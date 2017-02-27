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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7873787478757876>
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:19

  Realist написав:Підтримав трохи той напрям який малює форекс. Так, для азарту. Купив гривню по 27,27. Мотиви не питайте. Фактично це те саме, що підкидати монету. 50/50. Вгадав не вгадав. Сприймаю це як тренування.
Якщо мої думки справдяться, то для чого сидіти в боковику у валюті. Нехай краще дітям на морозиво "капає".

А я Вас підтримав трошки. Правда по 27,25
orest
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:36

  Realist написав:Підтримав трохи той напрям який малює форекс. Так, для азарту. Купив гривню по 27,27. Мотиви не питайте. Фактично це те саме, що підкидати монету. 50/50. Вгадав не вгадав. Сприймаю це як тренування.
Якщо мої думки справдяться, то для чого сидіти в боковику у валюті. Нехай краще дітям на морозиво "капає".

Також зафіксував прибуток по 29 коп на доларі на всі, і також по 27.27. Раптом що, можна буде відкупити по 27.30.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:37

Валютный рынок в контексте ДС

Инвестинг с 10:50 рисует небольшой рост. На данный момент светит 27.25/27.288. В отличие от укрдилинга, на котором падение. Кто-то знает, о чем их график, где эта торговля происходит?


Успіх написав:Доки курс доляра буде грати нам по нервах? :D

п.с.
Почалось.... - "експерти", які писали про похід долара на 26,5-26,8 - ВЖЕ почали по -трохи купувати #нікомунепотрібний пА27,25(27)
К#рв@, а нах тоді пишете безмежні простині, типу - підкріплений прогноз "і словом, і ділом"?
Нах людям мозок грати?

Пишіть в кінці своїх простиней краще просто: - враховуючи вищенаписане, я дупля не ріжу, куди піде курс!
Так хоч по-чесному буде! :lol: :mrgreen:

(далі, можете сипати на цей допис скарги, так як правда вас всіх дуже колить в очі) 8)
Вы бы читали внимательнее, то что они пишут, как тогда, так и сегодня. Не было бы потом стыдно. Хотя если проблемы с пониманием, то расшифрую: «Купил гривну» по хх,хх - это значит «продал долярчик». «Поддержал» - значит провёл аналогичную операцию.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:51

  alter написав:Инвестинг с 10:50 рисует небольшой рост. На данный момент светит 27.25/27.288. В отличие от укрдилинга, на котором падение. Кто-то знает, о чем их график, где эта торговля происходит?



п.с.
Почалось.... - "експерти", які писали про похід долара на 26,5-26,8 - ВЖЕ почали по -трохи купувати #нікомунепотрібний пА27,25(27)
Вы бы читали внимательнее, то что они пишут, как тогда, так и сегодня. Не было бы потом стыдно. Хотя если проблемы с пониманием, то расшифрую: «Купил гривну» по хх,хх - это значит «продал долярчик». «Поддержал» - значит провёл аналогичную операцию.[/quote]

-----
Так я тепер глянув :oops: - але завжди слово "купив" асоціювалось з доляром.
А тут використали "купив гривню" :D
Коротше, навіть так людям парять мізки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Значіть, #летимовнуль - раз всі Гуру злили долярчики)))
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:02

  Успіх написав:Значіть, #летимовнуль - раз всі Гуру злили долярчики)))


Добрый день .

ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ !
Я, не ГУРУ , но побоялся сливаться , хоть на носу и платеж немалый .

Жду чуть позже для слива .
Пока "веру"(евро) отобрал по 32, 48, ...............не сильно много
холява
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:07

  orest написав:
  Realist написав:Підтримав трохи той напрям який малює форекс. Так, для азарту. Купив гривню по 27,27. Мотиви не питайте. Фактично це те саме, що підкидати монету. 50/50. Вгадав не вгадав. Сприймаю це як тренування.
Якщо мої думки справдяться, то для чого сидіти в боковику у валюті. Нехай краще дітям на морозиво "капає".

А я Вас підтримав трошки. Правда по 27,25

Поддержал для азарта. УГБ 27.27.
Но вот какая забавная штука. Забыл менял по 27.27 или 27.28. Зашел для уверенности в приложение, а там 27.15, хотя на сайте светят 27.27. :)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Жду чуть позже для слива

Добрий день.
Чекати будете ще тиждень, два - чи місяць?

Як Ваша торгівля, покращилась?
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 23 чер, 2021 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:22

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 573(591) випадки на добу на 21 червня. Риємо дно... :-).


Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0502
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0079
Повні оберти МБ за тиждень - 2257,2266
Середні оберти за тиждень - 451,4453
Середні оберти за рік - 367,8274
СередньоТижневеЗважене - 27,1301

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0306
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0079
Повні оберти МБ за тиждень - 2299,1480
Середні оберти за тиждень - 459,8296
Середні оберти за рік - 371,8275
СередньоТижневеЗважене - 27,0652



Тиждень повний. Середні оберти за тиждень, більші ніж середні оберти за рік і вони трохи підросли.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,2664(26,9184) грн./доляр. Підскочило! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,7586(27,7981) грн./дол. Припало! Це на 0.49(0.88) грн./дол. таки БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 1,80(3,27) відсотка. Впала. Та є ще сенс по року купувати той доляр! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,49 гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,0652(27,1301) грн./дол., а продавав дорожче!!! На тому тижні були найнижчі середньотижневі зважені оберти в цьому році!!!


Зображення

Лишились вище того року:

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 23 чер, 2021 11:30, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.06.2021.......................27,2664
Доллар потерял около 3.5 копеек.

МКГ*............7.0448............7.0321...........-0.18%

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе пошли, постепенно ускоряясь, вниз и опустились на 8 копеек. После 11 развернулись и плавно пошли вверх. К полудню выросли на 4.5 копейки.
Индекс доллара во время американской сессии немного снизился, а сейчас топчется на месте.
Официальный курс встретили котировками 27.2550 - 27.2750, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Сценарий сегодняшних торгов очень похож на вчерашний: сначала снижение как реакция на ослабление доллара в мире и на ожиданиях возврата к укреплению гривны, а после 11 приходит спрос. Сегодня снижение было более интенсивным, а рост чуть скромнее.

НБУ вчера продал около 1.8 млн. Можно считать, что мое вчерашнее предположение о психологическом характере интервенции подтвердилось.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Ликвидность примерно в равных долях утекла в сусточные сертификаты и казначейство. Поддержала ликвидность инкассация.

В пятницу объем МБ уменьшился с 617 до 545.3 млн. Обороты чистые, для пятницы они весьма велики. Клиентские обороты также немного сократились, оставшись на высоком уровне. Спрос превышал предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

  alex10 написав:Я про ігнорування курсом гривні фундаментальних чинників, які і визначають ринковий курс валюти, протягом останніх півроку ( крім інфляції самої бази порівняння - доллара і євро)

Проблема выбора среди множества факторов тех, которые мы будем считать фундаментальными крайне сложна, даже при условии, что нам будут известны все факторы. Даже среди специалистов существуют разные взгляды на экономические процессы, и набор факторов у них будет отличаться, что уж говорить о нас? Все становится еще сложнее, если мы попытаемся определить вес влияния для каждого фактора.
Если руководствоваться постулатом о том, что практика - критерий истины, можно утверждать, что несоответствие динамики курса фундаментальным факторам говорит о неправильном определении фундаментальности. Но я и здесь слишком категоричным не буду.
Сибарит
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