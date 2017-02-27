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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7871787278737874
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:32

Межбанк: вторник прошел негативно для гривны

Несмотря не некоторую передышку в виде трех выходных, вторник на валютном рынке опять прошел негативно для гривны. Не особо помогли ей последние отголоски дней бюджетных проплат у клиентов, ни зачисление выручки экспортерам сразу за прошлую пятницу и за понедельник. Психологически участники торгов были готовы к дальнейшему росту котировок, и так это и произошло. Спрос превышал предложение, продавцы не спешили с продажами и вздергивали максимально свои ценники, а покупатели не проявили должной воли в борьбе с игрой “на повышение”. Результат – доллар к концу вторника подорожал еще на 8 копеек до 27,32/27,34 гривен, а евро – вырос еще на 10 копеек до 32,52/32,53 гривен.

НБУ сразу после обеда выходил на межбанк с продажей доллара по 27,41 гривен, чтобы сбить ажиотаж, и это частично ограничило аппетиты спекулянтов и продавцов. Но в целом, пока участники торгов продолжают ориентироваться на подорожание валюты, и это психологически давит на курс гривны.

Ход торгов:

Первый час сессии покупатели и продавцы лишь присматривались к рынку и на единичных операциях доллар подешевел на 1 копейку с утренних 27,24/27,26 гривен до 27,23/27,25 гривен к 11:00. Но затем продавцов не прибавлялось и они выжидали, а вот покупатели занервничали и стали выкупать все самые дешевые предложения. Курс пошел вверх.

К полудню доллар вырос до 27,27/27,29 гривен, а к обеду и до 27,32/27,34 гривен. Но это был не предел.

Ближе к 14 часам часть сделок прошла в пределах уровня 27,40 гривен и НБУ вышел с интервенцией по продаже по 27,41. Это сдержало аппетиты спекулянтов по раскачке курса и уже после 15 часов, т.е. после последнего взлета доллара до 27,35/27,37 гривен – доллар подешевел до 27,325/27,345 гривен к 16:00, а затем – и до 27,32/27,34 к концу дня.

Главные события 22 июня на валютном рынке:

Доллар вырос с утренних 27,24/27,26 гривен до 27,32/27,34.

Нацбанк сегодня на рынок выходил с продажей по 27,41 гривен за доллар.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2597 гривен, а официальный курс на 23 июня 2021 года установлен на уровне 27,305 гривен за доллар.

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news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:16

  Qwerty написав:
  fin написав:В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.

Да ви вгадали і дочекалися! Великий респект вам за це! Надіюсь свої 500 доларів ви купили чи ще чекаєте, а то поїзд пішов в іншу сторону! Наступна зупинка буде 27,50!
Насмешили. За 500 я даже из дома не выйду. Не интересно и нет смысла.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:19

  Qwerty написав:
  fin написав:В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.

Да ви вгадали і дочекалися! Великий респект вам за це! Надіюсь свої 500 доларів ви купили чи ще чекаєте, а то поїзд пішов в іншу сторону! Наступна зупинка буде 27,50!
Вы глубоко ошибаетесь. Возможно 27,5 и проскочит, но июль-август уверен и убежден увидим ещё 26,8-27.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:30

  bred написав:
  matroSkin написав:
  bred написав:надеюсь этот аналитик уже затарился в лонг )

до августа, скажем, пуркуа бы и не па? многие там и 1.25 видят в этом году.

до августа многое может измениться, жду 1.19 в июне (дальше - ниже)

Червень! 1,19 як ви і чекали! Впевнені шо буде нижче?!
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:31

Учітесь, читайте, і чужому научайтесь..."©

  Realist написав:Ви навіть не уявляєте собі масштабів. Послухав своїх племінників (7-9 класи) і жахнувся. Всі хочуть бути блогерами. Витрачають масу часу для того, щоб набрати кілька десятків переглядів/відгуків від своїх ровесників на Ютубі/Інстаграмі/ТікТоці. При тому навіть в такому віці повного розуміння цінності грошей не має. Про фінансову грамотність взагалі мовчу.
Подивився, що дивляться "мої" на Ютубі. Жахнувся. Тепер приходиться витрачати час і клікати на всіх цих відео "не цікавить" при чому на постійній основі. Одним словом, не знаю, що будуть робити роботодавці в найближчому майбутньому. зате для наших політиків це просто шикарне поле для засівання своїх популістських гасел.
Ф. Після обіду стабільно 27,15/27,30

