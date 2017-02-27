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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7873787478757876
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:32

22.06.21 17:38
Банки направили часть кредитов рефинансирования на покупку ОВГЗ, – НБУ

Банки за время кризиса почти втрое увеличили портфель ОВГЗ, частично за счет кредитов долгосрочного рефинансирования.

Об этом сообщается в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, передает Интерфакс-Украина.

"Воспользовавшись благоприятными условиями на рынке, многие банки стали наращивать портфель ОВГЗ. Сейчас 35 банков, среди которых один государственный, имеют долю рефинансирования в обязательствах свыше 5%. Они сконцентрировали 88% кредитов от НБУ и увеличили свой портфель ОВГЗ почти втрое на протяжении кризиса, частично за счет рефинансирования", – говорится в отчете.

В то же время замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе представления отчета на брифинге отметил, что на последнем аукционе по размещению долгосрочного рефинансирования, который состоялся 11 июня, спрос был повышен.

Он допустил, что повышение спроса было связано с желанием "взять про запас" в связи с постепенным сворачиванием данного инструмента.

"Спрос был повышен, если сравнивать с предыдущими месяцами... Поэтому кто-то, может и взял "про запас", – сказал Сологуб.

Как сообщалось, на минувшей неделе Национальный банк объявил о постепенном сворачивании экстренных мер по поддержке банков, в частности, долгосрочного рефинансирования и аукционов процентных свопов.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системедо наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен.

"Сегодня эта граница уже превышена – это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – констатировал глава НБУ.

В минувшем году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн, с начала этого года он увеличился на 0,7% – до 518,2 млрд грн. В результате доля банков в общей структуре держателей ОВГЗ увеличилась до 52% с 40,6% на начало 2020 года.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:53

  alter написав:Инвестинг с 10:50 рисует небольшой рост. На данный момент светит 27.25/27.288. В отличие от укрдилинга, на котором падение. Кто-то знает, о чем их график, где эта торговля происходит?

Да, в это время был небольшой подъем, дошли до 27,30 на оффере - и опять вниз.
Укрдилинг можно не смотреть вообще, там тормоза жуткие.
Если уж ориентироваться - то, за неимением лучшего, на Инвестинг.
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