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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 23:27
Фальстарт
Federal Reserve Chair Jerome Powell on Tuesday reaffirmed the U.S. central bank's intent to encourage a "broad and inclusive" recovery of the job market, and not to raise interest rates too quickly based only on the fear of coming inflation.
"We will not raise interest rates preemptively because we fear the possible onset of inflation. We will wait for evidence of actual inflation or other imbalances," Powell said in a hearing before a U.S. House of Representatives panel.
Неужели и завтра не пойдем на юг.
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oleg49
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Додано: Вів 22 чер, 2021 23:51
oleg49
на юг или на восток, но от то как мы сегодня бодро на босу ногу на север ходили, то завтра по идее должны вернуться отогреться
пусть евро терь на оленях
ИМХО
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clash
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Додано: Сер 23 чер, 2021 00:05
kluychkooleg написав: flyman написав:
Вы явно недооцениваете пересичного украинца
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скоро нова хвиля буде дешевих корит з гайками, так як перехід на електромобілі уже
Выйдите на улицу. Передо мной сегодня на перекрестке стояли две Теслы.
Я уже молчу про сотни/тысячи других новеньких машин. Это все резиденты США и ЕС?
Очень репрезентативная выборка. А я знаю одного миллионера, что теперь все миллионеры?
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BIGor
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Додано: Сер 23 чер, 2021 00:29
BIGor написав: kluychkooleg написав: flyman написав:
Вы явно недооцениваете пересичного украинца
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скоро нова хвиля буде дешевих корит з гайками, так як перехід на електромобілі уже
Выйдите на улицу. Передо мной сегодня на перекрестке стояли две Теслы.
Я уже молчу про сотни/тысячи других новеньких машин. Это все резиденты США и ЕС?
Очень репрезентативная выборка. А я знаю одного миллионера, что теперь все миллионеры?
А вы, если хоть чуть-чуть знакомы с теорией вероятности, посчитайте сколько Тесл должно быть в городе, чтобы в какой-то момент на случайном перекрестке их оказалось две перед моей машиной. Теслы начинают попадаться в городе каждый день. А сколько новеньких Тойот, Субару, Вольво, Мазд, Пежо, Фольксвагенов, Инфинити, Ауди и т.д. И это все резиденты ЕС и США? Неуместная была шутка. За последний год четверо моих хороших знакомых купили новые машины в салоне. Вроде не резиденты США и ЕС. И не депутаты. И даже не предпрениматели. И даже деньги зарабатывают честно, по белому.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 23 чер, 2021 02:02
kluychkooleg написав:
А вы, если хоть чуть-чуть знакомы с теорией вероятности, посчитайте сколько Тесл должно быть в городе, чтобы в какой-то момент на случайном перекрестке их оказалось две перед моей машиной. Теслы начинают попадаться в городе каждый день. А сколько новеньких Тойот, Субару, Вольво, Мазд, Пежо, Фольксвагенов, Инфинити, Ауди и т.д. И это все резиденты ЕС и США? Неуместная была шутка. За последний год четверо моих хороших знакомых купили новые машины в салоне. Вроде не резиденты США и ЕС. И не депутаты. И даже не предпрениматели. И даже деньги зарабатывают честно, по белому.
И к чему этот вброс? Налепили бреда и теории вероятности (уверен Вы даже понятия не имеете что это). Из выборки в 1 случай лепите картину на всю страну, ну бред же. Какие новые иномарки? Статистику читайте, зайдите в интернет, 10% рынка новые авто, 90% евробляхи и битки. И это при том, что авто у нас роскошь, автомобилизация еще очень низкая по сравнению с европой.
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BIGor
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Додано: Сер 23 чер, 2021 08:32
fin написав:
До выхода НБУ очень даже была нужна.
Спекулянтам. Я в глобальном экономически смысле имею ввиду, а не в ситуативном.[/quote]
Нынешний курс ничего общего с глобальным єкономическим смыслом не имеет. Чисто внутренняя ситуативная игра без учета финансово-экономических реалий в государстве
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alex10
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