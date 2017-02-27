Тут ты не прав.Если про них, точнее, я читал график дня её, Ким.Так не многие смогут.Это и отличает суперлюдей от хлама - большинства.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 21:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тут ты не прав.Если про них, точнее, я читал график дня её, Ким.Так не многие смогут.Это и отличает суперлюдей от хлама - большинства.
Додано: Вів 22 чер, 2021 22:08
Shaman
так вроде речь о том, что мир сошёл с ума, а не Ким Кардашян или Селена Гомес
800 000 у.е за пост--это диагноз не им
они то в шоколаде, молодцы.
Додано: Вів 22 чер, 2021 22:16
Кучинелли
без хлама суперлюди померли бы с голоду
Додано: Вів 22 чер, 2021 22:42
Привет. Я ведь не только об объеме усилий, но и месте их приложения. У Кардашьян это собственная попа, а у кого-то - образование и здоровье людей, научно-технический прогресс, развитие общественных институтов, забота о природе и животных... Я и сам, будучи коммерсом, а не, например, инженером, скептически отношусь к социальной пользе, которую несу. Так что это не пустое критиканство. Реально просто обидно, что сотни миллионов фолловеров собирают не те, кто должен был. С этим вряд ли что-то поделаешь - рынок есть рынок, но повозмущаться можно
Додано: Вів 22 чер, 2021 23:05
Додано: Вів 22 чер, 2021 23:27
Фальстарт
Federal Reserve Chair Jerome Powell on Tuesday reaffirmed the U.S. central bank's intent to encourage a "broad and inclusive" recovery of the job market, and not to raise interest rates too quickly based only on the fear of coming inflation.
"We will not raise interest rates preemptively because we fear the possible onset of inflation. We will wait for evidence of actual inflation or other imbalances," Powell said in a hearing before a U.S. House of Representatives panel.
Неужели и завтра не пойдем на юг.
Додано: Вів 22 чер, 2021 23:51
oleg49 на юг или на восток, но от то как мы сегодня бодро на босу ногу на север ходили, то завтра по идее должны вернуться отогреться
пусть евро терь на оленях
ИМХО
Додано: Сер 23 чер, 2021 00:05
Очень репрезентативная выборка. А я знаю одного миллионера, что теперь все миллионеры?
Додано: Сер 23 чер, 2021 00:29
А вы, если хоть чуть-чуть знакомы с теорией вероятности, посчитайте сколько Тесл должно быть в городе, чтобы в какой-то момент на случайном перекрестке их оказалось две перед моей машиной. Теслы начинают попадаться в городе каждый день. А сколько новеньких Тойот, Субару, Вольво, Мазд, Пежо, Фольксвагенов, Инфинити, Ауди и т.д. И это все резиденты ЕС и США? Неуместная была шутка. За последний год четверо моих хороших знакомых купили новые машины в салоне. Вроде не резиденты США и ЕС. И не депутаты. И даже не предпрениматели. И даже деньги зарабатывают честно, по белому.
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