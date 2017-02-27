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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7871787278737874>
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:36

  zРадио написав:Пугающая реальность. Современная экономика поощряет медийных фриков, а когда залетает черный лебедь, оказывается, что нам не хватает микробиологов, анестезиологов и клиницистов...

мир сошел с ума. Овцам нужны пастухи-лидеры мнений.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:45

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Пугающая реальность. Современная экономика поощряет медийных фриков, а когда залетает черный лебедь, оказывается, что нам не хватает микробиологов, анестезиологов и клиницистов...

мир сошел с ума. Овцам нужны пастухи-лидеры мнений.


А ведь лидеры мнений тоже могут быть разными. Популяризаторы науки (Докинз, Грин, покойные уже Саган и Хокинг), или, например, гуру менеджмента (Портер, Каплан, Минцберг)... Ладно, не буду флудить :D Маємо шо маємо
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:49

  kluychkooleg написав:
  change_pm написав:
  Investor_K написав:1.2195 euro!


Так що пропонуєте?

зі. Таки молодець Я, коли купляв ойро по 1.175 місцяь тому?!
Тут писав - багато отгріб від колег - хаха :mrgreen:



Да, я до сих пор себя виню, что не купил Евро по 32,60 на все.
Сидел бы сейчас и в ус не дул.

Можете зробити це зараз і подути в ус! Час самий найкращий і лікар і порадник! Лише трішки витримки!
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:50

Аукціон Мінфіна. Економічно обгрунтовані ставки.


Вітаюсь совсіма.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 червня 2021 року, до державного бюджету залучено 11 383 264 101,35 грн. (за курсом НБУ).

Піврічні відсотки 9% еквівалент діпазиту 9/0,805=11,18% Це згідно результатів першої бумаги.

Річні 10,99% еквівалент діпазиту 10,99/0,805=13,65%
Друга бумага.

І позор НБУ облікова ставка 7,5% на рік. :twisted:

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:53

  fin написав:В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.

Да ви вгадали і дочекалися! Великий респект вам за це! Надіюсь свої 500 доларів ви купили чи ще чекаєте, а то поїзд пішов в іншу сторону! Наступна зупинка буде 27,50!
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:01

  somilitark написав:По курсу. Можно брать по 27.50. Думаю предпосылок для сильного прокалывания вниз банально нет.

Не правильно ви думав Володя! Ой як неправильно! Хоча це часто у вас трапляється!
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:02

  Striker написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 червня 2021 року до державного бюджету
залучено 11.383 млрд грн (за курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.06.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)


Если в дополнение к Вашей таблице привлечений-выплат (которая демонстрирует, что Минфин с планом справляется), глянуть на ставки по 4 последним аукционам, можно увидеть, что в июне гривня определенно НЕ подешевела.
"Бульбашка" какая-то сегодня на МБ всплыла - похоже на игру шпекулей с целью слиться под аук (тем более, что сегодня было на чем поиграть, календарно). Ну или на совсем неуклюжую закупку на общую сумму 100+ под долларовые овгз (во что верится меньше).
Думаю, уже завтра покатимся к 27,20 - до конца июня это похоже на "уровень".

За даними Міністерства фінансів, 22 червня за результатами аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 11,38 млрд грн, у т.ч.

- 111,9 млн дол - під 3,7% з погашенням 23.06.2022;
- 642,8 млн грн - під 12,59% з погашенням 13.05.2026;
- 134,5 млн грн - під 12,3% з погашенням 22.05.2024;
- 3,55 млрд грн - під 12,0% з погашенням 24.05.2023;
- 1,46 млрд грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;
- 2,07 млрд грн - під 10,97% з погашенням 20.07.2022;
- 480,9 млн грн - під 9,0% з погашенням 01.12.2021.

Нагадаємо, 15 червня Мінфін розмістив ОВДП на 7,97 млрд грн, у т.ч.

- 60,8 млн євро - під 2,5% з погашенням 09.06.2022;
- 1,62 млрд грн - під 12,59% з погашенням 13.05.2026;
- 701,7 млн грн - під 12,3% з погашенням 22.05.2024;
- 1,5 млрд грн - під 12,0% з погашенням 24.05.2023;
- 61 млн грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;
- 2,1 млрд грн - під 10,97% з погашенням 20.07.022.

8 червня Мінфін розмістив ОВДП на 19,1 млрд грн, у т.ч.

