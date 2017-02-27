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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7872787378747875
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А сестры Кардашьян как пашут, не передать. Все время улыбаюсь высокопарным статусам под фоточками фитоняшек аля "самая тяжелая работа - это работа над собой"


Тут ты не прав.Если про них, точнее, я читал график дня её, Ким.Так не многие смогут.Это и отличает суперлюдей от хлама - большинства.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 22:08

Shaman
не так и сложно объяснить- надо предложить оценить, сколько перед этим было потрачено сил и времени, чтобы выйти на такой уровень подписки. как раз дети понимают, что даже 100 просмотров с начала - это много.
и на эти уровни надо пахать годы и годы...
как в спорте - пашут все, а побеждают единицы...

так вроде речь о том, что мир сошёл с ума, а не Ким Кардашян или Селена Гомес :lol:
800 000 у.е за пост--это диагноз не им :lol:
они то в шоколаде, молодцы.
clash
 
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