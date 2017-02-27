Тут ты не прав.Если про них, точнее, я читал график дня её, Ким.Так не многие смогут.Это и отличает суперлюдей от хлама - большинства.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 21:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тут ты не прав.Если про них, точнее, я читал график дня её, Ким.Так не многие смогут.Это и отличает суперлюдей от хлама - большинства.
Додано: Вів 22 чер, 2021 22:08
Shaman
так вроде речь о том, что мир сошёл с ума, а не Ким Кардашян или Селена Гомес
800 000 у.е за пост--это диагноз не им
они то в шоколаде, молодцы.
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