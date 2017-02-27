Додано: Сер 23 чер, 2021 18:45

zРадио написав: somilitark написав: Грамотно тянут морковку перед осликами, которые верят в ужесточение, очень грамотно протягивают, если свидетели ужесточения верят во что угодно, только не картинке форекса и логике.

Ну и будет ставка 1.5 и что?

Петюня года 3 -4 назад с лёгкостью наливал голдманам, а может и самому себе 10% по еврооблигациям, Овгз котировал до 18% годовых, депозиты под 16% для народа были не самой высокой ставкой. Гривна как крутилась вокруг 28, так и крутится уже 6 лет. Это уже не ужесточение в привычном понимании, а скорее молитвы на хоть какие-то намёки для слепого прихожанина, который хочет переписать саму суть ужесточения, чтобы было потом хоть за что-то зацепиться и прокричать яжгавариль.

Точно также как забыли сейчас "очень важный меседж большого человека Йелен", который не может просто так говорить, а по факту прокатил Зрадио как слепого котёнка, причём не первый раз))

Так что молитесь на свои иконы ужесточения когда-то потом, точно пойду на грндепо. 13% в валюте чистыми будет, а пока слёзы не заслуживающие уважения и признания.

Это талант сидеть вечно в луже и кричать, что все вокруг мокрые и серые, один я как всегда прав. Только в чём прав не понятно, скорее всего только в собственных заблуждениях😄

По курсу. Сепары 40 на 45 нарисовали, тут скромнее, думаю будет не так как обычно, может и осеннего девала не будет, хватит июньско июльского)) Грамотно тянут морковку перед осликами, которые верят в ужесточение, очень грамотно протягивают, если свидетели ужесточения верят во что угодно, только не картинке форекса и логике.Ну и будет ставка 1.5 и что?Петюня года 3 -4 назад с лёгкостью наливал голдманам, а может и самому себе 10% по еврооблигациям, Овгз котировал до 18% годовых, депозиты под 16% для народа были не самой высокой ставкой. Гривна как крутилась вокруг 28, так и крутится уже 6 лет. Это уже не ужесточение в привычном понимании, а скорее молитвы на хоть какие-то намёки для слепого прихожанина, который хочет переписать саму суть ужесточения, чтобы было потом хоть за что-то зацепиться и прокричать яжгавариль.Точно также как забыли сейчас "очень важный меседж большого человека Йелен", который не может просто так говорить, а по факту прокатил Зрадио как слепого котёнка, причём не первый раз))Так что молитесь на свои иконы ужесточения когда-то потом, точно пойду на грндепо. 13% в валюте чистыми будет, а пока слёзы не заслуживающие уважения и признания.Это талант сидеть вечно в луже и кричать, что все вокруг мокрые и серые, один я как всегда прав. Только в чём прав не понятно, скорее всего только в собственных заблуждениях😄По курсу. Сепары 40 на 45 нарисовали, тут скромнее, думаю будет не так как обычно, может и осеннего девала не будет, хватит июньско июльского))





Извините, что обрываю ваш разговор с самим собой, но поскольку вы упомянули меня всуе, придется среагировать:



1) Йеллен читаю постольку поскольку - месседжи приближающегося завершения QE, на которые и отреагировал мировой рынок, содержались в FOMC minutes (резюме которого я публиковал на ветке - читайте);



2) в луже сидите вы, рискуя валютной стоимостью гривневого депозита за премию 8% годовых минус налоги. Я же зарабатываю на корп. бондах украинских эмитентов 7% в долларах чистыми;



3) а на курсе 5 гривна сколько лет топталось, и куда дальше пошла? Не помогли ни рекордные ЗВР, ни сильная еще тогда экспортная промышленность... Извините, что обрываю ваш разговор с самим собой, но поскольку вы упомянули меня всуе, придется среагировать:1) Йеллен читаю постольку поскольку - месседжи приближающегося завершения QE, на которые и отреагировал мировой рынок, содержались в FOMC minutes (резюме которого я публиковал на ветке - читайте);2) в луже сидите вы, рискуя валютной стоимостью гривневого депозита за премию 8% годовых минус налоги. Я же зарабатываю на корп. бондах украинских эмитентов 7% в долларах чистыми;3) а на курсе 5 гривна сколько лет топталось, и куда дальше пошла? Не помогли ни рекордные ЗВР, ни сильная еще тогда экспортная промышленность...

1. Йеллен читаю и? И что?Развела она Зрадистов, как ребёнка, что там с ужесточением ? Уже другие фрсники отметились, что скорее никогда ужесточению даже на полшишечки и для инфляции нет доказательств.2. Тема евробондов это из серии сказок про ужесточение монетарной политики, люди неоднократно спрашивали вас об алгоритме и ликбезе для чайников, но в ответ одно мычание и ни грамма правдивости. Очередная тупая зарисовка для приезжих. Не проходит, но вы с упорством дальше лепите горбатого.3. Ющ налил 100 ярдов рефинанса для того чтобы завалить премьера. 10 лет стабильности могли бы и в 20 вылиться, если бы политики не лезли со своими играми. Очередное подтверждение того, что вы не понимаете сути происходящего и не знаете нашей истории. Прокукарекали без привязки к реальности и в кусты.Сейчас я вижу, что власть серьёзно озаботилась своими рейтингами, начали опять вербально заигрывать с народом, каждый день толдычат о президенском рейтинге, это все предвесники девала? Точно ничего не курили сегодня того, что попадает под 309-ю статью УК?))Есть и фундамент для стабильности в виде мощного экспорта и почти нулевого торгбаланса, добавился фактор айтишников к армии заробитчан, которых официально 180 000 чел, в среднем они косят минимум 2000 у.е. в месяц. Вот они и делают перекос в сторону ревала. Бюджет тоже вечно не выполняется по расходам, в этом году наверное и 3% дефицита не будем иметь по отношению к ВВП.Это азбука, букварь курса, но вам хоть горохом об стенку, а когда апокалипсис в очередной раз не наступает, то слышится вой о не правильной политике НБУ. Может пора хотя бы послушать форумчан, что бы круги в луже не были такими отчётливыми и регулярными