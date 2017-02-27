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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7876787778787879
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:51

  prodigy написав:
  zРадио написав: Правда, и 1-1.5% будет с головой достаточно, чтобы лично вы, как владелец гривневого депозита, на который молитесь, это прочувствовали...


нет зависимости курса гривни от ставки по трежерям...

курс зависит от єкспортеров на 80% (мировых цен на наши товары)

все будет норм


Есть прямая зависимость между доходностью трежерей и стоимостью капитала для нас. Последнее определяет нашу способность обслуживать долг, привлекая новые займы. Низкая доступность валютного финансирования (его высокая стоимость и малый интерес инвесторов к риску) является основной причиной снижения курса гривны, поскольку одновременно является и основным мотиватором ее эмиссии. Что касается экспорта - покуда мы будем торговать с миром сырьем, а не конечными продуктами, зависимость с доходностью трежерей останется и здесь, поскольку определяет спекулятивный аппетит рынка к биржевым коммодам

PS: разумеется, все будет норм) А девальвации слабых валют к доллару - не более, чем встроенный элемент модели циклического развития. Не стоит воспринимать это как личный вызов (замечание не вам, а сомилитарку). Не гривна первая, не гривна последняя. Вон лира - валюта-лузер последнего года по обменному паритету, что не помешало турецкому ВВП показать прирост, несмотря на разруху в мировой экономике
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:58

  zРадио написав:
  somilitark написав:Что опять дали заднюю? Станок и только станок спасёт весь мир от скуки? Удвоение любого сырья не влияет на инфляцию? Они будут что-то когда-то ужесточать? Кто верит в сказку закручивания гаек, пора к адекватному доктору, реально уже даже не до шуток. Это реальная беда в восприятии реальности.
А Зрадио уже увидел ужесточение. Неужели его и всех свидетелей церкви ставка Фрс 20% это скорая реальность, опять цинично развели? Йелен не может обманывать, не тот уровень😭
Серьёзно?🤤 Никогда такого не было и вот опять((
По гривне, дно пройдено, возвращаемся ближе к 27.50, потом в привычную гавань 28 с хвостом и ждём какие плюшки нас ждут от запуска второго потока. Всё просто как апельсин(с).


Без лишней скромности заявляю - евро обвалил не я :mrgreen: Это был кто-то другой, во множественном числе. Люди, смею предположить, не глупее вас...

Что касается монетарной политики - ФРС не дал заднюю. Это очень грамотная риторика, направленная на подготовку рынка к тейперингу во избежание шоков распродаж. Впереди нас ждет, так сказать, мягкое ужесточение, когда избыточную ликвидность будут изымать дозированно. В ногу себе стрелять никто не будет, но и лишнему жирку на животе не позволит провоцировать хронические болячки.

И бросьте вы уже писать о ставке 20%. Вот это как раз сказки. Выше 3% ставку вряд ли придется поднимать в ближайшие годы. Правда, и 1-1.5% будет с головой достаточно, чтобы лично вы, как владелец гривневого депозита, на который молитесь, это прочувствовали...

Грамотно тянут морковку перед осликами, которые верят в ужесточение, очень грамотно протягивают, если свидетели ужесточения верят во что угодно, только не картинке форекса и логике.
Ну и будет ставка 1.5 и что?
Петюня года 3 -4 назад с лёгкостью наливал голдманам, а может и самому себе 10% по еврооблигациям, Овгз котировал до 18% годовых, депозиты под 16% для народа были не самой высокой ставкой. Гривна как крутилась вокруг 28, так и крутится уже 6 лет. Это уже не ужесточение в привычном понимании, а скорее молитвы на хоть какие-то намёки для слепого прихожанина, который хочет переписать саму суть ужесточения, чтобы было потом хоть за что-то зацепиться и прокричать яжгавариль.
Точно также как забыли сейчас "очень важный меседж большого человека Йелен", который не может просто так говорить, а по факту прокатил Зрадио как слепого котёнка, причём не первый раз))
Так что молитесь на свои иконы ужесточения когда-то потом, точно пойду на грндепо. 13% в валюте чистыми будет, а пока слёзы не заслуживающие уважения и признания.
Это талант сидеть вечно в луже и кричать, что все вокруг мокрые и серые, один я как всегда прав. Только в чём прав не понятно, скорее всего только в собственных заблуждениях😄
По курсу. Сепары 40 на 45 нарисовали, тут скромнее, думаю будет не так как обычно, может и осеннего девала не будет, хватит июньско июльского))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:10

на фоне страшной осени (ну как обычно у нас; пора уже начинать раскручивать наступление осеннего апокалипсиса :D ) и сентябрьских выплат по долгу могут как раз к сентябрю и нарисовать курс повыше. А на факте погашения в сентябре опять вниз или вбок :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:42

  somilitark написав:Грамотно тянут морковку перед осликами, которые верят в ужесточение, очень грамотно протягивают, если свидетели ужесточения верят во что угодно, только не картинке форекса и логике.
Ну и будет ставка 1.5 и что?
Петюня года 3 -4 назад с лёгкостью наливал голдманам, а может и самому себе 10% по еврооблигациям, Овгз котировал до 18% годовых, депозиты под 16% для народа были не самой высокой ставкой. Гривна как крутилась вокруг 28, так и крутится уже 6 лет. Это уже не ужесточение в привычном понимании, а скорее молитвы на хоть какие-то намёки для слепого прихожанина, который хочет переписать саму суть ужесточения, чтобы было потом хоть за что-то зацепиться и прокричать яжгавариль.
Точно также как забыли сейчас "очень важный меседж большого человека Йелен", который не может просто так говорить, а по факту прокатил Зрадио как слепого котёнка, причём не первый раз))
Так что молитесь на свои иконы ужесточения когда-то потом, точно пойду на грндепо. 13% в валюте чистыми будет, а пока слёзы не заслуживающие уважения и признания.
Это талант сидеть вечно в луже и кричать, что все вокруг мокрые и серые, один я как всегда прав. Только в чём прав не понятно, скорее всего только в собственных заблуждениях😄
По курсу. Сепары 40 на 45 нарисовали, тут скромнее, думаю будет не так как обычно, может и осеннего девала не будет, хватит июньско июльского))



