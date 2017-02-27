Несмотря не некоторую передышку в виде трех выходных, вторник на валютном рынке опять прошел негативно для гривны. Не особо помогли ей последние отголоски дней бюджетных проплат у клиентов, ни зачисление выручки экспортерам сразу за прошлую пятницу и за понедельник. Психологически участники торгов были готовы к дальнейшему росту котировок, и так это и произошло. Спрос превышал предложение, продавцы не спешили с продажами и вздергивали максимально свои ценники, а покупатели не проявили должной воли в борьбе с игрой “на повышение”. Результат – доллар к концу вторника подорожал еще на 8 копеек до 27,32/27,34 гривен, а евро – вырос еще на 10 копеек до 32,52/32,53 гривен.
НБУ сразу после обеда выходил на межбанк с продажей доллара по 27,41 гривен, чтобы сбить ажиотаж, и это частично ограничило аппетиты спекулянтов и продавцов. Но в целом, пока участники торгов продолжают ориентироваться на подорожание валюты, и это психологически давит на курс гривны.
Ход торгов:
Первый час сессии покупатели и продавцы лишь присматривались к рынку и на единичных операциях доллар подешевел на 1 копейку с утренних 27,24/27,26 гривен до 27,23/27,25 гривен к 11:00. Но затем продавцов не прибавлялось и они выжидали, а вот покупатели занервничали и стали выкупать все самые дешевые предложения. Курс пошел вверх.
К полудню доллар вырос до 27,27/27,29 гривен, а к обеду и до 27,32/27,34 гривен. Но это был не предел.
Ближе к 14 часам часть сделок прошла в пределах уровня 27,40 гривен и НБУ вышел с интервенцией по продаже по 27,41. Это сдержало аппетиты спекулянтов по раскачке курса и уже после 15 часов, т.е. после последнего взлета доллара до 27,35/27,37 гривен – доллар подешевел до 27,325/27,345 гривен к 16:00, а затем – и до 27,32/27,34 к концу дня.
Главные события 22 июня на валютном рынке:
Доллар вырос с утренних 27,24/27,26 гривен до 27,32/27,34.
Нацбанк сегодня на рынок выходил с продажей по 27,41 гривен за доллар.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2597 гривен, а официальный курс на 23 июня 2021 года установлен на уровне 27,305 гривен за доллар.
Realist написав:Ви навіть не уявляєте собі масштабів. Послухав своїх племінників (7-9 класи) і жахнувся. Всі хочуть бути блогерами. Витрачають масу часу для того, щоб набрати кілька десятків переглядів/відгуків від своїх ровесників на Ютубі/Інстаграмі/ТікТоці. При тому навіть в такому віці повного розуміння цінності грошей не має. Про фінансову грамотність взагалі мовчу. Подивився, що дивляться "мої" на Ютубі. Жахнувся. Тепер приходиться витрачати час і клікати на всіх цих відео "не цікавить" при чому на постійній основі. Одним словом, не знаю, що будуть робити роботодавці в найближчому майбутньому. зате для наших політиків це просто шикарне поле для засівання своїх популістських гасел. Ф. Після обіду стабільно 27,15/27,30
А от мої племінники(одна якраз пише дипломну) - хочуть знайти для початку роботу по своїй професії (пов'язано з туризмом в однієї, а інша може працювати в лабораторії і т.п.) Але перша, почала дивитись на світ "ширше", завдяки прочитаній певній літературі, яку частенько радив я.(Браян Трейсі, Баффет, Кіосаки і т.п.) І от вона на днях похвалилась мені, що купила собі книжку "Розумний інвестор". Я був приємно здивований!
І класно те, що вона вже в 22р. знає майже все те, що я тільки почав цікавитись/вивчати лише 9-10р. тому Я їй кажу, що вона - молодець і має велику фішку/перевагу відносно мене - це час! І далі ми продовжили розмову про "складний відсоток".....
