022;
- 524,1 млн грн - під 8,42% з погашенням 29.09.2021.
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:03
Ви навіть не уявляєте собі масштабів. Послухав своїх племінників (7-9 класи) і жахнувся. Всі хочуть бути блогерами. Витрачають масу часу для того, щоб набрати кілька десятків переглядів/відгуків від своїх ровесників на Ютубі/Інстаграмі/ТікТоці. При тому навіть в такому віці повного розуміння цінності грошей не має. Про фінансову грамотність взагалі мовчу.
Подивився, що дивляться "мої" на Ютубі. Жахнувся. Тепер приходиться витрачати час і клікати на всіх цих відео "не цікавить" при чому на постійній основі. Одним словом, не знаю, що будуть робити роботодавці в найближчому майбутньому. зате для наших політиків це просто шикарне поле для засівання своїх популістських гасел.
Ф. Після обіду стабільно 27,15/27,30
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:04
Не все так просто. Если очень коротко, то в нетократическом обществе (в которое мы плавно входим), стоимость - это произведение репутации на узнаваемость. Вот тут ребенку и надо объяснить, что надо беречь репутацию смолоду, и вкалывать на повышение узнаваемости всю жизнь.
Подробней в "Нетократия" А.Бард.
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:16
Realist
извините за офтопчик
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