Извините, что обрываю ваш разговор с самим собой, но поскольку вы упомянули меня всуе, придется среагировать:

1) Йеллен читаю постольку поскольку - месседжи приближающегося завершения QE, на которые и отреагировал мировой рынок, содержались в FOMC minutes (резюме которого я публиковал на ветке - читайте);

2) в луже сидите вы, рискуя валютной стоимостью гривневого депозита за премию 8% годовых минус налоги. Я же зарабатываю на корп. бондах украинских эмитентов 7% в долларах чистыми;

3) а на курсе 5 гривна сколько лет топталось, и куда дальше пошла? Не помогли ни рекордные ЗВР, ни сильная еще тогда экспортная промышленность...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:47

Межбанк: валюту опять начало лихорадить

Торги в среду прошли неудачно для гривны. После обеда наблюдалась откровенная спекулятивная игра “на повышение” и часть сделок проходила даже выше психологического уровня в 27,40 гривен за доллар.

Нацбанк на торги не выходил. А частично сами покупатели навредили себе, очень несвоевременно выйдя одновременно с покупкой на межбанк. Продавцы и так не торопились с продажей, выжидали и активно торговались. Выход крупных покупателей к полудню и затем их неудачные покупки после обеда – только спровоцировали новые попытки вздернуть курс продавцами, которые им удались.

В итоге, за день доллар подорожал с 27,29/27,31 до 27,35/27,38 гривен, а евро с 32,55/32,57 сразу до 32,74/32,77. По курсу евровалюты относительно гривны, кроме украинского фактора отразился и рост евро относительно доллара на международных площадках до уровня 1,1970 к концу сессии.

Ход торгов:

С самого утра котировки доллара несколько просели за счет превышения предложения над спросом с 27,29/27,31 до 27,25/27,27 к 11 часам. Затем постепенно спрос начал расти, а продавцы придерживать валюту. Уже к 12:00 курс подрос до 27,255/27,275 гривен, а выход крупных покупателей только усилил желание продавцов задирать котировки.

За счет перекосов спроса и предложения уже к 15 часам доллар благодаря спекулянтам вырос до 27,29/27,31 гривен, к 16 часам – до 27,34/27,37 гривен и при этом часть сделок проходили и выше уровня 27,40 гривен, а завершились торги уровнем 27,35/27,38.

Главные события 23 июня на валютном рынке:

Доллар вырос с утренних 27,29/27,31 гривен до 27,35/27,38.

Нацбанк сегодня на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2664 гривен, а официальный курс на 24 июня 2021 года установлен на уровне 27,2737 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:53

Да уж....
Сегодня с утра слил по 27.27 купленное по 26.98, потом открываю телефон (ездил весь день на машине и сливал чуть ли не на ходу), а тут народ один за одним рапортует, что сделал так же. Ну, думаю, так много умных людей ошибаться не могут, какие мы все молодцы. Через некоторое время МБ остановился. Думаю - а в друг не молодцы? Ну, если боковик, то тоже неплохо вроде.
А открыл вечером - думаю, какие же мы лохи! Попали в медвежью ловушку.
Чувствую себя полным идиотом.
Откупить назад по 27.35, пофиксить убыток?
Но, во-первых, очень не люблю это делать.
Во-вторых, вдруг завтра снова вниз, тогда еще больше себя идиотом почуствую.
Все больше понимаю, что спекуляция это не мое.
Вот черт меня сегодня за руку дернул!
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:59

  Сибарит написав:Вероятность того, что конкретные 3 машины (2 Теслы и Ваша) окажутся на одном перекрестке не равна нулю.
Я сдал экзамен по теории вероятностей? :)


Ну, если бы вы написали, что вероятность от 0 до 1, то тоже верно бы было.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:04

  Qwerty написав:
  75stasstas75 написав:fin
Про 27.00 и тем более ниже лучше забыть, это фантастика.

Ми народилися, щоб казку зробити билью! Це була не наукова фантастика!
Вы вырвали из контекста. Я говорил про следующий год. Согласен с Успiхом, что в июле-августе увидем ещё ниже 27.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:06

  Striker написав:
  Realist написав:Підтримав трохи той напрям який малює форекс. Так, для азарту. Купив гривню по 27,27. Мотиви не питайте. Фактично це те саме, що підкидати монету. 50/50. Вгадав не вгадав. Сприймаю це як тренування.
Якщо мої думки справдяться, то для чого сидіти в боковику у валюті. Нехай краще дітям на морозиво "капає".

Також зафіксував прибуток по 29 коп на доларі на всі, і також по 27.27. Раптом що, можна буде відкупити по 27.30.


Откупили? Или, как и я, кусаете локти?
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