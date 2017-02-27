Додано: Сер 23 чер, 2021 20:10

somilitark написав: 1. Йеллен читаю и? И что?

Развела она Зрадистов, как ребёнка, что там с ужесточением ? Уже другие фрсники отметились, что скорее никогда ужесточению даже на полшишечки и для инфляции нет доказательств.

1. Йеллен читаю и? И что?Развела она Зрадистов, как ребёнка, что там с ужесточением ? Уже другие фрсники отметились, что скорее никогда ужесточению даже на полшишечки и для инфляции нет доказательств.

somilitark написав: 2. Тема евробондов это из серии сказок про ужесточение монетарной политики, люди неоднократно спрашивали вас об алгоритме и ликбезе для чайников, но в ответ одно мычание и ни грамма правдивости. Очередная тупая зарисовка для приезжих. Не проходит, но вы с упорством дальше лепите горбатого 2. Тема евробондов это из серии сказок про ужесточение монетарной политики, люди неоднократно спрашивали вас об алгоритме и ликбезе для чайников, но в ответ одно мычание и ни грамма правдивости. Очередная тупая зарисовка для приезжих. Не проходит, но вы с упорством дальше лепите горбатого

somilitark написав: 3. Ющ налил 100 ярдов рефинанса для того чтобы завалить премьера. 10 лет стабильности могли бы и в 20 вылиться, если бы политики не лезли со своими играми. Очередное подтверждение того, что вы не понимаете сути происходящего и не знаете нашей истории. Прокукарекали без привязки к реальности и в кусты. 3. Ющ налил 100 ярдов рефинанса для того чтобы завалить премьера. 10 лет стабильности могли бы и в 20 вылиться, если бы политики не лезли со своими играми. Очередное подтверждение того, что вы не понимаете сути происходящего и не знаете нашей истории. Прокукарекали без привязки к реальности и в кусты.

somilitark написав: Есть и фундамент для стабильности в виде мощного экспорта и почти нулевого торгбаланса, добавился фактор айтишников к армии заробитчан, которых официально 180 000 чел, в среднем они косят минимум 2000 у.е. в месяц. Вот они и делают перекос в сторону ревала. Бюджет тоже вечно не выполняется по расходам, в этом году наверное и 3% дефицита не будем иметь по отношению к ВВП Есть и фундамент для стабильности в виде мощного экспорта и почти нулевого торгбаланса, добавился фактор айтишников к армии заробитчан, которых официально 180 000 чел, в среднем они косят минимум 2000 у.е. в месяц. Вот они и делают перекос в сторону ревала. Бюджет тоже вечно не выполняется по расходам, в этом году наверное и 3% дефицита не будем иметь по отношению к ВВП

somilitark написав:

Это азбука, букварь курса, но вам хоть горохом об стенку, а когда апокалипсис в очередной раз не наступает, то слышится вой о не правильной политике НБУ. Может пора хотя бы послушать форумчан, что бы круги в луже не были такими отчётливыми и регулярными Это азбука, букварь курса, но вам хоть горохом об стенку, а когда апокалипсис в очередной раз не наступает, то слышится вой о не правильной политике НБУ. Может пора хотя бы послушать форумчан, что бы круги в луже не были такими отчётливыми и регулярными

Вы обманываете. Причем дважды за один короткий абзац. Во-первых, не могла меня "развести" Йеллен, потому что я не по ней ориентируюсь (о чем писал выше буквально час назад), и в принципе в контексте начала тейперинга говорю не о ближайших днях, а о ближайших месяцах, конкретнее - осени (тоже любой комментарий по сабжу открываете, и будет вам счастье). Во-вторых, большинство публичных спикеров ФРС делают гораздо более жесткие высказывания о необходимости скорого сворачивания QE, чем об этом говорится в деликатных и вывеверенных FOMC minutes - в частности, Бостик, Буллард, УиллиамсНикто публично не спрашивал (хотя я бы публично и не ответил). Двое обращались в личку и остались довольны. Третья ваша ложьНадо же, как просто. Прям как у бабушек на лавочке под подъездом. "Довели нарід" (с) Известная песня. Попробуйте теперь на языке экономики. Начнете, если будут сложности - я помогуЗаробитчане и валютные аутсорсеры едва кроют один лишь торговый дефицит, если импорт учитывать и белый, и серый. Сводное сальдо же приходится балансировать ростом внешнего долга. Результат, как говорится, на табло - не ленитесь проверятьА когда был последний очередной ненаступивший раз? Покажите цитату, иначе это пустое сотрясание воздуха. Вы слишком "операционный" - счет ведете на дни, в то время, как я делаю средне- и долгосрочные прогнозы (в которых, к слову, всегда сообщается о временных интервалах)