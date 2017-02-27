Додано: Сер 23 чер, 2021 15:02

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............23.06.2021...........24.06.2021

дата розрахунку..............22.06.2021............23.06.2021

Євро.................................32,467...................32,6003...+0.41%

Долар США......................27,305...................27,2737...-0.11%

После полудня доллар отыграл менее копейки.

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе пошли, постепенно ускоряясь, вниз и опустились на 8 копеек. После 11 развернулись и плавно пошли вверх. К полудню выросли на 4.5 копейки.

Индекс доллара во время американской сессии немного снизился, а сейчас топчется на месте.

Официальный курс встретили котировками 27.2550 - 27.2750, что на 3.5 копейки ниже открытия.

Сценарий сегодняшних торгов очень похож на вчерашний: сначала снижение как реакция на ослабление доллара в мире и на ожиданиях возврата к укреплению гривны, а после 11 приходит спрос. Сегодня снижение было более интенсивным, а рост чуть скромнее.

После 12 плавно опустились на 1.5 копейки, но к обеду резко подскочили на копейку. После обеда, как и накануне, уверенно пошли вверх. До 15-30 выросли на 6.5 копеек.

В мире доллар после полудня продолжает плавное снижение.

Официальный курс встретили на уровне вчерашнего закрытия котировками 27.3200 - 27.3400. За день выросли на 3 копейки относительно открытия.

Послеобеденный рост сегодня оказался значительней, чем вчера, но сегодня его, похоже, никто не пытался остановить. Очень малый прирост официального курса по сравнению со справочным говорит о том, что этот рост происходил при малых оборотах. Есть подозрение, что и дневные обороты нас не впечатлят.



Этот день в истории:

2020 - 26.6078 (-6) +67

2019 - 26.2664 (-11) +101



2018 - 26.2389 (-7/0*)

2017 - 26.0311 (+1)



* по результатам пятницы / после рабочей субботы