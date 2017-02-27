Додано: Вів 22 чер, 2021 17:32

Несмотря не некоторую передышку в виде трех выходных, вторник на валютном рынке опять прошел негативно для гривны. Не особо помогли ей последние отголоски дней бюджетных проплат у клиентов, ни зачисление выручки экспортерам сразу за прошлую пятницу и за понедельник. Психологически участники торгов были готовы к дальнейшему росту котировок, и так это и произошло. Спрос превышал предложение, продавцы не спешили с продажами и вздергивали максимально свои ценники, а покупатели не проявили должной воли в борьбе с игрой “на повышение”. Результат – доллар к концу вторника подорожал еще на 8 копеек до 27,32/27,34 гривен, а евро – вырос еще на 10 копеек до 32,52/32,53 гривен.



НБУ сразу после обеда выходил на межбанк с продажей доллара по 27,41 гривен, чтобы сбить ажиотаж, и это частично ограничило аппетиты спекулянтов и продавцов. Но в целом, пока участники торгов продолжают ориентироваться на подорожание валюты, и это психологически давит на курс гривны.



Ход торгов:



Первый час сессии покупатели и продавцы лишь присматривались к рынку и на единичных операциях доллар подешевел на 1 копейку с утренних 27,24/27,26 гривен до 27,23/27,25 гривен к 11:00. Но затем продавцов не прибавлялось и они выжидали, а вот покупатели занервничали и стали выкупать все самые дешевые предложения. Курс пошел вверх.



К полудню доллар вырос до 27,27/27,29 гривен, а к обеду и до 27,32/27,34 гривен. Но это был не предел.



Ближе к 14 часам часть сделок прошла в пределах уровня 27,40 гривен и НБУ вышел с интервенцией по продаже по 27,41. Это сдержало аппетиты спекулянтов по раскачке курса и уже после 15 часов, т.е. после последнего взлета доллара до 27,35/27,37 гривен – доллар подешевел до 27,325/27,345 гривен к 16:00, а затем – и до 27,32/27,34 к концу дня.

Главные события 22 июня на валютном рынке:



Доллар вырос с утренних 27,24/27,26 гривен до 27,32/27,34.



Нацбанк сегодня на рынок выходил с продажей по 27,41 гривен за доллар.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2597 гривен, а официальный курс на 23 июня 2021 года установлен на уровне 27,305 гривен за доллар.