Искатель написав:Не люблю делать прогнозы, но один себе позволю. 27,00 за доллар останется лишь в мечтах fin'а, хотя я искренне хотел бы, чтобы человек увидел эту цифру в обменниках и порадовался. Мы "трамбуем" зону 27,40-27,50, ниже уйти становится все сложнее.
somilitark, кстати, недавно толково написал за 27,50, кто не помнит, найдите-прочтите. Я серьезно...
Ваше щире бажання, щоб він побачив 27 здійснилося, хоча в це мало хто вірив! Ну, а Володя і толково, тут дозвольте з вами не погодитися!
prodigy написав:Самые высокооплачиваемые знаменитости в Instagram в 2021 Дуэйн «Скала» Джонсон - 1 015 000 долларов за пост (226,8 миллионов подписчиков) Кайли Дженнер - 986 000 долларов за пост (224 миллиона подписчиков) Криштиану Роналду - 889 000 долларов за пост (274 миллиона подписчиков) Ким Кардашян - 858 000 долларов за пост (213 миллионов подписчиков) Ариана Гранде - 853 000 долларов за пост (229 миллионов подписчиков). Селена Гомес - 848 000 долларов за пост (220 миллионов подписчиков) Бейонсе Ноулз - 770 000 долларов за пост (171 миллион подписчиков). Джастин Бибер - 747 000 долларов за пост (169 миллионов подписчиков) Тейлор Свифт - 722 000 долларов за пост (152 миллиона подписчиков) Неймар да Силва Сантос Жуниор - 704 000 долларов за пост (148 миллионов подписчиков) Лионель Месси - 695 000 долларов за пост (194 миллиона подписчиков) Дженнифер Лопес - 663 000 долларов за пост (148 миллионов подписчиков) Ники Минаж - 625 000 долларов за пост (132 миллиона подписчиков) Кендалл Дженнер - 608 000 долларов за пост (157,9 миллионов подписчиков) Хлои Кардашян - 608 000 долларов за пост (135 миллионов подписчиков)
Пугающая реальность. Современная экономика поощряет медийных фриков, а когда залетает черный лебедь, оказывается, что нам не хватает микробиологов, анестезиологов и клиницистов...
ага...всю жизнь работал, что заработать *млн, а тут БАЦ (1 пост) попробуй объяснить детям, что надо работать
не так и сложно объяснить- надо предложить оценить, сколько перед этим было потрачено сил и времени, чтобы выйти на такой уровень подписки. как раз дети понимают, что даже 100 просмотров с начала - это много. и на эти уровни надо пахать годы и годы... как в спорте - пашут все, а побеждают единицы...
Shaman написав:не так и сложно объяснить- надо предложить оценить, сколько перед этим было потрачено сил и времени, чтобы выйти на такой уровень подписки. как раз дети понимают, что даже 100 просмотров с начала - это много. и на эти уровни надо пахать годы и годы... как в спорте - пашут все, а побеждают единицы...
А сестры Кардашьян как пашут, не передать. Все время улыбаюсь высокопарным статусам под фоточками фитоняшек аля "самая тяжелая работа - это работа над собой"
Shaman написав:не так и сложно объяснить- надо предложить оценить, сколько перед этим было потрачено сил и времени, чтобы выйти на такой уровень подписки. как раз дети понимают, что даже 100 просмотров с начала - это много. и на эти уровни надо пахать годы и годы... как в спорте - пашут все, а побеждают единицы...
чушь полнейшая...меняешь жизнь на лайки((
Cancel culture и прочее фигня негативно влияют не только на детей, но и на остальное население планеты, формируются система мировоззрения с лже-ценностями и под каток попадают многие взрослые и даже знаменитости мое мнение , что человечество пройдет и этот болезненный этап своего развития, т.е. от соцсетей на данное время пользы на порядок меньше, чем пользы (но при этом есть супер заработки)