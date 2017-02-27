somilitark написав:7% он якобы сделал за месяц. У вас ещё есть вопросы? Там текст также к смыслу и правде не привязан. Или он тоже увидел ужесточение и сдал евро по 1.23 к доллару, а доллар сдал зимой по 28.40, потом откупил доллар по 26.95, посидев полгода на грндепо. И так 3 раза минимум? Чтобы получить 7% за месяц? А вы оправдываетесь даже тем, что говорите операции это не моё. Делайте как перес, пошёл курс доллара в гору, значит пишите откупил по 26.88. Отскочило евро от дна, значит перебили евро на доллар, естественно на дне. Увидите падение курса, значит сдали по 27.50. Вот так вышло 7 % за месяц. Всё легко.Я опять сделал всё правильно((( Если словят на бреде, значит пора менять учётку и подкрепить матюками обличителя. Всё просто как 2 пальца
То вам не Успіх, що скріни квитанцій викладає
Навіть, хто купляє/продає через інет-банкінг - то теж же скрін можна зробити за 2 секунди! Але ж ні - маємо твердо вірити на слово!
somilitark написав:7% он якобы сделал за месяц. У вас ещё есть вопросы? Там текст также к смыслу и правде не привязан. Или он тоже увидел ужесточение и сдал евро по 1.23 к доллару, а доллар сдал зимой по 28.40, потом откупил доллар по 26.95, посидев полгода на грндепо. И так 3 раза минимум? Чтобы получить 7% за месяц? А вы оправдываетесь даже тем, что говорите операции это не моё. Делайте как перес, пошёл курс доллара в гору, значит пишите откупил по 26.88. Отскочило евро от дна, значит перебили евро на доллар, естественно на дне. Увидите падение курса, значит сдали по 27.50. Вот так вышло 7 % за месяц. Всё легко.Я опять сделал всё правильно((( Если словят на бреде, значит пора менять учётку и подкрепить матюками обличителя. Всё просто как 2 пальца
То вам не Успіх, що скріни квитанцій викладає
Навіть, хто купляє/продає через інет-банкінг - то теж же скрін можна зробити за 2 секунди! Але ж ні - маємо твердо вірити на слово!
По-моему никому вообще не должно быть никакого дела до того, правду пишет человек, что купил или продал по какому-то курсу, или только собирался так сделать потому, что такая возможность была. А предоставление квитанций в свое оправдание - это признак слабости и вообще - полная ерунда. Мы что в суде? А обсуждение и попытка уличить во лжи - это троллинг. Даже, если человек выдает желаемое за действительное - какая разница? Что от этого изменится? Ценна только реальная информация о возможностях - где, как и почем. Остальное - сплетни и беллестристика.
kluychkooleg написав:И сразу Евро начало валиться Это судьба.
А теперь посмотрите на USD/UAH. Можно было, конечно, остаться полностью в гривне после сегодняшнего обмена, только вот утреннее укрепление быстро сменилось на ослабление гривны, а евро в Укргазе ещё не подорожало, поэтому принял решение откупиться обратно ничего при этом не потеряв. А вообще, я тут никого ни на что не агитирую. Я перестраховался, а как будете поступать вы - исключительно ваше дело.
Про отвественность я пошутил. А плюс плоставил за подсказку.
somilitark написав:7 % он якобы сделал за месяц. У вас ещё есть вопросы? Там текст также к смыслу и правде не привязан. Или он тоже увидел ужесточение и сдал евро по 1.23 к доллару, а доллар сдал зимой по 28.40, потом откупил доллар по 26.95, посидев полгода на грндепо. И так 3 раза минимум? Чтобы получить 7% за месяц? А вы оправдываетесь даже тем, что говорите операции это не моё. Делайте как перес, пошёл курс доллара в гору, значит пишите откупил по 26.88. Отскочило евро от дна, значит перебили евро на доллар, естественно на дне. Увидите падение курса, значит сдали по 27.50. Вот так вышло 7 % за месяц. Всё легко.Я опять сделал всё правильно((( Если словят на бреде, значит пора менять учётку и подкрепить матюками обличителя. Всё просто как 2 пальца.
