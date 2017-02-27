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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7873787478757876
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:32

22.06.21 17:38
Банки направили часть кредитов рефинансирования на покупку ОВГЗ, – НБУ

Банки за время кризиса почти втрое увеличили портфель ОВГЗ, частично за счет кредитов долгосрочного рефинансирования.

Об этом сообщается в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, передает Интерфакс-Украина.

"Воспользовавшись благоприятными условиями на рынке, многие банки стали наращивать портфель ОВГЗ. Сейчас 35 банков, среди которых один государственный, имеют долю рефинансирования в обязательствах свыше 5%. Они сконцентрировали 88% кредитов от НБУ и увеличили свой портфель ОВГЗ почти втрое на протяжении кризиса, частично за счет рефинансирования", – говорится в отчете.

В то же время замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе представления отчета на брифинге отметил, что на последнем аукционе по размещению долгосрочного рефинансирования, который состоялся 11 июня, спрос был повышен.

Он допустил, что повышение спроса было связано с желанием "взять про запас" в связи с постепенным сворачиванием данного инструмента.

"Спрос был повышен, если сравнивать с предыдущими месяцами... Поэтому кто-то, может и взял "про запас", – сказал Сологуб.

Как сообщалось, на минувшей неделе Национальный банк объявил о постепенном сворачивании экстренных мер по поддержке банков, в частности, долгосрочного рефинансирования и аукционов процентных свопов.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системедо наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен.

"Сегодня эта граница уже превышена – это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – констатировал глава НБУ.

В минувшем году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн, с начала этого года он увеличился на 0,7% – до 518,2 млрд грн. В результате доля банков в общей структуре держателей ОВГЗ увеличилась до 52% с 40,6% на начало 2020 года.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:53

  alter написав:Инвестинг с 10:50 рисует небольшой рост. На данный момент светит 27.25/27.288. В отличие от укрдилинга, на котором падение. Кто-то знает, о чем их график, где эта торговля происходит?

Да, в это время был небольшой подъем, дошли до 27,30 на оффере - и опять вниз.
Укрдилинг можно не смотреть вообще, там тормоза жуткие.
Если уж ориентироваться - то, за неимением лучшего, на Инвестинг.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:25

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Председатель Федрезерва США Джером Пауэлл во вторник подтвердил намерение центрального банка США поощрять широкое и всеобъемлющее восстановление рынка.

"Мы не будем повышать процентные ставки преэмптивно, только из-за того что мы боимся возможного наступления инфляции. Будем ждать доказательств фактической инфляции или других нарушений равновесия", - сказал Пауэлл.

Индекс потребительских цен США достиг в мае пика 13 лет, что побудило конгрессменов-республиканцев представить Пауэллу во вторник графики с описанием скачка цен на отдельные категории товаров.

Однако недавние высокие показатели инфляции не говорят о том, что экономике требуются более высокие процентные ставки, сказал председатель ФРС.

"Мы не будем просто смотреть на цифры безработицы, - сказал Пауэлл комитету Палаты представителей Конгресса. - Мы рассмотрим все виды мер". Это самое главное, что Федрезерв может сделать, чтобы выгода от восстановления была более полной, добавил глава ЦБ.

Согласно новому прогнозу ФРС, опубликованному по итогам июньского заседания, в 2021 году регулятор ожидает роста цен на 3,4%, по сравнению 1,7% в сентябрьском прогнозе.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:31

  Искатель написав:
  alter написав:Инвестинг с 10:50 рисует небольшой рост. На данный момент светит 27.25/27.288. В отличие от укрдилинга, на котором падение. Кто-то знает, о чем их график, где эта торговля происходит?

Да, в это время был небольшой подъем, дошли до 27,30 на оффере - и опять вниз.
Укрдилинг можно не смотреть вообще, там тормоза жуткие.
Если уж ориентироваться - то, за неимением лучшего, на Инвестинг.



Инвестинг паРашинский сайт, там до сих пор весит новость за 2015г
https://ru.investing.com/news/forex-news/article-158234
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:36

Шок, доллар по 35грн

Лэди Гага сообщила о повышении цены на газ на 50% с 1 июня 2021
газ по 11,94грн/куб

https://www.facebook.com/watch/live/?ex ... _permalink
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:47

  prodigy написав:Лэди Гага сообщила о повышении цены на газ на 50% с 1 июня 2021
газ по 11,94грн/куб

https://www.facebook.com/watch/live/?ex ... _permalink

Тю, а чьо так мало? Зразу треба лупити = 25 грн.куб - бо людє - то нова нафта :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:53

  prodigy написав:
"Будем ждать доказательств фактической инфляции или других нарушений равновесия", - сказал Пауэлл.

Однако недавние высокие показатели инфляции не говорят о том, что экономике требуются более высокие процентные ставки, сказал председатель ФРС.
[/b].


Еще было сказано (что поясняет выше сказанное), что причиной данной инфляции является отложенный спрос, поэтому ожидается, что данная инфляция сойдет на нет. Но, нет четкого понимания когда.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:03

  Успіх написав:
  холява написав:Жду чуть позже для слива

Добрий день.
Чекати будете ще тиждень, два - чи місяць?

Як Ваша торгівля, покращилась?


Здравствуйте Успих .
Ждать буду неделю ........

Я ни кого не хочу оскорбить , но нынешнею ситуацию ,мог бы описать фразой -менструальные расстройства .

Торговля не лучше , но и не хуже .
От Европы увеличение цены , ...... от России снижение или тот же уровень .
Всем Здоровья и Удачи .
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