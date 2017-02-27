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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7875787678777878
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:53

  oleg49 написав:
  prodigy написав:
"Будем ждать доказательств фактической инфляции или других нарушений равновесия", - сказал Пауэлл.

Однако недавние высокие показатели инфляции не говорят о том, что экономике требуются более высокие процентные ставки, сказал председатель ФРС.
[/b].


Еще было сказано (что поясняет выше сказанное), что причиной данной инфляции является отложенный спрос, поэтому ожидается, что данная инфляция сойдет на нет. Но, нет четкого понимания когда.

Что опять дали заднюю? Станок и только станок спасёт весь мир от скуки? Удвоение любого сырья не влияет на инфляцию? Они будут что-то когда-то ужесточать? Кто верит в сказку закручивания гаек, пора к адекватному доктору, реально уже даже не до шуток. Это реальная беда в восприятии реальности.
А Зрадио уже увидел ужесточение. Неужели его и всех свидетелей церкви ставка Фрс 20% это скорая реальность, опять цинично развели? Йелен не может обманывать, не тот уровень😭
Серьёзно?🤤 Никогда такого не было и вот опять((
По гривне, дно пройдено, возвращаемся ближе к 27.50, потом в привычную гавань 28 с хвостом и ждём какие плюшки нас ждут от запуска второго потока. Всё просто как апельсин(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:55

somilitark

туфта

боковик и коридор 27,20-27,50
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Сьогодні на відміну від вчора банки/спекулянти/експортери вирішили не дратувати НБУ і підняли котирування вже аж після обіду. Тобто "працюють на завтра", щоб мати проміжок для робочої торгівлі на завтра.

Вчера НБУ вполне успешно очень "малой кровью" остановил рост тоже после обеда. Главное отличие заключается в том, что вчера после обеда была реальная торговля, о чем говорит серьезный рост средневзвешенного. Сегодняшняя вакханалия больше похожа на проделки Рыжика. Это действительно похоже на попытку обеспечить высокий курс на завтра, которая выглядит весьма грубой.
На месте покупателя я бы не повелся, а на месте продавца попытался бы опередить исполнителя этого трюка.

  zРадио написав:Пока НБУ (следуя примеру центральных банков других стран) не осознает свою ответственность за пиджак, ограничиваясь пуговицами, так и будет продолжаться.

Нельзя начинать шить пиджак с пришивания пуговиц.
НБУ - не волшебник. У него в арсенале только монетарные меры, которых не всегда достаточно. Достаточность денег в экономике он обеспечивает.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 23 чер, 2021 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:07

Не помиляється лише той, хто нічого не робить!©

  alex10 написав:
  Успіх написав:
  холява написав:Чертовые спекулянты !!!!
Мб 27,45−27,47

Наверняка загоняют .

Вам то, якраз добре - дорожче скинете ))
А от я, ще трошки(тиждень-два) пІдІжду, щоб купити першу жирну порцію долярчиків для скирди "на зиму" )

По 27 не влаштувало ? Очікували "100% лєтомпа24"?

Ні, мене пА 27,45 не влаштувало, то я ту вільну гривню доєднав до нерозривного депо)) відповідно, при недавньому курсі 27, 00 сидів без вільної гривні :D
А от завтра вже завершується нерозривне депо, то мабуть, закину гривню на "вільні кошти"(вільний доступ) і ще почекаю :D
Хоч, можу знову закинути(поповнити) на нерозривне депо, яке завершується наступного місяця :mrgreen:

Очікую 26,6 як дно цього літа/року- але можу трішки і помилитись :D
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

норм так амплитуда на межбанке :lol: :lol: :lol:
мне нравицо
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:14

  Сибарит написав:
  Realist написав:Сьогодні на відміну від вчора банки/спекулянти/експортери вирішили не дратувати НБУ і підняли котирування вже аж після обіду. Тобто "працюють на завтра", щоб мати проміжок для робочої торгівлі на завтра.

Вчера НБУ вполне успешно очень "малой кровью" остановил рост тоже после обеда. Главное отличие заключается в том, что вчера после обеда была реальная торговля, о чем говорит серьезный рост средневзвешенного. Сегодняшняя вакханалия больше похожа на проделки Рыжика. Это действительно похоже на попытку обеспечить высокий курс на завтра, которая выглядит весьма грубой.
На месте покупателя я бы не повелся, а на месте продавца попытался бы опередить исполнителя этого трюка.


через неделю (около того) погашение 2 облигации крупные немного. Я думал что поднимут к 27.75, потом пойдут в низ резко

хочу, сумма маленькая

2021-06-30 4 143 676 000,00 897 971 057,00 5 041 647 057,00 UAH


2021-07-07 7 297 718 000,00 939 084 221,25 8 236 802 221,25 UAH

может быть не хватит силы к 27.75
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кому продать в одессе пумб онлайн 27.35
чик
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:22

  somilitark написав:Что опять дали заднюю? Станок и только станок спасёт весь мир от скуки? Удвоение любого сырья не влияет на инфляцию? Они будут что-то когда-то ужесточать? Кто верит в сказку закручивания гаек, пора к адекватному доктору, реально уже даже не до шуток. Это реальная беда в восприятии реальности.
А Зрадио уже увидел ужесточение. Неужели его и всех свидетелей церкви ставка Фрс 20% это скорая реальность, опять цинично развели? Йелен не может обманывать, не тот уровень😭
Серьёзно?🤤 Никогда такого не было и вот опять((
По гривне, дно пройдено, возвращаемся ближе к 27.50, потом в привычную гавань 28 с хвостом и ждём какие плюшки нас ждут от запуска второго потока. Всё просто как апельсин(с).


Без лишней скромности заявляю - евро обвалил не я :mrgreen: Это был кто-то другой, во множественном числе. Люди, смею предположить, не глупее вас...

Что касается монетарной политики - ФРС не дал заднюю. Это очень грамотная риторика, направленная на подготовку рынка к тейперингу во избежание шоков распродаж. Впереди нас ждет, так сказать, мягкое ужесточение, когда избыточную ликвидность будут изымать дозированно. В ногу себе стрелять никто не будет, но и лишнему жирку на животе не позволит провоцировать хронические болячки.

И бросьте вы уже писать о ставке 20%. Вот это как раз сказки. Выше 3% ставку вряд ли придется поднимать в ближайшие годы. Правда, и 1-1.5% будет с головой достаточно, чтобы лично вы, как владелец гривневого депозита, на который молитесь, это прочувствовали...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:36

  zРадио написав: Правда, и 1-1.5% будет с головой достаточно, чтобы лично вы, как владелец гривневого депозита, на который молитесь, это прочувствовали...


нет зависимости курса гривни от ставки по трежерям...

курс зависит от єкспортеров на 80% (мировых цен на наши товары)

все будет норм
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:38

  75stasstas75 написав:fin
Про 27.00 и тем более ниже лучше забыть, это фантастика.

Ми народилися, щоб казку зробити билью! Це була не наукова фантастика!
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