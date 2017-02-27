Сибарит написав:Должен отметить преемственность при смене руководства НБУ.
Слогуба куда віднести?
Рада Національного банку (НБУ) на сьогоднішньому засіданні погодив звільнення заступника голови центробанку, який був відповідальний за роботу блоку "Монетарна стабільність", Дмитра Сологуба з 12 липня на підставі закінчення терміну його повноважень 10 липня. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rada-nbu-zv ... banku.html
Сибарит написав:Должен отметить преемственность при смене руководства НБУ. Осталось очень забавное сочетание адекватных, в целом, практических действий с генерацией очень странного информационного потока
В целом комментарий грамотный, лайкнул. Но тут промолчать не могу - сразу вспоминается костюм Райкина, к пуговицам которого претензий нет, потому что пришиты они намертво
Для кого-то практические действия НБУ адекватные, для кого-то - нет. С ликвидностью банковской системы порядок, госдолг исправно обслуживается, импортеры довольны курсовой стабильностью, но внутреннее производство продолжает загибаться, а ВНОК - антирекордный за всю историю независимости...
Для меня сохранение такой преемственности - печаль, а не радость. Она цементирует примитивизацию экономики и отток рабочей силы за рубеж. Пока НБУ (следуя примеру центральных банков других стран) не осознает свою ответственность за пиджак, ограничиваясь пуговицами, так и будет продолжаться...
В минувшем году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн, с начала этого года он увеличился на 0,7% – до 518,2 млрд грн.
Увеличение объема ОВГЗ составило менее 4 млрд. За то же время, по данным того же НБУ, задолженность банков по тендерному рефинансированию увеличилась на 21 млрд.
Также стоит отметить, что в отчете указано, что увеличение объема ОВГЗ не привело к сокращению кредитования. Т.е. вполне можно допустить, что без рефинанса сократилось бы кредитование, а не покупки облигаций. Строго говоря, даже если один и тот же банк одновременно берет рефинанс и покупает облигации, это не значит, что он покупает облигации за счет рефинанса. Это разные статьи баланса. Какие-то банки, конечно, могут на свой страх и риск увязать эти суммы, но масштабы этого явления, даже по общей статистике, невелики.
Попытаемся разобраться, зачем в НБУ это написали. Количество облигаций на балансе банков НБУ беспокоит уже давно, и кричат об этой проблеме давно, но безуспешно. А тут еще и подоспела необходимость обосновать сворачивание программы рефинанса, которое некоторым может показаться преждевременным и вызвать обвинение в чрезмерном ужесточении монетарной политики. Похоже, в НБУ решили заранее оправдаться, напомнив заодно о старой проблеме. Решение, на мой взгляд, сомнительное, учитывая былую истерию по поводу рефинансирования.
Должен отметить преемственность при смене руководства НБУ. Осталось очень забавное сочетание адекватных, в целом, практических действий с генерацией очень странного информационного потока. Там явно не учитывают особенности работы журналистов, которые из огромного массива информации надергают кусочки так, что это будет выглядеть как катастрофа.
Здравствуйте Уважаемый Сибарит !
Я не знаю поймете ли Вы меня правильно ...... Но сегодня " Бусинка " (внучка ) спрашивает , деда , а зачем ты подстригся налысо , ты же и так лысый .....
prodigy написав: "Будем ждать доказательств фактической инфляции или других нарушений равновесия", - сказал Пауэлл.
Однако недавние высокие показатели инфляции не говорят о том, что экономике требуются более высокие процентные ставки, сказал председатель ФРС. [/b].
Еще было сказано (что поясняет выше сказанное), что причиной данной инфляции является отложенный спрос, поэтому ожидается, что данная инфляция сойдет на нет. Но, нет четкого понимания когда.
вот честно говоря, начхать что там у них было сказано и что там с инфляцией, никто не пострадает точно, приятель уехал в США в 1995 (21 год отслужил во флоте), зарплату регулярно поднимали каждые 2 года на 4% (коэффициент на инфляцию)(официальная инфляция была 1,4-1,7%, поднимали на 2% все там были довольны) а тут эпоха бедности никак не заканчивается)) чтобы перейти к эпохе тотального зубожіння
Пивденный: пообедали и решили закусить валютой 27.27 на прием (просто тянет скинуть никомуненужный)
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............23.06.2021...........24.06.2021 дата розрахунку..............22.06.2021............23.06.2021 Євро.................................32,467...................32,6003...+0.41% Долар США......................27,305...................27,2737...-0.11% После полудня доллар отыграл менее копейки. Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе пошли, постепенно ускоряясь, вниз и опустились на 8 копеек. После 11 развернулись и плавно пошли вверх. К полудню выросли на 4.5 копейки. Индекс доллара во время американской сессии немного снизился, а сейчас топчется на месте. Официальный курс встретили котировками 27.2550 - 27.2750, что на 3.5 копейки ниже открытия. Сценарий сегодняшних торгов очень похож на вчерашний: сначала снижение как реакция на ослабление доллара в мире и на ожиданиях возврата к укреплению гривны, а после 11 приходит спрос. Сегодня снижение было более интенсивным, а рост чуть скромнее. После 12 плавно опустились на 1.5 копейки, но к обеду резко подскочили на копейку. После обеда, как и накануне, уверенно пошли вверх. До 15-30 выросли на 6.5 копеек. В мире доллар после полудня продолжает плавное снижение. Официальный курс встретили на уровне вчерашнего закрытия котировками 27.3200 - 27.3400. За день выросли на 3 копейки относительно открытия. Послеобеденный рост сегодня оказался значительней, чем вчера, но сегодня его, похоже, никто не пытался остановить. Очень малый прирост официального курса по сравнению со справочным говорит о том, что этот рост происходил при малых оборотах. Есть подозрение, что и дневные обороты нас не впечатлят.
Этот день в истории: 2020 - 26.6078 (-6) +67 2019 - 26.2664 (-11) +101
Сьогодні на відміну від вчора банки/спекулянти/експортери вирішили не дратувати НБУ і підняли котирування вже аж після обіду. Тобто "працюють на завтра", щоб мати проміжок для робочої торгівлі на завтра. Ну і морські навчання додали новинного фону. Враховуючи довгі вихідні, до кінця тижня можемо коливатись на МБ в діапазоні 27,25-27,45. Вранішня купівля гривні виявилась фальшстартом (на жаль). Будемо спостерігати і приймати рішення чи допродувати залишки долара, чи навпаки трохи зменшити долю гривні, щоб спокійніше спалось. Більше хотілось би реалізувати перший варіант.