Извините, я не в курсе, кто такой Перес и не в курсе здешних взаимных упреков. А, если даже человек хочет выглядеть супер-успешным и всегда угадывающим дно - это его личное дело.
somilitark написав:1. Йеллен читаю и? И что? Развела она Зрадистов, как ребёнка, что там с ужесточением ? Уже другие фрсники отметились, что скорее никогда ужесточению даже на полшишечки и для инфляции нет доказательств.
Вы обманываете. Причем дважды за один короткий абзац. Во-первых, не могла меня "развести" Йеллен, потому что я не по ней ориентируюсь (о чем писал выше буквально час назад), и в принципе в контексте начала тейперинга говорю не о ближайших днях, а о ближайших месяцах, конкретнее - осени (тоже любой комментарий по сабжу открываете, и будет вам счастье). Во-вторых, большинство публичных спикеров ФРС делают гораздо более жесткие высказывания о необходимости скорого сворачивания QE, чем об этом говорится в деликатных и вывеверенных FOMC minutes - в частности, Бостик, Буллард, Уиллиамс
somilitark написав:2. Тема евробондов это из серии сказок про ужесточение монетарной политики, люди неоднократно спрашивали вас об алгоритме и ликбезе для чайников, но в ответ одно мычание и ни грамма правдивости. Очередная тупая зарисовка для приезжих. Не проходит, но вы с упорством дальше лепите горбатого
Никто публично не спрашивал (хотя я бы публично и не ответил). Двое обращались в личку и остались довольны. Третья ваша ложь
somilitark написав:3. Ющ налил 100 ярдов рефинанса для того чтобы завалить премьера. 10 лет стабильности могли бы и в 20 вылиться, если бы политики не лезли со своими играми. Очередное подтверждение того, что вы не понимаете сути происходящего и не знаете нашей истории. Прокукарекали без привязки к реальности и в кусты.
Надо же, как просто. Прям как у бабушек на лавочке под подъездом. "Довели нарід" (с) Известная песня. Попробуйте теперь на языке экономики. Начнете, если будут сложности - я помогу
somilitark написав:Есть и фундамент для стабильности в виде мощного экспорта и почти нулевого торгбаланса, добавился фактор айтишников к армии заробитчан, которых официально 180 000 чел, в среднем они косят минимум 2000 у.е. в месяц. Вот они и делают перекос в сторону ревала. Бюджет тоже вечно не выполняется по расходам, в этом году наверное и 3% дефицита не будем иметь по отношению к ВВП
Заробитчане и валютные аутсорсеры едва кроют один лишь торговый дефицит, если импорт учитывать и белый, и серый. Сводное сальдо же приходится балансировать ростом внешнего долга. Результат, как говорится, на табло - не ленитесь проверять
somilitark написав: Это азбука, букварь курса, но вам хоть горохом об стенку, а когда апокалипсис в очередной раз не наступает, то слышится вой о не правильной политике НБУ. Может пора хотя бы послушать форумчан, что бы круги в луже не были такими отчётливыми и регулярными
А когда был последний очередной ненаступивший раз? Покажите цитату, иначе это пустое сотрясание воздуха. Вы слишком "операционный" - счет ведете на дни, в то время, как я делаю средне- и долгосрочные прогнозы (в которых, к слову, всегда сообщается о временных интервалах)
Судячи з офіційного курсу НБУ на завтра 27,2737, то черги за доларом по 27,35-40 чи 45 не було. Основні обєми пройшли рівненько довкола 27,27. Хто зранку міг знати, що лишньохромосомні передбачать сьогоднішні матчі і так образяться на Іспанію і Швецію , що надумають стріляти в напрямку кораблів НАТО в Українських територіальних водах? На цій новині знайшлися бажаючі продати по дуже дорого, але бажаючих купити, не думаю, що було.
Підозрюю, що роздути з цього підскок, як на катерах в Азовському морі не вийде. Хоча, бачу, є достатньо бажаючих з штанів вискочити щоб розігнати таки панічний попит... На росії реакція теж була, але не сильна і не довго https://www.profinance.ru/news/2021/06/ ... nnymi.html