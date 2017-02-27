Додано: Вів 22 чер, 2021 17:02

Striker написав: За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 червня 2021 року до державного бюджету

залучено 11.383 млрд грн (за курсом НБУ).



Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн





* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими

угодами станом на 01.06.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів) За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 червня 2021 року до державного бюджетузалучено(за курсом НБУ).

Если в дополнение к Вашей таблице привлечений-выплат (которая демонстрирует, что Минфин с планом справляется), глянуть на ставки по 4 последним аукционам, можно увидеть, что в июне гривня определенно НЕ подешевела."Бульбашка" какая-то сегодня на МБ всплыла - похоже на игру шпекулей с целью слиться под аук (тем более, что сегодня было на чем поиграть, календарно). Ну или на совсем неуклюжую закупку на общую сумму 100+ под долларовые овгз (во что верится меньше).Думаю, уже завтра покатимся к 27,20 - до конца июня это похоже на "уровень".За даними Міністерства фінансів, 22 червня за результатами аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 11,38 млрд грн, у т.ч.- 111,9 млн дол - під 3,7% з погашенням 23.06.2022;- 642,8 млн грн - під 12,59% з погашенням 13.05.2026;- 134,5 млн грн - під 12,3% з погашенням 22.05.2024;- 3,55 млрд грн - під 12,0% з погашенням 24.05.2023;- 1,46 млрд грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;- 2,07 млрд грн - під 10,97% з погашенням 20.07.2022;- 480,9 млн грн - під 9,0% з погашенням 01.12.2021.Нагадаємо, 15 червня Мінфін розмістив ОВДП на 7,97 млрд грн, у т.ч.- 60,8 млн євро - під 2,5% з погашенням 09.06.2022;- 1,62 млрд грн - під 12,59% з погашенням 13.05.2026;- 701,7 млн грн - під 12,3% з погашенням 22.05.2024;- 1,5 млрд грн - під 12,0% з погашенням 24.05.2023;- 61 млн грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;- 2,1 млрд грн - під 10,97% з погашенням 20.07.022.8 червня Мінфін розмістив ОВДП на 19,1 млрд грн, у т.ч.- 182,2 млн дол - під 3,7% з погашенням 14.07.2022;- 2 млрд грн - під 12,52% з погашенням 13.05.2026;- 2,56 млрд грн - під 12,3% з погашенням 22.05.2024;- 4,39 млрд грн - під 12,05% з погашенням 24.05.2023;- 1,69 млрд грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;- 3,4 млрд грн - під 11,19% з погашенням 20.07.2022;- 106,3 млн грн - під 8,99% з погашенням 01.12.2021.1 червня Мінфін розмістив ОВДП на 15,86 млрд грн, у т.ч.- 14,7 млн дол - під 3,9% з погашенням 02.02.2023;- 343,9 млн дол - під 3,7% з погашенням 14.07.2022;- 1,1 млрд грн - під 12,3% з погашенням 22.05.2024;- 767,7 млн грн - під 12,04% з погашенням 24.05.2023;- 988,1 млн грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;- 2,63 млрд грн - під 11,2% з погашенням 20.07.2022;- 524,1 млн грн - під 8,42% з погашенням 29.09.2021.