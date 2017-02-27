Додано: Сер 23 чер, 2021 15:53

oleg49 написав: prodigy написав:

"Будем ждать доказательств фактической инфляции или других нарушений равновесия", - сказал Пауэлл.



Однако недавние высокие показатели инфляции не говорят о том, что экономике требуются более высокие процентные ставки, сказал председатель ФРС.

[/b]. Однако недавние высокие показатели инфляции не говорят о том, что экономике требуются более высокие процентные ставки, сказал председатель ФРС.[/b].



Еще было сказано (что поясняет выше сказанное), что причиной данной инфляции является отложенный спрос, поэтому ожидается, что данная инфляция сойдет на нет. Но, нет четкого понимания когда. Еще было сказано (что поясняет выше сказанное), что причиной данной инфляции является отложенный спрос, поэтому ожидается, что данная инфляция сойдет на нет. Но, нет четкого понимания когда.

Что опять дали заднюю? Станок и только станок спасёт весь мир от скуки? Удвоение любого сырья не влияет на инфляцию? Они будут что-то когда-то ужесточать? Кто верит в сказку закручивания гаек, пора к адекватному доктору, реально уже даже не до шуток. Это реальная беда в восприятии реальности.А Зрадио уже увидел ужесточение. Неужели его и всех свидетелей церкви ставка Фрс 20% это скорая реальность, опять цинично развели? Йелен не может обманывать, не тот уровень😭Серьёзно?🤤 Никогда такого не было и вот опять((По гривне, дно пройдено, возвращаемся ближе к 27.50, потом в привычную гавань 28 с хвостом и ждём какие плюшки нас ждут от запуска второго потока. Всё просто как апельсин(с).