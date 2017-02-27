prodigy написав: "Будем ждать доказательств фактической инфляции или других нарушений равновесия", - сказал Пауэлл.
Однако недавние высокие показатели инфляции не говорят о том, что экономике требуются более высокие процентные ставки, сказал председатель ФРС. [/b].
Еще было сказано (что поясняет выше сказанное), что причиной данной инфляции является отложенный спрос, поэтому ожидается, что данная инфляция сойдет на нет. Но, нет четкого понимания когда.
Что опять дали заднюю? Станок и только станок спасёт весь мир от скуки? Удвоение любого сырья не влияет на инфляцию? Они будут что-то когда-то ужесточать? Кто верит в сказку закручивания гаек, пора к адекватному доктору, реально уже даже не до шуток. Это реальная беда в восприятии реальности. А Зрадио уже увидел ужесточение. Неужели его и всех свидетелей церкви ставка Фрс 20% это скорая реальность, опять цинично развели? Йелен не может обманывать, не тот уровень😭 Серьёзно?🤤 Никогда такого не было и вот опять(( По гривне, дно пройдено, возвращаемся ближе к 27.50, потом в привычную гавань 28 с хвостом и ждём какие плюшки нас ждут от запуска второго потока. Всё просто как апельсин(с).
Realist написав:Сьогодні на відміну від вчора банки/спекулянти/експортери вирішили не дратувати НБУ і підняли котирування вже аж після обіду. Тобто "працюють на завтра", щоб мати проміжок для робочої торгівлі на завтра.
Вчера НБУ вполне успешно очень "малой кровью" остановил рост тоже после обеда. Главное отличие заключается в том, что вчера после обеда была реальная торговля, о чем говорит серьезный рост средневзвешенного. Сегодняшняя вакханалия больше похожа на проделки Рыжика. Это действительно похоже на попытку обеспечить высокий курс на завтра, которая выглядит весьма грубой. На месте покупателя я бы не повелся, а на месте продавца попытался бы опередить исполнителя этого трюка.
zРадио написав:Пока НБУ (следуя примеру центральных банков других стран) не осознает свою ответственность за пиджак, ограничиваясь пуговицами, так и будет продолжаться.
Нельзя начинать шить пиджак с пришивания пуговиц. НБУ - не волшебник. У него в арсенале только монетарные меры, которых не всегда достаточно. Достаточность денег в экономике он обеспечивает.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 23 чер, 2021 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Вам то, якраз добре - дорожче скинете )) А от я, ще трошки(тиждень-два) пІдІжду, щоб купити першу жирну порцію долярчиків для скирди "на зиму" )
По 27 не влаштувало ? Очікували "100% лєтомпа24"?
Ні, мене пА 27,45 не влаштувало, то я ту вільну гривню доєднав до нерозривного депо)) відповідно, при недавньому курсі 27, 00 сидів без вільної гривні А от завтра вже завершується нерозривне депо, то мабуть, закину гривню на "вільні кошти"(вільний доступ) і ще почекаю Хоч, можу знову закинути(поповнити) на нерозривне депо, яке завершується наступного місяця
Очікую 26,6 як дно цього літа/року- але можу трішки і помилитись
Realist написав:Сьогодні на відміну від вчора банки/спекулянти/експортери вирішили не дратувати НБУ і підняли котирування вже аж після обіду. Тобто "працюють на завтра", щоб мати проміжок для робочої торгівлі на завтра.
Вчера НБУ вполне успешно очень "малой кровью" остановил рост тоже после обеда. Главное отличие заключается в том, что вчера после обеда была реальная торговля, о чем говорит серьезный рост средневзвешенного. Сегодняшняя вакханалия больше похожа на проделки Рыжика. Это действительно похоже на попытку обеспечить высокий курс на завтра, которая выглядит весьма грубой. На месте покупателя я бы не повелся, а на месте продавца попытался бы опередить исполнителя этого трюка.
через неделю (около того) погашение 2 облигации крупные немного. Я думал что поднимут к 27.75, потом пойдут в низ резко
somilitark написав:Что опять дали заднюю? Станок и только станок спасёт весь мир от скуки? Удвоение любого сырья не влияет на инфляцию? Они будут что-то когда-то ужесточать? Кто верит в сказку закручивания гаек, пора к адекватному доктору, реально уже даже не до шуток. Это реальная беда в восприятии реальности. А Зрадио уже увидел ужесточение. Неужели его и всех свидетелей церкви ставка Фрс 20% это скорая реальность, опять цинично развели? Йелен не может обманывать, не тот уровень😭 Серьёзно?🤤 Никогда такого не было и вот опять(( По гривне, дно пройдено, возвращаемся ближе к 27.50, потом в привычную гавань 28 с хвостом и ждём какие плюшки нас ждут от запуска второго потока. Всё просто как апельсин(с).
Без лишней скромности заявляю - евро обвалил не я Это был кто-то другой, во множественном числе. Люди, смею предположить, не глупее вас...
Что касается монетарной политики - ФРС не дал заднюю. Это очень грамотная риторика, направленная на подготовку рынка к тейперингу во избежание шоков распродаж. Впереди нас ждет, так сказать, мягкое ужесточение, когда избыточную ликвидность будут изымать дозированно. В ногу себе стрелять никто не будет, но и лишнему жирку на животе не позволит провоцировать хронические болячки.
И бросьте вы уже писать о ставке 20%. Вот это как раз сказки. Выше 3% ставку вряд ли придется поднимать в ближайшие годы. Правда, и 1-1.5% будет с головой достаточно, чтобы лично вы, как владелец гривневого депозита, на который молитесь, это прочувствовали...