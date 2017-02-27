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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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s0v7a
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Додано: Сер 23 чер, 2021 18:27
Striker написав: kluychkooleg написав:
Откупили? Или, как и я, кусаете локти?
Откупил на всю сданную утром сумму евро по 32.53. Получил за короткое время прибыль в 1.07%, никаких убытков не имею. Думаю, что ещё на евро немного смогу подзаработать.
Ну ОК, только что последовал примеру.
Зато теперь есть кого винить, если что, а не только себя
Кстати, покупать онлайн, да и не онлайн, доллары в ТАС потеряло смысл.
Купить-то купишь, но вот забрать потом нормальными - нихт.
Как минимум, в моем отделении.
Уже месяца три у них всякий шлак, который светится в УФ и его не принимают в других банках. Причем до этого там можно было забирать новыми любую сумму.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 23 чер, 2021 18:45
zРадио написав: somilitark написав:
Грамотно тянут морковку перед осликами, которые верят в ужесточение, очень грамотно протягивают, если свидетели ужесточения верят во что угодно, только не картинке форекса и логике.
Ну и будет ставка 1.5 и что?
Петюня года 3 -4 назад с лёгкостью наливал голдманам, а может и самому себе 10% по еврооблигациям, Овгз котировал до 18% годовых, депозиты под 16% для народа были не самой высокой ставкой. Гривна как крутилась вокруг 28, так и крутится уже 6 лет. Это уже не ужесточение в привычном понимании, а скорее молитвы на хоть какие-то намёки для слепого прихожанина, который хочет переписать саму суть ужесточения, чтобы было потом хоть за что-то зацепиться и прокричать яжгавариль.
Точно также как забыли сейчас "очень важный меседж большого человека Йелен", который не может просто так говорить, а по факту прокатил Зрадио как слепого котёнка, причём не первый раз))
Так что молитесь на свои иконы ужесточения когда-то потом, точно пойду на грндепо. 13% в валюте чистыми будет, а пока слёзы не заслуживающие уважения и признания.
Это талант сидеть вечно в луже и кричать, что все вокруг мокрые и серые, один я как всегда прав. Только в чём прав не понятно, скорее всего только в собственных заблуждениях😄
По курсу. Сепары 40 на 45 нарисовали, тут скромнее, думаю будет не так как обычно, может и осеннего девала не будет, хватит июньско июльского))
Извините, что обрываю ваш разговор с самим собой, но поскольку вы упомянули меня всуе, придется среагировать:
1) Йеллен читаю постольку поскольку - месседжи приближающегося завершения QE, на которые и отреагировал мировой рынок, содержались в FOMC minutes (резюме которого я публиковал на ветке - читайте);
2) в луже сидите вы, рискуя валютной стоимостью гривневого депозита за премию 8% годовых минус налоги. Я же зарабатываю на корп. бондах украинских эмитентов 7% в долларах чистыми;
3) а на курсе 5 гривна сколько лет топталось, и куда дальше пошла? Не помогли ни рекордные ЗВР, ни сильная еще тогда экспортная промышленность...
1. Йеллен читаю и? И что?
Развела она Зрадистов, как ребёнка, что там с ужесточением ? Уже другие фрсники отметились, что скорее никогда ужесточению даже на полшишечки и для инфляции нет доказательств.
2. Тема евробондов это из серии сказок про ужесточение монетарной политики, люди неоднократно спрашивали вас об алгоритме и ликбезе для чайников, но в ответ одно мычание и ни грамма правдивости. Очередная тупая зарисовка для приезжих. Не проходит, но вы с упорством дальше лепите горбатого.
3. Ющ налил 100 ярдов рефинанса для того чтобы завалить премьера. 10 лет стабильности могли бы и в 20 вылиться, если бы политики не лезли со своими играми. Очередное подтверждение того, что вы не понимаете сути происходящего и не знаете нашей истории. Прокукарекали без привязки к реальности и в кусты.
Сейчас я вижу, что власть серьёзно озаботилась своими рейтингами, начали опять вербально заигрывать с народом, каждый день толдычат о президенском рейтинге, это все предвесники девала? Точно ничего не курили сегодня того, что попадает под 309-ю статью УК?))
Есть и фундамент для стабильности в виде мощного экспорта и почти нулевого торгбаланса, добавился фактор айтишников к армии заробитчан, которых официально 180 000 чел, в среднем они косят минимум 2000 у.е. в месяц. Вот они и делают перекос в сторону ревала. Бюджет тоже вечно не выполняется по расходам, в этом году наверное и 3% дефицита не будем иметь по отношению к ВВП.
Это азбука, букварь курса, но вам хоть горохом об стенку, а когда апокалипсис в очередной раз не наступает, то слышится вой о не правильной политике НБУ. Может пора хотя бы послушать форумчан, что бы круги в луже не были такими отчётливыми и регулярными
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somilitark
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Додано: Сер 23 чер, 2021 18:50
kluychkooleg написав:
Ну ОК, только что последовал примеру.
Зато теперь есть кого винить, если что, а не только себя
Кстати, покупать онлайн, да и не онлайн, доллары в ТАС потеряло смысл.
Купить-то купишь, но вот забрать потом нормальными - нихт.
Как минимум, в моем отделении.
Уже месяца три у них всякий шлак, который светится в УФ и его не принимают в других банках. Причем до этого там можно было забирать новыми любую сумму.
Да чего Вы оправдываетесь?
Перес он такой... к сказке про тупого фермера, котрому можно скинуть любую сумму хоть ночью по зимним курсам, добавились операции задним числом по евро. Растёт процент самоутверждения на форуме и в собственных глазах у не окрепшей личности
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somilitark
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Додано: Сер 23 чер, 2021 18:51
somilitark написав: kluychkooleg написав:
Ну ОК, только что последовал примеру.