А от мої племінники(одна якраз пише дипломну) - хочуть знайти для початку роботу по своїй професії (пов'язано з туризмом в однієї, а інша може працювати в лабораторії і т.п.)
Але перша, почала дивитись на світ "ширше", завдяки прочитаній певній літературі, яку частенько радив я.(Браян Трейсі, Баффет, Кіосаки і т.п.)
І от вона на днях похвалилась мені, що купила собі книжку "Розумний інвестор".
Я був приємно здивований!

І класно те, що вона вже в 22р. знає майже все те, що я тільки почав цікавитись/вивчати лише 9-10р. тому :roll:
Я їй кажу, що вона - молодець і має велику фішку/перевагу відносно мене - це час!
І далі ми продовжили розмову про "складний відсоток".....
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:32

  Искатель написав:Не люблю делать прогнозы, но один себе позволю.
27,00 за доллар останется лишь в мечтах fin'а, хотя я искренне хотел бы, чтобы человек увидел эту цифру в обменниках и порадовался.
Мы "трамбуем" зону 27,40-27,50, ниже уйти становится все сложнее.

somilitark, кстати, недавно толково написал за 27,50, кто не помнит, найдите-прочтите. Я серьезно...

Ваше щире бажання, щоб він побачив 27 здійснилося, хоча в це мало хто вірив! Ну, а Володя і толково, тут дозвольте з вами не погодитися!
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:44

  Qwerty написав:
  somilitark написав:По курсу. Можно брать по 27.50. Думаю предпосылок для сильного прокалывания вниз банально нет.

Не правильно ви думав Володя! Ой як неправильно! Хоча це часто у вас трапляється!

Здесь у всех одна проблема: не умеют прогнозировать событие через месяц после того, как оно состоялось.
Не желаете прочесть мастер-класс?
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:19

  prodigy написав:
  zРадио написав:
  prodigy написав:Самые высокооплачиваемые знаменитости в Instagram в 2021
Дуэйн «‎Скала» Джонсон - 1 015 000 долларов за пост (226,8 миллионов подписчиков)
Кайли Дженнер - 986 000 долларов за пост (224 миллиона подписчиков)
Криштиану Роналду - 889 000 долларов за пост (274 миллиона подписчиков)
Ким Кардашян - 858 000 долларов за пост (213 миллионов подписчиков)
Ариана Гранде - 853 000 долларов за пост (229 миллионов подписчиков).
Селена Гомес - 848 000 долларов за пост (220 миллионов подписчиков)
Бейонсе Ноулз - 770 000 долларов за пост (171 миллион подписчиков).
Джастин Бибер - 747 000 долларов за пост (169 миллионов подписчиков)
Тейлор Свифт - 722 000 долларов за пост (152 миллиона подписчиков)
Неймар да Силва Сантос Жуниор - 704 000 долларов за пост (148 миллионов подписчиков)
Лионель Месси - 695 000 долларов за пост (194 миллиона подписчиков)
Дженнифер Лопес - 663 000 долларов за пост (148 миллионов подписчиков)
Ники Минаж - 625 000 долларов за пост (132 миллиона подписчиков)
Кендалл Дженнер - 608 000 долларов за пост (157,9 миллионов подписчиков)
Хлои Кардашян - 608 000 долларов за пост (135 миллионов подписчиков)


Пугающая реальность. Современная экономика поощряет медийных фриков, а когда залетает черный лебедь, оказывается, что нам не хватает микробиологов, анестезиологов и клиницистов...



ага...всю жизнь работал, что заработать *млн, а тут БАЦ (1 пост)
попробуй объяснить детям, что надо работать :mrgreen:

не так и сложно объяснить- надо предложить оценить, сколько перед этим было потрачено сил и времени, чтобы выйти на такой уровень подписки. как раз дети понимают, что даже 100 просмотров с начала - это много.
и на эти уровни надо пахать годы и годы...
как в спорте - пашут все, а побеждают единицы...
Shaman
 
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