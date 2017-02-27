Додано: Вів 22 чер, 2021 22:42

Кучинелли написав: zРадио написав: А сестры Кардашьян как пашут, не передать. Все время улыбаюсь высокопарным статусам под фоточками фитоняшек аля "самая тяжелая работа - это работа над собой" А сестры Кардашьян как пашут, не передать. Все время улыбаюсь высокопарным статусам под фоточками фитоняшек аля "самая тяжелая работа - это работа над собой"



Тут ты не прав.Если про них, точнее, я читал график дня её, Ким.Так не многие смогут.Это и отличает суперлюдей от хлама - большинства. Тут ты не прав.Если про них, точнее, я читал график дня её, Ким.Так не многие смогут.Это и отличает суперлюдей от хлама - большинства.

Привет. Я ведь не только об объеме усилий, но и месте их приложения. У Кардашьян это собственная попа, а у кого-то - образование и здоровье людей, научно-технический прогресс, развитие общественных институтов, забота о природе и животных... Я и сам, будучи коммерсом, а не, например, инженером, скептически отношусь к социальной пользе, которую несу. Так что это не пустое критиканство. Реально просто обидно, что сотни миллионов фолловеров собирают не те, кто должен был. С этим вряд ли что-то поделаешь - рынок есть рынок, но повозмущаться можно