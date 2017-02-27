oleg49 на юг или на восток, но от то как мы сегодня бодро на босу ногу на север ходили, то завтра по идее должны вернуться отогреться
пусть евро терь на оленях
ИМХО
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 23:51
oleg49 на юг или на восток, но от то как мы сегодня бодро на босу ногу на север ходили, то завтра по идее должны вернуться отогреться
пусть евро терь на оленях
ИМХО
Додано: Сер 23 чер, 2021 08:32
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:10
alex10
Вы неправы хотя бы потому, что так не бывает. Эти реалии всегда учитываются, вопрос только в приоритетах.
ну и, справедливости ради. текст был не о действии/бездействии НБУ, а о простых участниках торгов, у которых приоритеты в этих реалиях имеют чисто спекулятивный характер
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:11
банки макс прием 27,25...мин продажа (ОТП) 27,38 (уже скинули до 27,30)
7км 27,25/27,33
думаю, на рубеже 27,30/27,40 гривна должна окопаться на пару недель
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 23 чер, 2021 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:15
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:20
Не погоджусь щодо врахування реалій. Згадаймо хоча б пружину 2010-2013.
Я криворуко користуюсь інструментами цього ресурсу, я відповідав FIN на його пост про "глобальний економічєскій смисл"
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:26
alex10 видимо дело вот в чём:
я понял так, что он про само понятие спекулянт, а Вы видимо--весь процесс.
наверное мы вообще с разных сторон подошли
Зы во всех пружинах реалии учитываются, кто-то получает из этого свою выгоду
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тот факт, что рост курса доллара у нас совпал с таковым во всем мире, конечно, можно считать простым совпадением, но нужно очень этого хотеть
Игра может быть ситуативной, как всегда, но внутренней ее назвать сложно. Это часть общемировой ситуации с небольшой поправкой на наши внутренние реалии.
Я тоже не все понимаю в происходящем, но это не повод считать происходящее необоснованным.
2.
Вероятность того, что конкретные 3 машины (2 Теслы и Ваша) окажутся на одном перекрестке не равна нулю.
Я сдал экзамен по теории вероятностей?
Пока писал, опять опередили
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Підтримав трохи той напрям який малює форекс. Так, для азарту. Купив гривню по 27,27. Мотиви не питайте. Фактично це те саме, що підкидати монету. 50/50. Вгадав не вгадав. Сприймаю це як тренування.
Якщо мої думки справдяться, то для чого сидіти в боковику у валюті. Нехай краще дітям на морозиво "капає".
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
clash, Сибарит.
Я про ігнорування курсом гривні фундаментальних чинників, які і визначають ринковий курс валюти, протягом останніх півроку ( крім інфляції самої бази порівняння - доллара і євро)
|