Зато теперь есть кого винить, если что, а не только себя
Кстати, покупать онлайн, да и не онлайн, доллары в ТАС потеряло смысл.
Купить-то купишь, но вот забрать потом нормальными - нихт.
Как минимум, в моем отделении.
Уже месяца три у них всякий шлак, который светится в УФ и его не принимают в других банках. Причем до этого там можно было забирать новыми любую сумму.
Да чего Вы оправдываетесь?
Перес он такой... к сказке про тупого фермера, котрому можно скинуть любую сумму хоть ночью по зимним курсам, добавились операции задним числом по евро
. Растёт процент самоутверждения на форуме и в собственных глазах у не окрепшей личности
32.53 курс в Укргазе прямо сейчас, бери - не хочу.
И вроде я ни в чем не оправдывался. Сделал, как он, купил Евро.
И сразу Евро начало валиться
Это судьба.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 23 чер, 2021 19:03
kluychkooleg написав:
Да уж....
Сегодня с утра слил по 27.27 купленное по 26.98, потом открываю телефон (ездил весь день на машине и сливал чуть ли не на ходу), а тут народ один за одним рапортует, что сделал так же. Ну, думаю, так много умных людей ошибаться не могут, какие мы все молодцы. Через некоторое время МБ остановился. Думаю - а в друг не молодцы? Ну, если боковик, то тоже неплохо вроде.
А открыл вечером - думаю, какие же мы лохи! Попали в медвежью ловушку.
Чувствую себя полным идиотом.
Откупить назад по 27.35, пофиксить убыток?
Но, во-первых, очень не люблю это делать.
Во-вторых, вдруг завтра снова вниз, тогда еще больше себя идиотом почуствую.
Все больше понимаю, что спекуляция это не мое.
Вот черт меня сегодня за руку дернул!
Оставайтесь «крепким орешком»
Я, например, по 27,15 бакс слил. А он через час уже 27,25 был. И ничего, не ною. Примерил костюм «ждуна».
Сегодня, например, еле сдержал себя, что бы ещё «котлетку» не слить. Решил 27,5 подождать, потом сольюсь.
Играть так до конца, че уж тут мелочиться (;
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Amat
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Додано: Сер 23 чер, 2021 19:09
kluychkooleg написав: somilitark написав: kluychkooleg написав:
Ну ОК, только что последовал примеру.
Зато теперь есть кого винить, если что, а не только себя
Кстати, покупать онлайн, да и не онлайн, доллары в ТАС потеряло смысл.
Купить-то купишь, но вот забрать потом нормальными - нихт.
Как минимум, в моем отделении.
Уже месяца три у них всякий шлак, который светится в УФ и его не принимают в других банках. Причем до этого там можно было забирать новыми любую сумму.
Да чего Вы оправдываетесь?
Перес он такой... к сказке про тупого фермера, котрому можно скинуть любую сумму хоть ночью по зимним курсам, добавились операции задним числом по евро
. Растёт процент самоутверждения на форуме и в собственных глазах у не окрепшей личности
32.53 курс в Укргазе прямо сейчас, бери - не хочу.
И вроде я ни в чем не оправдывался. Сделал, как он, купил Евро.
И сразу Евро начало валиться
Это судьба.
7 % он якобы сделал за месяц. У вас ещё есть вопросы? Там текст также к смыслу и правде не привязан. Или он тоже увидел ужесточение и сдал евро по 1.23 к доллару, а доллар сдал зимой по 28.40, потом откупил доллар по 26.95, посидев полгода на грндепо. И так 3 раза минимум? Чтобы получить 7% за месяц? А вы оправдываетесь даже тем, что говорите операции это не моё. Делайте как перес, пошёл курс доллара в гору, значит пишите откупил по 26.88. Отскочило евро от дна, значит перебили евро на доллар, естественно на дне. Увидите падение курса, значит сдали по 27.50. Вот так вышло 7 % за месяц. Всё легко.Я опять сделал всё правильно((( Если словят на бреде, значит пора менять учётку и подкрепить матюками обличителя. Всё просто как 2 пальца.
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somilitark
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Додано: Сер 23 чер, 2021 19:12
Кстати, ещё добавлю.
Словил себя на мысли, что несмотря на онлайн обмен я (буду говорить только за себя) -тормоз.
Так как рассмвюатривал спекуляцию в разрезе месяца…
Хотя никто ведь мне не мешал после сдачи по 27,15 откупиться по 27,20 и, например, сегодня сдать по 27,30. И тем самым заработан 10 копеек за 3 дня.. А там уже ждать 27 (как я это сейчас делаю)
Короче я сегодня немного познал смысл мудрости «время-деньги»
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Amat
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Додано: Сер 23 чер, 2021 19:28
Amat написав:
Оставайтесь «крепким орешком»
Поздно
Уже купил на все сданные Евро. Синица в руках вместо журавля в небе.
Раньше вообще до конца июня полностью прятался в валюте и нормально себя чувствовал.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 23 чер, 2021 19:39
kluychkooleg написав:
И сразу Евро начало валиться
Это судьба.
А теперь посмотрите на USD/UAH.
Можно было, конечно, остаться полностью в гривне после сегодняшнего обмена, только вот утреннее укрепление быстро сменилось на ослабление гривны, а евро в Укргазе ещё не подорожало, поэтому принял решение откупиться обратно ничего при этом не потеряв.
А вообще, я тут никого ни на что не агитирую. Я перестраховался, а как будете поступать вы - исключительно ваше дело.
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Striker
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