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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7872787378747875>
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 23:51

oleg49 на юг или на восток, но от то как мы сегодня бодро на босу ногу на север ходили, то завтра по идее должны вернуться отогреться :lol:
пусть евро терь на оленях :lol:
ИМХО
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:32

  fin написав:
До выхода НБУ очень даже была нужна.
Спекулянтам. Я в глобальном экономически смысле имею ввиду, а не в ситуативном.[/quote]
Нынешний курс ничего общего с глобальным єкономическим смыслом не имеет. Чисто внутренняя ситуативная игра без учета финансово-экономических реалий в государстве
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:10

alex10
Нынешний курс ничего общего с глобальным єкономическим смыслом не имеет. Чисто внутренняя ситуативная игра без учета финансово-экономических реалий в государстве

Вы неправы хотя бы потому, что так не бывает. Эти реалии всегда учитываются, вопрос только в приоритетах.
ну и, справедливости ради. текст был не о действии/бездействии НБУ, а о простых участниках торгов, у которых приоритеты в этих реалиях имеют чисто спекулятивный характер :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:11

банки макс прием 27,25...мин продажа (ОТП) 27,38 (уже скинули до 27,30)

7км 27,25/27,33

думаю, на рубеже 27,30/27,40 гривна должна окопаться на пару недель
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 23 чер, 2021 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:15

  prodigy написав:
банки макс прием 27,25...мин продажа (ОТП) 27,38

7км 27,25/27,33

думаю, на рубеже 27,30/27,40 гривна должна окопаться на пару недель


банки онлайн 27,30 - 27,30
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:20

  clash написав:alex10
Нынешний курс ничего общего с глобальным єкономическим смыслом не имеет. Чисто внутренняя ситуативная игра без учета финансово-экономических реалий в государстве

Вы неправы хотя бы потому, что так не бывает. Эти реалии всегда учитываются, вопрос только в приоритетах.
ну и, справедливости ради. текст был не о действии/бездействии НБУ, а о простых участниках торгов, у которых приоритеты в этих реалиях имеют чисто спекулятивный характер :lol:

Не погоджусь щодо врахування реалій. Згадаймо хоча б пружину 2010-2013.
Я криворуко користуюсь інструментами цього ресурсу, я відповідав FIN на його пост про "глобальний економічєскій смисл"
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:26

alex10 видимо дело вот в чём:
я понял так, что он про само понятие спекулянт, а Вы видимо--весь процесс.
наверное мы вообще с разных сторон подошли :lol: :lol: :lol:
Зы во всех пружинах реалии учитываются, кто-то получает из этого свою выгоду
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:Нынешний курс ничего общего с глобальным єкономическим смыслом не имеет. Чисто внутренняя ситуативная игра без учета финансово-экономических реалий в государстве

Тот факт, что рост курса доллара у нас совпал с таковым во всем мире, конечно, можно считать простым совпадением, но нужно очень этого хотеть :)
Игра может быть ситуативной, как всегда, но внутренней ее назвать сложно. Это часть общемировой ситуации с небольшой поправкой на наши внутренние реалии.
Я тоже не все понимаю в происходящем, но это не повод считать происходящее необоснованным.

  kluychkooleg написав:А вы, если хоть чуть-чуть знакомы с теорией вероятности, посчитайте сколько Тесл должно быть в городе, чтобы в какой-то момент на случайном перекрестке их оказалось две перед моей машиной.

2.
Вероятность того, что конкретные 3 машины (2 Теслы и Ваша) окажутся на одном перекрестке не равна нулю.
Я сдал экзамен по теории вероятностей? :)

Пока писал, опять опередили :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Підтримав трохи той напрям який малює форекс. Так, для азарту. Купив гривню по 27,27. Мотиви не питайте. Фактично це те саме, що підкидати монету. 50/50. Вгадав не вгадав. Сприймаю це як тренування.
Якщо мої думки справдяться, то для чого сидіти в боковику у валюті. Нехай краще дітям на морозиво "капає".
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

clash, Сибарит.
Я про ігнорування курсом гривні фундаментальних чинників, які і визначають ринковий курс валюти, протягом останніх півроку ( крім інфляції самої бази порівняння - доллара і євро)
alex10
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