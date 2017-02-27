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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 21:32
zРадио написав:
А сестры Кардашьян как пашут, не передать. Все время улыбаюсь высокопарным статусам под фоточками фитоняшек аля "самая тяжелая работа - это работа над собой"
Тут ты не прав.Если про них, точнее, я читал график дня её, Ким.Так не многие смогут.Это и отличает суперлюдей от хлама - большинства.
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Кучинелли
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Додано: Вів 22 чер, 2021 22:08
Shaman
не так и сложно объяснить- надо предложить оценить, сколько перед этим было потрачено сил и времени, чтобы выйти на такой уровень подписки. как раз дети понимают, что даже 100 просмотров с начала - это много.
и на эти уровни надо пахать годы и годы...
как в спорте - пашут все, а побеждают единицы...
так вроде речь о том, что мир сошёл с ума, а не Ким Кардашян или Селена Гомес
800 000 у.е за пост--это диагноз не им
они то в шоколаде, молодцы.
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clash
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Додано: Вів 22 чер, 2021 22:16
Кучинелли
Это и отличает суперлюдей от хлама - большинства.
без хлама суперлюди померли бы с голоду
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clash
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Додано: Вів 22 чер, 2021 22:42
Кучинелли написав: zРадио написав:
А сестры Кардашьян как пашут, не передать. Все время улыбаюсь высокопарным статусам под фоточками фитоняшек аля "самая тяжелая работа - это работа над собой"
Тут ты не прав.Если про них, точнее, я читал график дня её, Ким.Так не многие смогут.Это и отличает суперлюдей от хлама - большинства.
Привет. Я ведь не только об объеме усилий, но и месте их приложения. У Кардашьян это собственная попа, а у кого-то - образование и здоровье людей, научно-технический прогресс, развитие общественных институтов, забота о природе и животных... Я и сам, будучи коммерсом, а не, например, инженером, скептически отношусь к социальной пользе, которую несу. Так что это не пустое критиканство. Реально просто обидно, что сотни миллионов фолловеров собирают не те, кто должен был. С этим вряд ли что-то поделаешь - рынок есть рынок, но повозмущаться можно
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zРадио
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Додано: Вів 22 чер, 2021 23:05
flyman написав:
Вы явно недооцениваете пересичного украинца
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скоро нова хвиля буде дешевих корит з гайками, так як перехід на електромобілі уже
Выйдите на улицу. Передо мной сегодня на перекрестке стояли две Теслы. Я уже молчу про сотни/тысячи других новеньких машин. Это все резиденты США и ЕС?
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kluychkooleg
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Додано: Вів 22 чер, 2021 23:27
Фальстарт
Federal Reserve Chair Jerome Powell on Tuesday reaffirmed the U.S. central bank's intent to encourage a "broad and inclusive" recovery of the job market, and not to raise interest rates too quickly based only on the fear of coming inflation.
"We will not raise interest rates preemptively because we fear the possible onset of inflation. We will wait for evidence of actual inflation or other imbalances," Powell said in a hearing before a U.S. House of Representatives panel.
Неужели и завтра не пойдем на юг.
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oleg49
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Додано: Вів 22 чер, 2021 23:51
oleg49
на юг или на восток, но от то как мы сегодня бодро на босу ногу на север ходили, то завтра по идее должны вернуться отогреться
пусть евро терь на оленях
ИМХО
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clash
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Додано: Сер 23 чер, 2021 00:05
kluychkooleg написав: flyman написав:
Вы явно недооцениваете пересичного украинца
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скоро нова хвиля буде дешевих корит з гайками, так як перехід на електромобілі уже
Выйдите на улицу. Передо мной сегодня на перекрестке стояли две Теслы.
Я уже молчу про сотни/тысячи других новеньких машин. Это все резиденты США и ЕС?
Очень репрезентативная выборка. А я знаю одного миллионера, что теперь все миллионеры?
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BIGor
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Додано: Сер 23 чер, 2021 00:29
BIGor написав: kluychkooleg написав: flyman написав:
Вы явно недооцениваете пересичного украинца
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скоро нова хвиля буде дешевих корит з гайками, так як перехід на електромобілі уже
Выйдите на улицу. Передо мной сегодня на перекрестке стояли две Теслы.
Я уже молчу про сотни/тысячи других новеньких машин. Это все резиденты США и ЕС?
Очень репрезентативная выборка. А я знаю одного миллионера, что теперь все миллионеры?
А вы, если хоть чуть-чуть знакомы с теорией вероятности, посчитайте сколько Тесл должно быть в городе, чтобы в какой-то момент на случайном перекрестке их оказалось две перед моей машиной. Теслы начинают попадаться в городе каждый день. А сколько новеньких Тойот, Субару, Вольво, Мазд, Пежо, Фольксвагенов, Инфинити, Ауди и т.д. И это все резиденты ЕС и США? Неуместная была шутка. За последний год четверо моих хороших знакомых купили новые машины в салоне. Вроде не резиденты США и ЕС. И не депутаты. И даже не предпрениматели. И даже деньги зарабатывают честно, по белому.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 23 чер, 2021 02:02
kluychkooleg написав:
А вы, если хоть чуть-чуть знакомы с теорией вероятности, посчитайте сколько Тесл должно быть в городе, чтобы в какой-то момент на случайном перекрестке их оказалось две перед моей машиной. Теслы начинают попадаться в городе каждый день. А сколько новеньких Тойот, Субару, Вольво, Мазд, Пежо, Фольксвагенов, Инфинити, Ауди и т.д. И это все резиденты ЕС и США? Неуместная была шутка. За последний год четверо моих хороших знакомых купили новые машины в салоне. Вроде не резиденты США и ЕС. И не депутаты. И даже не предпрениматели. И даже деньги зарабатывают честно, по белому.
И к чему этот вброс? Налепили бреда и теории вероятности (уверен Вы даже понятия не имеете что это). Из выборки в 1 случай лепите картину на всю страну, ну бред же. Какие новые иномарки? Статистику читайте, зайдите в интернет, 10% рынка новые авто, 90% евробляхи и битки. И это при том, что авто у нас роскошь, автомобилизация еще очень низкая по сравнению с европой.
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BIGor
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