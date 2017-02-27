Додано: Сер 23 чер, 2021 11:26

alex10 написав: Я про ігнорування курсом гривні фундаментальних чинників, які і визначають ринковий курс валюти, протягом останніх півроку ( крім інфляції самої бази порівняння - доллара і євро) Я про ігнорування курсом гривні фундаментальних чинників, які і визначають ринковий курс валюти, протягом останніх півроку ( крім інфляції самої бази порівняння - доллара і євро)

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0023.06.2021.......................Доллар потерял около 3.5 копеек.МКГ*............7.0448............7.0321...........Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе пошли, постепенно ускоряясь, вниз и опустились на 8 копеек. После 11 развернулись и плавно пошли вверх. К полудню выросли на 4.5 копейки.Индекс доллара во время американской сессии немного снизился, а сейчас топчется на месте.Официальный курс встретили котировками 27.2550 - 27.2750, что на 3.5 копейки ниже открытия.Сценарий сегодняшних торгов очень похож на вчерашний: сначала снижение как реакция на ослабление доллара в мире и на ожиданиях возврата к укреплению гривны, а после 11 приходит спрос. Сегодня снижение было более интенсивным, а рост чуть скромнее.НБУ вчера продал около 1.8 млн. Можно считать, что мое вчерашнее предположение о психологическом характере интервенции подтвердилось.Остатки на коррсчетах уменьшились. Ликвидность примерно в равных долях утекла в сусточные сертификаты и казначейство. Поддержала ликвидность инкассация.В пятницу объем МБ уменьшился с 617 до 545.3 млн. Обороты чистые, для пятницы они весьма велики. Клиентские обороты также немного сократились, оставшись на высоком уровне. Спрос превышал предложение.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.Проблема выбора среди множества факторов тех, которые мы будем считать фундаментальными крайне сложна, даже при условии, что нам будут известны все факторы. Даже среди специалистов существуют разные взгляды на экономические процессы, и набор факторов у них будет отличаться, что уж говорить о нас? Все становится еще сложнее, если мы попытаемся определить вес влияния для каждого фактора.Если руководствоваться постулатом о том, что практика - критерий истины, можно утверждать, что несоответствие динамики курса фундаментальным факторам говорит о неправильном определении фундаментальности. Но я и здесь слишком категоричным не буду.