- 182,2 млн дол - під 3,7% з погашенням 14.07.2022;
- 2 млрд грн - під 12,52% з погашенням 13.05.2026;
- 2,56 млрд грн - під 12,3% з погашенням 22.05.2024;
- 4,39 млрд грн - під 12,05% з погашенням 24.05.2023;
- 1,69 млрд грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;
- 3,4 млрд грн - під 11,19% з погашенням 20.07.2022;
- 106,3 млн грн - під 8,99% з погашенням 01.12.2021.

1 червня Мінфін розмістив ОВДП на 15,86 млрд грн, у т.ч.

- 14,7 млн дол - під 3,9% з погашенням 02.02.2023;
- 343,9 млн дол - під 3,7% з погашенням 14.07.2022;
- 1,1 млрд грн - під 12,3% з погашенням 22.05.2024;
- 767,7 млн грн - під 12,04% з погашенням 24.05.2023;
- 988,1 млн грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;
- 2,63 млрд грн - під 11,2% з погашенням 20.07.2022;
- 524,1 млн грн - під 8,42% з погашенням 29.09.2021.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:03

  prodigy написав:
  zРадио написав:Пугающая реальность. Современная экономика поощряет медийных фриков, а когда залетает черный лебедь, оказывается, что нам не хватает микробиологов, анестезиологов и клиницистов...

ага...всю жизнь работал, что заработать *млн, а тут БАЦ (1 пост)
попробуй объяснить детям, что надо работать :mrgreen:

Ви навіть не уявляєте собі масштабів. Послухав своїх племінників (7-9 класи) і жахнувся. Всі хочуть бути блогерами. Витрачають масу часу для того, щоб набрати кілька десятків переглядів/відгуків від своїх ровесників на Ютубі/Інстаграмі/ТікТоці. При тому навіть в такому віці повного розуміння цінності грошей не має. Про фінансову грамотність взагалі мовчу.
Подивився, що дивляться "мої" на Ютубі. Жахнувся. Тепер приходиться витрачати час і клікати на всіх цих відео "не цікавить" при чому на постійній основі. Одним словом, не знаю, що будуть робити роботодавці в найближчому майбутньому. зате для наших політиків це просто шикарне поле для засівання своїх популістських гасел.
Ф. Після обіду стабільно 27,15/27,30
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:04

  prodigy написав:
  zРадио написав:
  prodigy написав:Самые высокооплачиваемые знаменитости в Instagram в 2021
Дуэйн «‎Скала» Джонсон - 1 015 000 долларов за пост (226,8 миллионов подписчиков)
Кайли Дженнер - 986 000 долларов за пост (224 миллиона подписчиков)
Криштиану Роналду - 889 000 долларов за пост (274 миллиона подписчиков)
Ким Кардашян - 858 000 долларов за пост (213 миллионов подписчиков)
Ариана Гранде - 853 000 долларов за пост (229 миллионов подписчиков).
Селена Гомес - 848 000 долларов за пост (220 миллионов подписчиков)
Бейонсе Ноулз - 770 000 долларов за пост (171 миллион подписчиков).
Джастин Бибер - 747 000 долларов за пост (169 миллионов подписчиков)
Тейлор Свифт - 722 000 долларов за пост (152 миллиона подписчиков)
Неймар да Силва Сантос Жуниор - 704 000 долларов за пост (148 миллионов подписчиков)
Лионель Месси - 695 000 долларов за пост (194 миллиона подписчиков)
Дженнифер Лопес - 663 000 долларов за пост (148 миллионов подписчиков)
Ники Минаж - 625 000 долларов за пост (132 миллиона подписчиков)
Кендалл Дженнер - 608 000 долларов за пост (157,9 миллионов подписчиков)
Хлои Кардашян - 608 000 долларов за пост (135 миллионов подписчиков)


Пугающая реальность. Современная экономика поощряет медийных фриков, а когда залетает черный лебедь, оказывается, что нам не хватает микробиологов, анестезиологов и клиницистов...



ага...всю жизнь работал, что заработать *млн, а тут БАЦ (1 пост)
попробуй объяснить детям, что надо работать :mrgreen:


Не все так просто. Если очень коротко, то в нетократическом обществе (в которое мы плавно входим), стоимость - это произведение репутации на узнаваемость. Вот тут ребенку и надо объяснить, что надо беречь репутацию смолоду, и вкалывать на повышение узнаваемости всю жизнь. :)
Подробней в "Нетократия" А.Бард.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:16

Realist
Ви навіть не уявляєте собі масштабів...

https://www.youtube.com/watch?v=1SX7ZiElCqw
извините за офтопчик :D
clash
 
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